अंतरिक्ष से भारत पर दिखी धुंध की सफेद चादर, तस्वीरें देख IMD ने कहा- 'अगले 72 घंटे बेहद भारी'

IMD Alert: पूरे उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है. इसी बीच पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं का असर शुरू हो गया है. इससे ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी होगी और पूरे उत्तर भारत में धीरे-धीरे तापमान और गिरेगा. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए बताया कि ये हवाएं अब उत्तर भारत पहुंच चुकी हैं. सैटेलाइट से देखने पर यह बादलों का घेरा एक कोमा के आकार जैसा दिख रहा है जिससे आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी. मौसम विभाग के अनुसार, 16 से 22 जनवरी के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है.

कब और कहां होगी बारिश?

इस दौरान उत्तराखंड में भी कहीं-कहीं बारिश और बर्फबारी हो सकती है. पंजाब में 18,19 और 22 जनवरी को बारिश की संभावना है, जबकि हरियाणा में 19 और 22 जनवरी को बारिश हो सकती है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 22 जनवरी को हल्की बौछारें पड़ सकती हैं.

क्या कड़ाके की ठंड से मिलेगी राहत?

पिछले कई दिनों से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो हाड़ कपाने वाली ठंड और शीत लहर चल रही थी वह अब रुकने वाली है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस साल सर्दियों की बारिश में 10 से 15 प्रतिशत की कमी देखी जा रही है क्योंकि यह मौसमी सिस्टम थोड़ा कमजोर है. इस बदलाव का असर जल्द ही दिखना शुरू हो जाएगा.

कोहरे को लेकर कहां-कहां चेतावनी?

मैदानों इलाकों का घना कोहरा अब उत्तराखंड के पहाड़ों तक भी पहुंच सकता है. इसके लिए मौसम विभाग मे अलर्ट जारी किया है जिसमें उत्तराखंड में 18 जनवरी तक कोहरे की चेतावनी, पंजाब और हरियाणा में 17 जनवरी तक सावधानी बरतने की सलाह और उत्तर प्रदेश में 20 जनवरी तक घना कोहरा छाया रह सकता है.

क्या इससे यात्रा पर असर पड़ेगा?

खराब मौसम और कोहरे की वजह से सफर करना मुश्किल हो गया है. कोहरे की वजह से कई उड़ानों में देरी हो रही है तो वहीं पूरे उत्तर भारत में बहुत सी ट्रेनें अपने तय समय से लेट चल रही हैं या बाधित हुई हैं. इसके अलावा, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में भी पाला (Ground Frost) पड़ने की संभावना है.

क्या बारिश और बढ़ेगी?

मौसम विभाग का अनुमान है कि, 19 जनवरी से मौसम में एक और बदलाव आएगा जिसकी वजह से बारिश का सिलसिला और बढ़ सकता है. खराब मौसम और कोहरे को देखते हुए घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है. लंबे समय से चल रहे सूखे के बाद अब बारिश और बर्फबारी का होना बड़ा बदलाव होने के साथ चिंता की भी बात है. ऐसा इसलिए क्योंकि, मौसम अब एक पेंडुलम की तरह हो गया है जो कभी बहुत ज्यादा सूखे तो कभी अचानक भीषण ठंड या बारिश की तरफ झुक जाता है.