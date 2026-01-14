Advertisement
दिल्ली-NCR में अचानक हुआ 'फ्लैश फॉग' का हमला, पलक झपकते ही गायब हो गया पूरा शहर

Flash Fog Delhi: आज सुबह दिल्ली-एनसीआर में जो हुआ वह बहुत कम समय के लिए आया लेकिन बेहद घना कोहरा था. वैज्ञानिक ऐसी घटना को अचनाक आने वाला कोहरा या फ्लैश फॉग कहते हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 14, 2026, 01:44 PM IST
What is Flash Fog: 14 जनवरी 2026, मकर संक्रांति की सुबह दिल्ली के लोग रोज की तरह ठंड और हल्के कोहरे की उम्मीद कर रहे थे. लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया. सुबह करीब पौने आठ बजे अचानक कोहरे की एक बहुत घनी और सफेद चादर पूरे शहर पर छा गई. कुछ ही मिनटों में इतना अंधेरा हो गया कि सामने कुछ दिखाई देना ही बंद हो गया. हैरानी की बात यह रही कि, कोहरा जितनी तेज आया उतनी ही तेजी से गायब हो गया. यह कोई आम कोहरा नहीं था जो घंटों तक टिका रहे, यह खास तरह के मौसम में अचानक बनता और खत्म हो जाता है. 

क्या होता है फ्लैश फॉग?
आम कोहरे से अलग फ्लैश फॉग बिल्कुल अलग तरीके से दिखता है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके पीछे तीन बड़ी वजहें थीं- कड़ाके की ठंड, हवा में बहुत ज्यादा नमी और अचानक तापमान का गिरना. रात में हवा में थोड़ी नमी मौजूद थी लेकिन जैसे ही हवा की चाल और तापमान में बदलाव हुआ उसने अचानक एक घने कोहरे का रूप ले लिया. 

यह भी पढ़ें: सहारा रेगिस्तान के नीचे मिला 40 फीट लंबा सांप, समंदर के इस डॉन से कांपते थे शार्क और मगरमच्छ

इतनी जल्दी घना क्यों हो गया कोहरा?
उच्च नमी इसकी सबसे बड़ी वजह थी. जब हवा में पहले से ही बहुत ज्यादा नमी होती है तो तापमान में थोड़ा सा बदलाव भी बड़ा असर दिखाता है. दिल्ली-एनसीआर जैसे शहरों में हवा में मौजूद प्रदूषण के कण पानी की भाप को इकट्ठा करने में मदद करते हैं. इससे कुछ मिनटों में ही घना कोहरा बन जाता है और देखने में दूरी बहुत ही कम हो जाती है. 

इतनी जल्दी गायब क्यों हो गया कोहरा?
हवा की रफ्तार बहुत धीमी थी और हवा ठीक से नहीं चल रही थी इसलिए कोहरा फैलका गया. जैसे ही तेज धूप हुई जमीन का तापमान बढ़ गा जिससे कोहरा बनने की स्थिति टूट गई. थोड़ी सी गर्मी और हल्की हवा के चलते ही पानी की छोटी-छोटी बूंदें फिर से भार बन गईं. इसलिए कोहरा कहीं गया नहीं बस अचानक दिखाई देना बंद हो गया. 

यह भी पढ़ें: लद्दाख में 5000 मीटर की ऊंचाई पर दिखा शानदार नजारा, वैज्ञानिकों ने कैमरे में कैद की दुर्लभ तस्वीर

क्या ये खतरनाक होती हैं?
अचानक आने वाला Flash Fog बेहद खतरनाक होता है क्योंकि यह किसी को संभलने का मौका नहीं देता. आम कोहरे का पता तो पहले से होता है लेकिन यह अचनाक हमला करता है जिससे सड़कों पर चलने वालों, गाड़ी चलाने वालों और पायलटों के लिए खतरा बढ़ जाता है. जैसे ही अचानक सामने दिखना बंद होता है तो हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

flash fogMakar sankranti

