/2002 का वो भयानक सूखा याद है? 2026 में मानसून ने तोड़ दिया उसका भी रिकॉर्ड, सामने आई IMD की चौंकाने वाली रिपोर्ट!

जून की तपती दोपहरिया के बाद जुलाई की शुरुआत में बारिश का ऐसा दौर आया, कि लगा मानसून आखिरकार अपनी लय में लौट आया है. लेकिन मानसून का यह असर ज्यादा देर नहीं टिक सका. 9 जुलाई तक मानसूनी बादलों ने पूरे भारत को कवर कर लिया था, जून महीन में जो बारिश का घाटा 30% से ऊपर चला गया था, वह धीरे-धीरे कम होने लगा था, लेकिन फिर मौसम ने ऐसी करवट लिया कि आसमान ही साफ हो गया. बारिश के बाद मानों कहीं गायब हो गए.
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक, 1 जून से 16 जुलाई के बीच भारत में सामान्यतः 295.8 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 224.8 मिमी ही दर्ज की गई. यानी मानसून में सीधे 24% की सीधा कमी आ गई है. यह सामान्य बारिश का पैमाना लॉन्ग पीरियड एवरेज से तय होता है, जो 1971 से 2020 के बीच हुई देश की औसत बारिश का आंकड़ा है. इसे आप भारत का रेनफॉल रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं.
इस 24% की कमी की गंभीरता को समझने के लिए हमें साल 2002 के भयानक सूखे को याद करना होगा. उस साल जुलाई की तबाही के बाद पूरे सीजन का कुल घाटा 19% पर जाकर रुका था. लेकिन इस बार, जुलाई के मध्य में ही हम 24% के घाटे पर पहुंच चुके हैं. हालांकि, अभी सितंबर तक का समय बाकी है और आने वाली बारिश इस अंतर को पाट सकती है, इसलिए सीधे तुलना करना जल्दबाजी होगी.
बारिश की यह कमी पूरे देश में बराबर नहीं है, बल्कि कुछ इलाके ज्यादा सूखे की मार झेल रहे हैं-
पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में बारिश की 36% भारी कमी
दक्षिण प्रायद्वीप में 26% की भारी कमी
उत्तर-पश्चिम भारत में 19% की कमी
मध्य भारत में 13% की कमी
सिर्फ 9 से 15 जुलाई वाले सप्ताह में ही सामान्य से 51% कम बारिश रिकॉर्ड की गई. इससे पहले जून का महीना भी 1901 के बाद से अब तक का पांचवां सबसे सूखा जून दर्ज किया गया था.
मौसम वैज्ञानिकों की नजर में इस सूखे की स्थिति का सबसे बड़ा विलेन अल नीनो है. आइए जानते हैं क्या होता है अल नीनो और यह कैसे मॉनसून को प्रभावित करता है.
प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान काफी तेजी से बढ़ जाने की घटना को अल नीनो कहते हैं. जब यह हिस्सा गर्म होता है, तो पूरी दुनिया के वायुमंडल का चक्र बदल जाता है. यह भारत की ओर आने वाली नमी से भरी मानसूनी हवाओं को कमजोर कर देता है. साल 2002 के सूखे के पीछे भी यही अल नीनो था, जो इस साल और भी मजबूत हो रहा है.
आमतौर पर, इस संकट की स्थिति में इंडियन ओशन डाइपोल भारत के लिए रक्षक बनकर आता है. IOD हिंद महासागर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के तापमान का अंतर है. जब इसका पॉजिटिव फेज एक्टिव होता है, तो भारत में भारी बारिश होती है. लेकिन इस समय IOD शांत है, जिससे यह अल नीनो के असर को बेअसर नहीं कर पा रहा है.
इसके साथ ही मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन यानी MJO जो बादलों और बारिश का एक सिस्टम है और भूमध्य रेखा के चक्कर लगाता रहता है वह भी इस समय भारत के अनुकूल स्थिति में नहीं है.
IMD के मुताबिक, अगले एक सप्ताह में बारिश तो होगी लेकिन कुछ ही जगहों पर. पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे पहाड़ी व मैदानी इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. लेकिन पश्चिम-मध्य और दक्षिण भारत के इलाके अगले एक हफ्ते तक लगभग सूखे ही रहेंगे. मौसम विभाग को आशंका है कि पूरे जुलाई महीने में कुल बारिश सामान्य LPA के 94% से भी कम रह सकती है.
जुलाई के बीच में 24% की बारिश की कमी खरीफ फसलों जैसे धान, कपास और दालें के लिए बहुत बड़ा झटका है. साथ ही, अगले साल की गर्मियों तक पानी की जरूरत पूरी करने वाले बड़े डैम के लिए भी यह चिंता का विषय है. अगर आने वाले महीनों में भी बारिश ऐसी रूठी रही, तो 2026 का यह साल 2002 जैसे गंभीर संकट की तरफ बढ़ सकता है.