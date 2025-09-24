अंतरिक्ष से आए सिग्नल से हैरत में वैज्ञानिक! मिला वर्महोल का सबूत, बोले ये तो किसी दूसरी दुनिया...
Hindi Newsविज्ञान

Signal From Wormhole: 2019 में वैज्ञानिकों को एक संकेत मिला था जो हो सकता है कि किसी दूसरे ब्रह्मांड से आया हो. यह तब हुआ होगा जब किसी दूसरी दुनिया में ब्लैक होल आपस में टकराए होंगे और वर्महोल बना होगा.  

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 24, 2025, 11:06 AM IST
Space News: 2019 में वैज्ञानिकों को Gravitational Wave का संकेत मिला जिसने शायद उन्हें ब्रह्मांड में अपना पहला वर्महोल खोजने में मदद की हो. लाइगो(LIGO)और वर्गो(Virgo)ने इस तरंग को पकड़ा जो एक सेकंड के दसवें हिस्से से भी कम समय तक चला. पहले वैज्ञानिकों ने सोचा कि यह 2 Black Holes के आपस में टकराने से हुआ. लेकिन अब वह मानते हैं कि वह पूरी तरह सही नहीं थे. वैज्ञानिक अभी भी मानते हैं कि यह तरंग 2 ब्लैक होल्स के टकराने से बनी थी, लेकिन यह हमारे ब्रह्मांड में नहीं हुआ था. बल्कि, जो उन्होंने देखा वह वर्महोल के जरिए हम तक पहुंचने वाली गूंज थी. 

क्या होते हैं वर्महोल?
Wormhole ब्रह्मांड के काल्पनिक रास्ते हैं जो अंतरिक्ष या समय में 2 अलग-अलग जगहों को जोड़ते हैं. ये दूर की जगहों के बीच एक पुल का काम करते हैं और इसी वजह से इन्हें आइंस्टीन रोसेन ब्रिज भी कहते हैं. Albert Einstein और नाथन रोसेन ने 1935 में इसका प्रस्ताव दिया था. अगर 2019 की घटना 2 ब्लैक होल के टकराने से वर्महोल से आई तो यह साबित हो जाएगा कि Wormhole सच में मौजूद हैं.

कैसे बनती हैं गुरुत्वाकर्षण तरंगें?
अपने वर्महोल सिद्धांत के बारे में बताते हुए लाई और उनकी टीम ने बताया कि, Gravitational Waves तब बनते है जब 2 बहुत बड़े पिंड जैसे ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराते हैं. अगर 2 ब्लैक होल एक-दूसरे के चारों ओर घूम रहें हों तो उनके Gravitational Area आपस में मिलकर तरंगें पैदा करते हैं. ये तरंगें शुरूआत में कमजोर होती हैं और धीरे-धीरे ताकतवर होती जाती हैं. 

कितना था इनका वजन?
GW190521 नामक संकेत में, जो ब्लैक होल आपस में टकराए थे उनका वजन हमारे सूरज से 142 गुना ज्यादा था इसलिए उनकी तरंगों का पता लगाया जा सका. लेकिन इस मामले में एक खास बात थी. आमतौर पर 2 ब्लैक होल टकराने से पहले एक-दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं और उस दौरान तरंगें पैदा होती हैं. GW190521 में ऐसी तरंगें नहीं मिली, इससे वैज्ञानिकों ने यह नतीजा निकाला कि वह ब्लैक होल आपस में जुड़े हुए नहीं थे बल्कि एक-दूसरे के पास से गुजर रहे थे. इसका खुलासा चीनी विज्ञान अकादमी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक क्यूई लाई ने किया है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Black Hole Collision. wormholes

