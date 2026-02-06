Advertisement
trendingNow13099560
Hindi Newsविज्ञानहिमालयन सुनामी का बढ़ा खतरा! IIT Roorkee की चेतावनी- हाई रिस्क जोन में 90 लाख लोग

हिमालयन सुनामी का बढ़ा खतरा! IIT Roorkee की चेतावनी- हाई रिस्क जोन में 90 लाख लोग

IIT Roorkee: आईआईटी रुड़की की एक स्टडी में काफी चिंताजनक बात सामने आई है. एशिया के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ पिघलने की वजह से 31,698 नई झीलें बन गई हैं. गर्मी की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं.

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 06, 2026, 06:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हिमालयन सुनामी का बढ़ा खतरा! IIT Roorkee की चेतावनी- हाई रिस्क जोन में 90 लाख लोग

Himalayan Tsunami: आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने एक चेतावनी दी है. उनके अनुसार, अगली बड़ी आपदा समुद्र से नहीं बल्कि पहाड़ों से आ सकती है. हिमालय और उसके आसपास के पहाड़ों पर बर्फ पिघलने से 31,000 से ज्यादा झीलें बन गई हैं. 2016 से 2024 के बीच झीलों का आकार करीब 5.5% बढ़ गया है. इन झीलों के नीचे वाले इलाकों में करीब 93 लाख लोग रहते हैं. अगर ये झीलें टूटती हैं तो अचानक आने वाली बाढ़ भारी तबाही मचा सकती है. वैज्ञानिक इन ऊंचे पहाड़ी इलाकों को तीसरा ध्रुव कहते हैं. 

कैसी की वैज्ञानिकों ने इसकी जांच?
वैज्ञानिकों ने अपनी इस रिसर्च के लिए नई तकनीक और सैटेलाइट का इस्तेमाल किया है. वैज्ञानिकों ने एक नई ऑटोमैटिक मशीन या तकनीक बनाई है जो 96% तक सही जानकारी देती है. इसकी मदद से उन्होंने पाया कि, ये झीलें 2,240 वर्ग किमी के बहुत बड़े इलाके में फैली हुई है. 

यह भी पढ़ें: ताइवान में मिला 4 मीटर लंबा प्राचीन अजगर, 8 लाख साल पुराने कंकाल ने उड़ाए वैज्ञानिकों के होश

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है खतरा?
पहाड़ों पर जमी बर्फ जब पिघलती है तो वह झीलों का रूप लेती है. इन झीलों को GLOF के खतरे से जोड़कर देखा जा रहा है. इन झीलों का पानी सीमेंट की दीवारों से नहीं बल्कि बर्फ और ढीले पत्थरों के प्राकृतिक बांधों से रुका होता है. गर्मी बढ़ने से जब बर्फ पिघलती है तो ये कमजोर बांध अचानक टूट जाते हैं जिससे मिट्टी और पत्थर एक साथ बड़ी रफ्तार से नीचे की ओर आते हैं. 

पहाड़ों पर बढ़ता पानी का बम
गर्मी की वजह से पहाड़ों की बर्फ पिघलकर खतरनाक जलाशयों में बदल रही है. ये झीलें पहाड़ों के ऊपर गांवों के ठिक सिर पर बनी हुई हैं. इनका पानी जब बहुत ज्यादा भर जाता है या ऊपर से बर्फ का कोई बड़ा हिस्सा झील में गिरता है तो ये कमजोर किनारे गुब्बारे की तरह फट जाते हैं. जब ये फटती हैं तो लाखों टन पानी, पत्थर और मलबा नीचे की तरफ गिरता है. 

कहां है सबसे ज्यादा खतरा?
किलियन शान के इलाके में झीलें सबसे तेजी से बढ़ रही हैं और यहां इनका आकार 22.5% तक बढ़ गया है जो पूरी रिसर्च में सबसे ज्यादा है. झीलों की सबसे अधिक संख्या पूर्वी हिमालय में है और यहां एक ही जगह पर बहुत सारी झीलें पास-पास बन गई हैं जिससे यह इलाका काफी भीड़भाड़ वाला और संवेदनशील हो गया है. 

यह भी पढ़ें: एशिया का 'वॉटर टावर' हो रही है खाली...हर साल 24 अरब टन पानी गायब, 4 करोड़ लोगों पर संकट

क्यों खतरे में हैं 90 लाख लोग?
पूरी दुनिया में झीलों के फटने से जितने लोगों को खतरा है उनमें से 62% लोग एशियाई पहाड़ी इलाकों में रहते हैं. अकेले भारत में ही करीब 30 लाख लोग इन झीलों के बिल्कुल नीचे वाले इलाकों में रहते हैं. झीलें इतनी पास है कि अगर ये टूटती है तो लोगों को सावधान करने या वहां से सुरक्षित निकालने के लिए समय ना के बराबर मिलेगा. ये झीलें किसी टाइम बम की तरह है जो कभी भी फट या ढह सकती हैं.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Himalayan Tsunami

Trending news

पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
India Oil Trade
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
National News
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
PM Modi speech
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
Anurag Thakur
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
National News
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
'घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी...', राज्यसभा से पीएम मोदी का सीएम ममता पर निशाना
PM Modi
'घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी...', राज्यसभा से पीएम मोदी का सीएम ममता पर निशाना
'जिनकी सरकार शराब में डूब गई...', राज्यसभा में PM मोदी का AAP पर जोरदार हमला
PM Modi
'जिनकी सरकार शराब में डूब गई...', राज्यसभा में PM मोदी का AAP पर जोरदार हमला