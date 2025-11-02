1831 में क्यों नीला पड़ गया था सूरज? 200 साल बाद पता चली उस 'ग्रहण' की असली कहानी

When Sun Turned Blue: आज हम बात करेंगे साल 1831 की, यह वो समय था जब सूर्य अचानक से नीला पड़ गया था और दुनिया से गर्मी चली गई थी. लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि यह क्यों हो रहा है.
Science News: 1831 की गर्मियों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के आसमान में एक अजीब घटना घटी थी. लोगों ने बताया कि सूरज अचानक एक अजीब नीले रंग का हो गया था, फसलें खराब हो गई थीं और तापमान भी बहुत कम हो गया था. उस समय लोग बहुत ही हैरान और बेचैन हो गए थे लेकिन समय के साथ इसे भूल गए. कुछ जानकारों को लगा कि यह फर्डिनेंडिया नाम के एक छोटे पानी के नीचे ज्वालामुखी की वजह से हो सकता है जो उसी साल जुलाई में कुछ समय के लिए समुद्री सतह पर आया था. लेकिन वह बहुत छोटा था जिससे यह घटना नहीं हो सकती थी.
असल में क्या हुआ था?
लगभग 200 साल बाद PNAS नाम की पत्रिका में बताया कि, रूस के कुरील द्वीप समूह में सिमुशीर द्वीप पर एक बहुक ताकतवर ज्वालामुखी फटा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था. इस विस्फोट को ZAV-1 नाम दिया गया है जिसने वातावरण में बहुत ज्यादा सल्फर गैस छोड़ी थी. यह इतनी ज्यादा थी कि उत्तरी गोलार्ध कई सालों तक ठंडा रहा और सूरज का रंग बदल गया.
कैसे हुआ था विस्फोट?
1815 में टैंबोरा या 1883 में क्राकाटोआ जैसे मशहूर विस्फोटों के उलट ZAV-1 का कोई लिखित सबूत नहीं मिला. ऐसा इसलिए क्योंकि यह 19वीं सदी की दुनिया का सबसे कम आबादी वाले इलाकों में से एक था. इस विस्फोट का चुपचाप होने की वजह से इतिहास से गायब हो गया. यह तह तक अज्ञात रहा जब तक शोधकर्ताओं को ग्रीनलैंड के ग्लेशियरों में इसके निशान नहीं मिले.
वैज्ञानिकों ने क्या-क्या खोजा?
खोज की शुरुआत ध्रुवीय बर्फ कोर के रिकॉर्ड से हुई. ये बर्फ के टुकड़े ज्वालामुखी फटने के रासायनिक निशानों को लंबे समय तर सुरक्षित रखते हैं. ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका से निकाले गए इन बर्फ कोर के अंदर वैज्ञानिकों को 2 चीजें मिली. सल्फर समस्थानिकों(Sulphur Isotopes)की मात्रा में तेज बढ़ोतरी और ज्वालामुखी कांच(Cryptotephra)के छोटो टुकड़े.
यह खोज क्यों महत्वपूर्ण थी?
वैज्ञानिकों ने बर्फ में मिली इस राख का रासायनिक मिलान किया जो सिमुशीर द्वीप पर जावरित्स्की काल्डेरा के पास मिली झांवा की मोटी परत से पूरी तरह मेल खाता है. सिमुशीर द्वीप पर मिली राख के इस भंडार को स्थानीय तौर पर ZAV-1 कहा जाता है. हालांकि, पहले इसका सही समय नहीं पता था कि यह कब फटा होगा.
क्य ऐसा पहले भी हुआ था?
44 ईसा पूर्व में माउंट एटना में एक छोटा विस्फोट हुआ था जिसकी वजह से पूरे रोमन साम्राज्य में आसमान बहुत ही अजीब दिखने लगा था. इसी समय अलास्का में ओकमोक काल्डेरा में एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसकी पहचान हाल ही में हुई है. नेचर कम्युनिकेशंस के अनुसार, इस बड़े विस्फोट की वजह से भूमध्य सागर के आस-पास के तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट आई और सामाजिक अशांति फैल गई थी.