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अगस्त में नहीं रुकेगा मानसून! IMD ने दी बड़ी खुशखबरी, देश में तेजी से घट रही बारिश की कमी

देश भर में मानसून शुरुआती सुस्ती के बाद जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है. महाराष्ट्र के दबाव तंत्र और सोमाली जेट के महामिलन से बारिश का घाटा घटकर 14% रह गया है. IMD के अनुसार अगस्त में मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे फसलें लहलहाएंगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 30, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:25 PM IST
अगस्त में नहीं रुकेगा मानसून! IMD ने दी बड़ी खुशखबरी, देश में तेजी से घट रही बारिश की कमी
Image Credit: Windy

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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