हिमालयन सुनामी का बढ़ा खतरा! IIT Roorkee की चेतावनी- हाई रिस्क जोन में 90 लाख लोग

Himalayan Tsunami: आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने एक चेतावनी दी है. उनके अनुसार, अगली बड़ी आपदा समुद्र से नहीं बल्कि पहाड़ों से आ सकती है. हिमालय और उसके आसपास के पहाड़ों पर बर्फ पिघलने से 31,000 से ज्यादा झीलें बन गई हैं. 2016 से 2024 के बीच झीलों का आकार करीब 5.5% बढ़ गया है. इन झीलों के नीचे वाले इलाकों में करीब 93 लाख लोग रहते हैं. अगर ये झीलें टूटती हैं तो अचानक आने वाली बाढ़ भारी तबाही मचा सकती है. वैज्ञानिक इन ऊंचे पहाड़ी इलाकों को तीसरा ध्रुव कहते हैं.

कैसी की वैज्ञानिकों ने इसकी जांच?

वैज्ञानिकों ने अपनी इस रिसर्च के लिए नई तकनीक और सैटेलाइट का इस्तेमाल किया है. वैज्ञानिकों ने एक नई ऑटोमैटिक मशीन या तकनीक बनाई है जो 96% तक सही जानकारी देती है. इसकी मदद से उन्होंने पाया कि, ये झीलें 2,240 वर्ग किमी के बहुत बड़े इलाके में फैली हुई है.

क्या है खतरा?

पहाड़ों पर जमी बर्फ जब पिघलती है तो वह झीलों का रूप लेती है. इन झीलों को GLOF के खतरे से जोड़कर देखा जा रहा है. इन झीलों का पानी सीमेंट की दीवारों से नहीं बल्कि बर्फ और ढीले पत्थरों के प्राकृतिक बांधों से रुका होता है. गर्मी बढ़ने से जब बर्फ पिघलती है तो ये कमजोर बांध अचानक टूट जाते हैं जिससे मिट्टी और पत्थर एक साथ बड़ी रफ्तार से नीचे की ओर आते हैं.

पहाड़ों पर बढ़ता पानी का बम

गर्मी की वजह से पहाड़ों की बर्फ पिघलकर खतरनाक जलाशयों में बदल रही है. ये झीलें पहाड़ों के ऊपर गांवों के ठिक सिर पर बनी हुई हैं. इनका पानी जब बहुत ज्यादा भर जाता है या ऊपर से बर्फ का कोई बड़ा हिस्सा झील में गिरता है तो ये कमजोर किनारे गुब्बारे की तरह फट जाते हैं. जब ये फटती हैं तो लाखों टन पानी, पत्थर और मलबा नीचे की तरफ गिरता है.

कहां है सबसे ज्यादा खतरा?

किलियन शान के इलाके में झीलें सबसे तेजी से बढ़ रही हैं और यहां इनका आकार 22.5% तक बढ़ गया है जो पूरी रिसर्च में सबसे ज्यादा है. झीलों की सबसे अधिक संख्या पूर्वी हिमालय में है और यहां एक ही जगह पर बहुत सारी झीलें पास-पास बन गई हैं जिससे यह इलाका काफी भीड़भाड़ वाला और संवेदनशील हो गया है.

क्यों खतरे में हैं 90 लाख लोग?

पूरी दुनिया में झीलों के फटने से जितने लोगों को खतरा है उनमें से 62% लोग एशियाई पहाड़ी इलाकों में रहते हैं. अकेले भारत में ही करीब 30 लाख लोग इन झीलों के बिल्कुल नीचे वाले इलाकों में रहते हैं. झीलें इतनी पास है कि अगर ये टूटती है तो लोगों को सावधान करने या वहां से सुरक्षित निकालने के लिए समय ना के बराबर मिलेगा. ये झीलें किसी टाइम बम की तरह है जो कभी भी फट या ढह सकती हैं.