/अगस्त में नहीं रुकेगा मानसून! IMD ने दी बड़ी खुशखबरी, देश में तेजी से घट रही बारिश की कमी

देश में शुरुआती सुस्ती के बाद अब मानसून ज्यादा सक्रिय मजबूत हो चुका है. जून में बारिश की कमी के बाद अब अगस्त में जोरदार बारिश की संभावना है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, अगस्त महीने में देश के ज्यादातर हिस्सों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मानसून की इस रफ्तार से न सिर्फ गर्मी को कम किया है, बल्कि देश में बने कुल बारिश के घाटे में भी कमी आई है. उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं और जलाशय भर रहे हैं. जहां एक तरफ झमाझम बारिश ने किसानों के चेहरों पर खुशी ला दी है और खरीफ फसलों को नया जीवन दिया है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है.
आइए जानते हैं कि आने वाले दिनों में आपके राज्य में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा और मानसून की इस तेज चाल से देश भर में क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं...
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पूरे देश में मानसून की बारिश का घाटा (rain deficit) घटकर अब सिर्फ 14% रह गया है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, मानसून में आई इस अचानक तेजी के पीछे का कारण महाराष्ट्र के ऊपर बना एक गहरा दबाव का क्षेत्र है. यह इस सीजन का अब तक का सबसे मजबूत वेदर सिस्टम माना जा रहा है.
मौसम के इस तंत्र को मुख्य रूप से तीन चीजें शक्ति दे रहे हैं-
गहरा दबाव
मानसून ट्रफ में स्थित इस सिस्टम ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों समुद्री स्रोतों से भारी मात्रा में नमी खींच ली है.
सोमाली जेट
अरब सागर के ऊपर से बहने वाली निचली सतह की तेज हवाओं ने मानसून के इस सिस्टम को और गति दे दी है. यह हवाएं सीधे भारतीय उपमहाद्वीप में नमी ट्रांसफर करने का काम करती हैं. बता दें कि सोमाली जेट, हिंद महासागर में बहने वाली एक बहुत ही तेज हवा की पट्टी है. यह भारतीय मानसून को मजबूत बनाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है.
सक्रिय मानसून ट्रफ
जब गहरा दबाव, एक्टिव मानसून ट्रफ और मजबूत सोमाली जेट एक साथ टकराए, तो मध्य और पश्चिमी भारत में भारी से अत्यधिक भारी बारिश के लिए अनुकूल स्थितियां बन गईं.
मौसम विभाग के रेनफॉल मैप के मुताबिक-
राहत वाले राज्य
महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पिछले एक हफ्ते में बारिश में जबरदस्त सुधार देखा गया है. मध्य भारत और उत्तर-पश्चिम भारत में अब सीजनल बारिश लगभग सामान्य हो चुकी है.
कम बारिश वाले राज्य
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और पूर्वी व पूर्वोत्तर भारत में अभी भी बारिश की कमी बनी हुई है.
मौसम के जानकारों का मानना है कि अगस्त की शुरुआत में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के नए क्षेत्र बनने वाले हैं. इससे मानसून का यह एक्टिव फेज बना रहेगा.
अगर यह ट्रेंड जारी रहता है, तो मानसून का घाटा और कम हो जाएगा. इससे देश के प्रमुख बांधों और जलाशयों में जल स्तर बढ़ेगा, जिससे खरीफ की फसलों को काफी फायदा पहुंचेगा और कृषि उत्पादन को लेकर जताई जा रही चिंताएं दूर हो सकेंगी.