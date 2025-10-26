50 लाख साल से अंधेरे में डूबी गुफा! रोमानिया की 'मोविले केव' में मिले एलियन जैसे 37 जीव, जो धरती पर कहीं नहीं

Science News in Hindi: यह गुफा गलती से खोजी गई थी और यह धरती के सबसे मुश्किल वातावरणों में से एक है. साथ ही यह अनोखे जीवों से भरी हुई है. यह बाहरी गुफा से अलग-थलग होकर विकसित हुई जिससे ऐसे जीव पैदा हुए जो धरती की सतह के जीवों से ज्यादा Science Fiction के पात्रों जैसे लगते हैं. यह गुफा वैज्ञानिकों को जीवन को देखने का दुर्लभ मौका देती है जिसे सूरज की रोशनी की बजाय सिर्फ Extreme Chemistry ने आकार दिया है. इसके Alien जैसे इकोसिस्टम को दूसरे ग्रहों के माहौल का एक उदाहरण माना जा रहा है.

इसकी खोज कैसे हुई थी?

मोविले गुफा को 1986 में एक पावर प्लांट के लिए जमीन की सामान्य जांच के दौरान गलती से खोजा गया था. खुदाई करने पर बिजली के बजाय कुछ और ही मिला- एक छिपी हुई दुनिया जहां जीवन का विकास एक बहुत ही अनोखे रास्ते पर चला गया था. काला सागर के पास स्थित इस जगह ने तुरंत ही वैज्ञानिकों को अपनी ओर आकर्षित किया. गुफा में घुसना बहुत मुश्किल है और यहां सिर्फ एक पतले और सीधे गड्ढे से ही पहुंचा जा सकता है जो 69 फीट नीचे अंधेरी सुरंगों के जाल में खुलता है.

कैसा है अंदर का माहौल?

अंदर की हवा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया से भरी हुई है और ये गैसें धरती की सतह पर रहने वाले ज्यादातर जीवों के लिए जहरीली हैं. फिर भी, इस रासायनिक घोल में जीवना ना सिर्फ जिंदा है बल्कि फला-फूला भी है. गुफा की 780 फुट लंबी और घुमावदार प्रणाली के अंदर वैज्ञानिकों ने 170 से ज्यादा खास तरह की प्रजातियों की पहचान की है जिनमें से कई को वैज्ञानिक नहीं जानते थे.

अंदर कितने जीव पाए गए?

पॉपुलर मैकेनिक्स के मुताबिक, इसमें फफूंद की 123 प्रजातियां और जानवरों की 53 प्रजातियां शामिल हैं. ये सभी अकशेरुकी हैं. इनमें से 37 प्रजातियां तो धरती पर और कहीं नहीं पाई जातीं. इन जानवरों में कुछ अनोखी खासियतें होती हैं जैसे- बिना आंखों वाले, रंगहीन और अक्सर पारदर्शी होते हैं. कुछ जीव इस प्रणाली के बीचों-बीच मौजूद भूजल से भरी झील में या उसके आस-पास रहते हैं.

वैज्ञानिकों को यहां कौन-कौन से जीव मिले?

वैज्ञानिकों ने यहां मकड़ियों, जोंको, गैस्ट्रोपोड्स, सेंटीपॉड्स, बीटल और छोटे क्रस्टेशियंस(कवचधारी जीवों)को देखा है. ये सभी अंधेरे और जहरीले माहोल को अपना चुके हैं. इसमें सबसे ऊपर एक मांसाहारी, लगभग 2 इंच लंबा, पीला सेंटीपीड है जिसे गुफा का राजा कहा जाता है. ये जीव जो देख नहीं सकते, रासायनिक संकेतों और शारीरिक स्पर्श का इस्तेमाल करके रास्ता खोजते हैं, ये रणनीतियां तब काम आती हैं जब रोशनी हमेशा के लिए गायब हो.