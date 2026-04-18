पाकिस्तान से उठा चक्रवाती तूफान, बदल दिया भारत का मौसम; लू चलेगी या होगी बारिश? अगले 6 कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

IMD Weather Update: मौसम में एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. दिल्ली-NCR समेत कई शहरों में शुक्रवार शाम को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है. शहर के कई हिस्सों में बारिश और ठंडी हवाओं ने एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल दिया है. दिन के समय जहां गर्मी लोगों को सता रही थी तो वहीं शाम के समय हुई बारिश ने राहत दी. मौमस विभाग ने पहले ही इस बदलाव को लेकर यलो अलर्ट जारी किया था, जिसमें गरज के साथ हल्की बारिश की बात कही गई थी. आज यानी शनिवार को मौसम कैसा रहेगा, क्या फिर बारिश होगी या सूरज का पारा चढ़ेगा, आइए जानते हैं कैसे रहेगा अगले 6 दिनों का मौसम.

धूल भरी धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली

शुक्रवार को दिल्ली में बादलों और धुंध का असर दिनभर देखने को मिला. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, बादलों और धुंध के पीछे का कारण पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर बना एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है. इस सिस्टम के कारण से राजस्थान के रेतीले इलाकों से धूल उड़कर दिल्ली-NCR तक पहुंच गई, जिससे AQI में भी गिरावट दर्ज की गई. राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जैसे इलाकों में हुई बारिश और गरज का असर भी दिल्ली के मौसम पर साफ दिखाई दिया.

आज कैसा रहेगा मौसम

IMD के ताजा अपडेट के अनुसार, शनिवार यानी आज भी दिल्ली में बादल छाए रहने की उम्मीद है. दोपहर या शाम में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कहीं-कहीं हल्की बारिश की भी संभावना है, लेकिन इससे तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा.

कैसा रहेगा अगले 5 दिनों का मौसम

दिल्ली में अगले 6 दिनों के मौसम की बात करें तो 18 और 19 अप्रैल को तापमान बढ़कर 40–42 डिग्री तक पहुंच सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 20–24 डिग्री के बीच रहेगा, उत्तर-पश्चिम दिशा से 5–15 किमी प्रति घंटा की हल्की हवाएं चलेंगी, आसमान में बादल छाए रहेंगे. 20 और 21 अप्रैल को मौसम साफ होने लगेगा, आसमान से बादल गायब हो जाएंगे और तापमान 39–41 डिग्री के बीच बना रहेगा, वहीं हवाएं उत्तर-पश्चिम दिशा से 5–15 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी. 22 अप्रैल को अधिकतम तापमान फिर 40–42 डिग्री तक जा सकता है और हवाएं 10–15 किमी प्रित घंटा की रफ्तार से चलेंगी, वहीं आसमान साफ रहेगा. 23 अप्रैल को भी मौसम लगभग ऐसा ही रहेगा, अधिकतम तापमान 40–42 डिग्री और न्यूनतम 22–24 डिग्री के बीच रहेगा, साथ ही उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिशा से 5–15 किमी प्रिति घंटा की हवाएं चलेंगी और आसमान साफ बना रहेगा.

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क्या चलेगी लू?

मौसम में होने वाले इस बदलाव के बाद आने वाले दिनों के मौसम को लेकर मौसम विशेषज्ञों की राय थोड़ी बंटी हुई है. स्काईमेट वेदर के महेश पालावत के मुताबिक, अगले 2-3 दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत में पारा बढ़ सकता है. अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे कुछ इलाकों में हीटवेव जैसी स्थिति होगी.

वहीं, IMD का कहना है कि अगले साल दिनों तक तापमान सामान्य से ज्यादा तो रहेगा, लेकिन लू चलने की संभावना कम है.

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इन बातों का भी रखें ध्यान

बढ़ती गर्मी और धूल भरी हवाओं को देखते हुए प्रशासन ने हेल्थ को लेकर चेतावनी जारी कर दी है. बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है. लोगों से इन बातों का ध्यान रखने को कहा गया है-

सीधे धूप में जाने से बचें और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें.

घर से निकलते समय सिर को ढक कर रखें.

प्यास न लगने पर भी पानी पीते रहें.

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