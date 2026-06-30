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मानसून पर अल नीनो का कब्जा! IMD ने बताया जुलाई में कहां पड़ेगा सूखा, कहां होगी बारिश

IMD July Rainfall Forecast 2026: जून में भयंकर गर्मी और कम बारिश के बाद अब जुलाई में भी राहत खोजने वालों को बड़ा झटका लगा है. मौसम विभाग के मुताबिक, मजबूत होते अल नीनो के चलते जुलाई में सामान्य से कम बारिश होगी. जहां मध्य और पश्चिमी भारत में सूखे का संकट है, वहीं कुछ राज्यों को राहत भी मिल सकती है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 30, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:50 PM IST
मानसून पर अल नीनो का कब्जा! IMD ने बताया जुलाई में कहां पड़ेगा सूखा, कहां होगी बारिश
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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