गर्मी से बेहाल होगा देश, मानसून भी नहीं देगा साथ! एल नीनो की वापसी ने बजाई खतरे की घंटी, IMD ने दी कम बारिश की चेतावनी

India Monsoon Forecast 2026: मानसून को भारत की अर्थव्यवस्था की 'लाइफलाइन' माना जाता है. लेकिन साल 2026 में यह लाइफलाइन थोड़ी सुस्त पड़ने वाली है. क्योंकि पहले ही भारत में मौसम ने ऐसे रंग दिखा दिए हैं कि अब आने वाले समय के लिए मौसम विभाग (IMD) का पूर्वानुमान है कि इस साल जून से सितंबर के दौरान बारिश सामान्य से कम (Below Normal) रहने की संभावना है. पिछले तीन सालों तक झमाझम बारिश के बाद अब साल 2026 में सूखे का साया मंडराता दिख रहा है. इसका सबसे बड़ा कारण प्रशांत महासागर में पैदा होने वाला 'एल नीनो' प्रभाव माना जा रहा है. IMD का कहना है कि पिछले तीन सालों में यह पहली बार है जब मानसून में कमी का अनुमान लगाया गया है.

कितना बरसेगा मानसून?

IMD के अनुसार, जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में औसत बारिश लंबे समय के औसत (LPA) का 92% रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग 96% से 104% के बीच की बारिश को 'सामान्य' मानता है, इसलिए 92% की भविष्यवाणी 'सामान्य से कम' की श्रेणी में आती है. पिछले दो सालों (2024 और 2025) में देश में अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन 2026 में यह सिलसिला टूट सकता है.

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इस विलेन का नाम है 'एल नीनो' (El Nino)

IMD बारिश कम होने की सबसे बड़ी वजह प्रशांत महासागर में 'एल नीनो' के दोबारा सक्रिय होने को बता रहा है. यह समुद्र के पानी के गर्म होने की एक प्रक्रिया है. जब एल नीनो सक्रिय होता है, तो भारत में मानसून की हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और बारिश कम होती है. अभी 'ला नीना' (जो अच्छी बारिश लाता है) खत्म हो रहा है और मानसून के बीच में एल नीनो के आने की पूरी संभावना है. एल नीनो भारत के लिए आमतौर पर खराब मानसून और भीषण गर्मी का संकेत होता है. 1950 के बाद से अधिकांश सूखे वाले साल एल नीनो की वजह से ही रहे हैं.

किन राज्यों पर है सबसे ज्यादा खतरा?

IMD के मैप के अनुसार, पूरे भारत में एक जैसी बारिश नहीं होगी. इस मैप में मध्य भारत, उत्तर-पश्चिम भारत और दक्षिण के कई हिस्सों में बारिश की भारी कमी देखी जा सकती है. वहीं पूर्वोत्तर भारत (Northeast) और दक्षिण प्रायद्वीप के कुछ इलाकों में बारिश सामान्य रह सकती है. इसका मतलब है कि यहां मौसम थोड़ा बेहतर रहने की उम्मीद है.

Sub: Long Range Forecast for Southwest Monsoon Seasonal Rainfall 2026 (1) India Meteorological Department predicts below normal southwest monsoon seasonal (June to September) rainfall over the country as a whole during 2026. (2) Quantitatively, the southwest monsoon seasonal… pic.twitter.com/c9dlF6bFAY — India Meteorological Department (@Indiametdept) April 13, 2026

खेती और महंगाई पर क्या होगा असर?

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कम बारिश का सीधा संबंध हमारी थाली और जेब से होता है. क्योंकि धान, मक्का और सोयाबीन जैसी खरीफ की फसलें पूरी तरह मानसून पर निर्भर हैं. बारिश कम हुई तो पैदावार घट सकती है. फसलों में कमी होने से बाजार में अनाज और सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं. इसके साथ ही कम बारिश से बांधों और जलाशयों में पानी का स्तर गिर सकता है, जिससे आने वाले समय में बिजली उत्पादन और पीने के पानी की समस्या हो सकती है.

क्या कोई उम्मीद बाकी है?

मौसम विभाग का कहना है कि यह अभी पहला प्रारंभिक अनुमान है. अगर हिंद महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole - IOD) सकारात्मक रहता है, तो यह एल नीनो के प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकता है और बारिश में सुधार ला सकता है. IMD इस पर अगला अपडेट मई के अंत में जारी करेगा. अपने इस दूसरे अपडेट में IMD इसको लेकर विस्तृत अनुमान जारी करेगा, जिससे स्थिति और भी साफ होगी.

गर्मी और जल संकट

कम बारिश के पूर्वानुमान के साथ ही इस साल भीषण गर्मी और जलाशयों (Reservoirs) में पानी की कमी का संकट भी पैदा हो सकता है. यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है, जब भारत पहले से ही महंगाई और वैश्विक तनावों (जैसे ईरान युद्ध) का सामना कर रहा है. ऐसे में कम बारिश भारत के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है.

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