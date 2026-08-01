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बारिश के बाद अब सूखे का डर! IMD-WMO की चेतावनी, अगस्त में बिगड़ सकता है मानसून का मिजाज

जुलाई की झमाझम बारिश के बाद क्या देश पर सूखे का साया मंडरा रहा है? मौसम विज्ञानियों के मुताबिक प्रशांत महासागर में पनप रहा सुपर अल नीनो अगस्त में मानसूनी हवाओं पर ब्रेक लगा सकता है. IMD और WMO की इस खौफनाक चेतावनी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 01, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:21 PM IST
बारिश के बाद अब सूखे का डर! IMD-WMO की चेतावनी, अगस्त में बिगड़ सकता है मानसून का मिजाज

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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