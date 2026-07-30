/अगस्त में नहीं रुकेगा मानसून! IMD ने दी बड़ी खुशखबरी, देश में तेजी से घट रही बारिश की कमी

देश में शुरुआती सुस्ती के बाद अब मानसून ज्यादा सक्रिय मजबूत हो चुका है. जून में बारिश की कमी के बाद अब अगस्त में जोरदार बारिश की संभावना है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, अगस्त महीने में देश के ज्यादातर हिस्सों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मानसून की इस रफ्तार से न सिर्फ गर्मी को कम किया है, बल्कि देश में बने कुल बारिश के घाटे में भी कमी आई है. उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं और जलाशय भर रहे हैं. जहां एक तरफ झमाझम बारिश ने किसानों के चेहरों पर खुशी ला दी है और खरीफ फसलों को नया जीवन दिया है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है.