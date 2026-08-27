/हार्ट अटैक का खतरा पहले ही भांप लेगी यह नई मशीन, जानिए क्या है IIT मद्रास की ARTSENS तकनीक और यह कैसे करती है काम

देश में अचानक बढ़ रहे कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामलों ने हर किसी को हैरान और चिंता में डाल दिया है. सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि अब 30 से 40 साल के युवा भी तेजी से दिल की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. कई ऐसी वीडियो और खबरें सामने आई हैं, जिसमें जिम में वर्कआउट करते करते या फिर कुछ काम करते-करते पल भर में ही इंसान की सांसें रुक जा रही हैं. इस गंभीर स्थिति से निपटने और साइलेंट किलर बन चुकी दिल की बीमारियों को शुरुआती चरण में ही पकड़ने के लिए IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है.
कम उम्र में ही लोगों के हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण जिम्मेदार होते हैं. क्या आपको पता है कि आपकी रियल उम्र और आपके शरीर की धमनियों यानी ब्लड वेसल्स की उम्र में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है? हो सकता है कि आपकी कागजी उम्र 30 या 40 साल हो, लेकिन गलत लाइफस्टाइल के कारण आपकी नसें 60 या 80 साल पुरानी जितनी सख्त हो चुकी हों. इसी खतरे को समय रहते पहचानने के लिए IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने एक नई मशीन तैयार कर ली है.
IIT मद्रास के हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर यानी HTIC की एक युवा टीम ने VESPA (वैस्कुलर हेल्थ बेस्ड अर्ली स्क्रीन फॉर पब्लिक हेल्थ अडॉप्शन) नाम का एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है. इसका मकसद देश के लोगों की वैस्कुलर हेल्थ यानी धमनियों के स्वास्थ्य का नक्शा तैयार करना है.
शरीर का रक्त संचार तंत्र एक पाइपलाइन की तरह है, जिसमें दिल एक पंप की तरह काम करता है. एक स्वस्थ इंसान की धमनियां लचीली और स्प्रिंग जैसी होती हैं, जो हर धड़कन के प्रेशर को सोख लेती हैं. लेकिन 20 और 30 साल की उम्र से ही इन धमनियों का लचीलापन धीरे धीरे कम होने लगता है.
हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण दिखने से बहुत पहले ही नसें सख्त होने लगती हैं. वर्तमान समय में भारत में दिल की बीमारियों से मरने वाले लगभग एक तिहाई लोग 40 से 50 वर्ष की उम्र के हैं. अभी भारत के मेडिकल सेक्टर में जो मशीनें मौजूद हैं, उनमें इस बीमारी का पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है.
धमनियों के लचीलेपन की जांच के लिए पहले महंगे अस्पताल, बड़े अल्ट्रासाउंड स्कैनर और एक्सपर्ट्स की जरूरत होती थी. इस समस्या को हल करने के लिए डॉ जयराज जोसेफ और डॉ राज किरण की टीम ने ARTSENS यानी आर्टेरियल स्टिफनेस इवैल्यूएशन फॉर नॉन इनवेसिव स्क्रीनिंग नाम का एक पोर्टेबल डिवाइस बनाया है.
इसमें कोई सुई या ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं होती है, यानी बिना दर्द के ही जांच हो जाएगी.
गले की कैरोटिड धमनी पर एक छोटा प्रोब रखा जाता है और हाथ-पैर पर प्रेशर कफ बांधे जाते हैं, इससे कुछ ही मिशन में रिजल्ट पता चल जाता है.
यह मशीन मापती है कि दिल की धड़कन से पैदा होने वाली तरंगें धमनियों में कितनी तेजी से दौड़ रही हैं. पाइप जितना सख्त होगा, तरंग उतनी ही तेज भागेगी.
यह डिवाइस करीब 10 अलग-अलग मानक मापता है और मरीज की धमनियों की सटीक उम्र बता देता है.
यह तकनीक 100 से ज्यादा वैज्ञानिक रिसर्च और कई पेटेंट से क्लिनिकली प्रमाणित की जा चुकी है.
अब तक भारत में धमनियों की कठोरता को मापने के लिए यूरोपीय और अमेरिकी पैमानों का इस्तेमाल किया जाता रहा है. लेकिन भारतीय शरीर, खानपान और जीवनशैली पश्चिमी देशों से पूरी तरह अलग है. इस लिए इसमें कभी कभी कुछ अंतर देखने को मिल जाता है.
इसीलिए, VESPA मिशन का लक्ष्य भारत के अलग-अलग हिस्सों से आंकड़े जुटाकर देश का पहला वैस्कुलर गाइडलाइन तैयार करना है. इसके तहत पूरे भारत में करीब 800 कैंप लगाकर 1 लाख से ज्यादा लोगों की जांच करने और 90 लाख डेटा प्वाइंट्स जुटाने का टारगेट रखा गया है.
अब तक 10 राज्यों में AIIMS दिल्ली, AIIMS पटना, JIPMER पुडुचेरी, CMC वेल्लोर और मनीपाल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से 6,400 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है. इस प्रोजेक्ट को ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का भी समर्थन प्राप्त है.
वैज्ञानिकों का टारगेट अगले 2 से 3 सालों में ARTSENS डिवाइस को मार्केट में कम कीमत पर उपलब्ध कराना है, जिससे इसे गांव-गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया जा सके. आने वाले समय में आपके हेल्थ चेकअप में केवल आपकी उम्र ही नहीं, बल्कि आपकी धमनियों की अंदरूनी उम्र भी साफ-साफ पता चल सकेगी.