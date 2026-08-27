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हार्ट अटैक का खतरा पहले ही भांप लेगी यह नई मशीन, जानिए क्या है IIT मद्रास की ARTSENS तकनीक और यह कैसे करती है काम

युवाओं में तेजी से बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों के बीच IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने ARTSENS नामक एक पोर्टेबल डिवाइस तैयार किया है, जो मात्र कुछ ही मिनटों में धमनियों का लचीलापन मापकर दिल की बीमारियों से समय रहते बचा सकता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 27, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:59 PM IST
हार्ट अटैक का खतरा पहले ही भांप लेगी यह नई मशीन, जानिए क्या है IIT मद्रास की ARTSENS तकनीक और यह कैसे करती है काम
Image Credit: ARTSENS

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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