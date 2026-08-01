बारिश के बाद अब सूखे का डर! IMD-WMO की चेतावनी, अगस्त में बिगड़ सकता है मानसून का मिजाज

अगर आपको लग रहा है कि जुलाई की जोरदार बारिश के साथ मानसून का संकट टल गया है, तो जरा सावधान हो जाइए! जुलाई के शुरुआत में जोरदार बरसात और बीच में सूखा के बाद हुई बारिश ने भले ही लोगों को गर्मी से राहत दिलाया हो, लेकिन मौसम ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला है. मौसम विज्ञानियों ने मानसून के दूसरे हिस्से को लेकर एक डरावनी चेतावनी जारी की है. प्रशांत महासागर में एक शक्तिशाली अल नीनो बन रहा है, जो भारत के मानसूनी बादलों की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकता है. भारतीय मौसम विभाग यानी IMD और WMO के ताजा आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिन खेती से लेकर आम जिंदगी तक के लिए भारी पड़ सकते हैं.