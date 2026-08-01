बारिश के बाद अब सूखे का डर! IMD-WMO की चेतावनी, अगस्त में बिगड़ सकता है मानसून का मिजाज

अगर आपको लग रहा है कि जुलाई की जोरदार बारिश के साथ मानसून का संकट टल गया है, तो जरा सावधान हो जाइए! जुलाई के शुरुआत में जोरदार बरसात और बीच में सूखा के बाद हुई बारिश ने भले ही लोगों को गर्मी से राहत दिलाया हो, लेकिन मौसम ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला है. मौसम विज्ञानियों ने मानसून के दूसरे हिस्से को लेकर एक डरावनी चेतावनी जारी की है. प्रशांत महासागर में एक शक्तिशाली अल नीनो बन रहा है, जो भारत के मानसूनी बादलों की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकता है. भारतीय मौसम विभाग यानी IMD और WMO के ताजा आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिन खेती से लेकर आम जिंदगी तक के लिए भारी पड़ सकते हैं.
देश भर में पहले से ही अनिश्चित चल रहा दक्षिण-पश्चिम मानसून आने वाले महीनों में और गंभीर संकट का सामना कर सकता है. संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने चेतावनी दी है कि अल नीनो आने वाले कुछ महीनों में एक सुपर अल नीनो के रूप में और ज्यादा खतरनाक हो सकता है.
दूसरी तरफ IMD ने भी अगस्त महीने के दौरान सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान जताया है. इन दो चेतावनियों के बाद इस बात की आशंका और बढ़ जाती है कि मानसून का दूसरा आधा हिस्सा सूखा या कमजोर साबित हो सकता है.
WMO के मुताबिक, अगस्त से अक्टूबर 2026 की अवधि के दौरान प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 2.9°C तक ज्यादा हो सकता है. यह स्थिति एक बहुत मजबूत अल नीनो का संकेत देती है.
इसके साथ ही दुनिया भर के असाधारण रूप से गर्म महासागर और सकारात्मक इंडियन ओशन डिपोल मिलकर पूरी दुनिया के मौसम का पैटर्न को बदल देंगे. जहां कुछ देशों में भीषण सूखा पड़ सकता है, वहीं कई इलाकों में बेमौसम और बहुत ज्यादा बारिश का खतरा है.
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के मुताबिक यह प्राकृतिक जलवायु घटना उन महासागरों और ग्रह को और ज्यादा गर्म कर रही है जो पहले से ही जलवायु परिवर्तन, जंगलों की आग और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जूझ रहे हैं. उन्होंने कहा कि दो महीने पहले मैंने चेतावनी दी थी कि अल नीनो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है. अल नीनो अब हमारे घर में प्रवेश कर चुका है.
El Niño has come knocking and is now in the house. Climate crisis... pic.twitter.com/A5AQe0UYOc
R-E-A-L-I-T-Y (@mihareality) August 1, 2026
भारत में इस साल मानसून की चाल बहुत ही अनिश्चित और असमान रही है-
मानसून की प्रगति रुकने के कारण जून का महीना 39.8% की भारी कमी के साथ समाप्त हुआ. यह पिछले 100 से ज्यादा सालों में सबसे सूखे जून महीनों में से एक था.
जुलाई में कम दबाव के क्षेत्र बनने से मध्य, पश्चिमी और उत्तरी भारत के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई और मानसून ने रफ्तार पकड़ी.
जुलाई के सुधार के बावजूद, IMD ने अनुमान लगाया है कि अगस्त में बारिश दीर्घकालिक औसत LPA के 94% यानी सामान्य से कम रहने की संभावना है.
अल नीनो मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के असामान्य रूप से गर्म होने की एक प्राकृतिक घटना है. यह भारत से हजारों किलोमीटर दूर उत्पन्न होता है, लेकिन इसका असर दुनिया भर में देखने को मिलता है.
जब-जब मजबूत अल नीनो की स्थिति बनी है, तब-तब भारत में मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ी हैं और देश को सूखे या कम बारिश का सामना करना पड़ा है. वैज्ञानिक अब इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि क्या पॉजिटिव IOD इस अल नीनो के प्रभाव को कम कर पाएगा या भारत के मानसून का अंत कमजोर बारिश के साथ होगा.