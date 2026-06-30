मानसून पर अल नीनो का कब्जा! IMD ने बताया जुलाई में कहां पड़ेगा सूखा, कहां होगी बारिश

El Nino impact on Monsoon: भीषण गर्मी और सूखे जून से बेहाल देश के लिए आने वाला महीना जुलाई भी राहत नहीं लाने वाला है! भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने जुलाई महीने के लिए जो अनुमान जारी किया है, उसने किसानों से लेकर आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है. IMD के अनुसार, प्रशांत महासागर में तेजी से पैर पसार रहा अल नीनो भारतीय मानसून पर पूरी तरह हावी हो चुका है, जिसके चलते जुलाई में भी देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है.
मंगलवार को जारी अपने मासिक पूर्वानुमान में मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई में देश भर में बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है, और यह बरसात सामान्य (LPA) के 94% से भी कम रह सकती है. 1971 से 2020 तक के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई महीने में औसतन 280.4 मिमी बारिश होती है., जिसे खेती के लिए बेहद जरूरी माना जाता है.
यह चिंताजनक अनुमान ऐसे समय सामने आया है, जब भारत पहले ही बीते 100 से ज्यादा सालों में सबसे सूखे जून का सामना कर चुका है. जून 2026 में सामान्य से 39% कम बारिश रिकार्ड हुई है, जिससे यह साल 1901 के बाद से अब तक का पांचवां सबसे सूखा जून बन गया.
मध्य प्रदेश,छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, राजस्थान के कुछ इलाके, हरियाणा-पंजाब के कुछ हिस्से और उत्तर प्रदेश का मध्य और बुंदेलखंड का इलाका में जुलाई के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है.
जुलाई 2026 के लिए वर्षा की संभावित का पूर्वानुमान
Probability rainfall forecast for 2026 July
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— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 30, 2026
वहीं उत्तर प्रदेश (खासकर पश्चिमी यूपी), उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, पूर्व-मध्य भारत जिसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार का कुछ हिस्सा और पूर्वी तटीय इलाकों जैसे आंध्र प्रदेश (तटीय इलाके), पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सामान्य या उससे ज्यादा बारिश जुलाई में हो सकती है. इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत में भी बाकी देश के मुकाबले बेहतर बारिश की उम्मीद है.
मानसून में देरी और कम बारिश का सीधा असर आम लोगों से लेकर देश की खेती पर दिख रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कम नमी के कारण इस साल खरीफ फसलों की बुवाई पिछले साल के मुकाबले लगभग 23% घट गई है. चावल, दालें, सोयाबीन और कपास जैसी मुख्य फसलों की बुवाई में भारी गिरावट आई है.
हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले नए कम दबाव के क्षेत्रों के कारण आने वाले दिनों में कुछ समय के लिए अच्छी बारिश दिख सकती है. इसके साथ ही, ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग का अनुमान है कि अगस्त और सितंबर के बीच इंडियन ओशन डिपोल की स्थिति अनुकूल हो सकती है, जो मानसून को थोड़ा मजबूत कर सकती है. लेकिन अगर एल नीनो इसी तरह मजबूत होता रहा, तो राहत सिर्फ कुछ दिनों की ही होगी.