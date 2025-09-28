Worm Hole: दूर अंतरिक्ष से धरती पर आया रहस्यमय सिग्नल, वैज्ञानिकों ने कहा-'बस एक पल को खुली थी स्पेस की सुरंग'

Gravitational Rays: वैज्ञानिकों को एक अजीब गुरुत्वाकर्षण तरंग मिली है. यह खोज इतनी बड़ी है कि इससे पता चल सकता है कि एक वर्महोल है जो हमें दूसरे ब्रह्मांड से जोड़ सकता है.
Wormholes: साल 2019 में वैज्ञानिकों ने एक ग्रैविटेशनल रे को पकड़ा था जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया. इस संकेत को शोधकर्ताओं ने GW190521 का नाम दिया था और यह ब्लैक होल के टकराने से निकलवे वाले आम पैटर्न से बिल्कुल अलग था जिससे इसकी उत्तपत्ति को लेकर कई विचार सामने आए. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संकेत किसी वर्महोल के जरिए समानांतर ब्रह्मांड(Parallel Universe)से आया होगा. इस खोज से वैज्ञानिकों के बीच काफी दिलचस्पी बढ़ गई है और वास्तविकता की समझ के लिए बहुत कुछ बदल सकती है.
इसका पता कैसे लगा था?
GW190521 संकेत का पता गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशालाओं ने लगाया था जो पहले रिकॉर्ड किए गए संकेतों से बहुत अजीब था. आमतौर पर जब 2 ब्लैक होल टकराते हैं तो Gravitational Rays एक बढ़ती हुई आवाज का पैटर्न दिखाती है क्योंकि वे एक-दूसरे में गोल घूमते हुए समा जाते हैं. हालांकि GW190521 दस मिलीसेकंड से भी कम समय तक रहा, यह संकेत अचानक से शुरू हुआ और वैसे ही खत्म हो गया.
अब तक कितने संकेत मिले हैं?
वैज्ञानिकों ने अभी तक लगभग 300 ऐसे संकेत देखे हैं और ये सभी 2 ब्लैक होल के एक-दूसरे में गोल घूमकर टकराने के कारण मिलते हैं जिनसे आम तौर पर लंबी चहचहाचट वाली आवाज निकलती है. लेकिन GW190521 में वह चहचहाहट नहीं थी. इसका मतलब है कि इस संकेत को पैदा करने वाली घटना में कोई सामान्य ब्लैक होल विलय शामिल नहीं रहा होगा.
वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?
GW190521 संकेत को समझाने के लिए कई सारे विचार दिए गए जिसमें वर्महोल की बात सबसे रोचक है. चीनी विज्ञान अकादमी यूनिवर्सिटी के डॉ.क्यूई लाई और उनकी टीम ने इस संभावना की जांच की है. उनका कहनी है कि एक पावरफुल ब्लैक होल की टक्कर ने कुछ समय के लिए एक वर्महोल खोल दिया होगा जिससे Gravitational Rays हमारे ब्रह्मांड में आ गई.