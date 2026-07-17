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2002 का वो भयानक सूखा याद है? 2026 में मानसून ने तोड़ दिया उसका भी रिकॉर्ड, सामने आई IMD की चौंकाने वाली रिपोर्ट!

2026 में मानसून के रूठने से देश पर 2002 जैसे भयानक सूखे की याद दिला रहा है. जुलाई के मध्य में ही बारिश की कमी रिकॉर्ड 24% तक पहुंच गई है. मौसम विभाग की इस डरावनी रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है. मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस सूखे के पीछे अल नीनो की खतरनाक चाल है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 17, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:18 PM IST
2002 का वो भयानक सूखा याद है? 2026 में मानसून ने तोड़ दिया उसका भी रिकॉर्ड, सामने आई IMD की चौंकाने वाली रिपोर्ट!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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