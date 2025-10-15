Advertisement
1300 साल में एक बार...कनाडा के तट पर उठी 4 मंजिला इमारत जितनी लहर, विज्ञान ने भी खड़े कर दिए हाथ

Science News: 2020 में कनाडा के प्रशांत तट पर एक बहुत बड़ी लहर आई. यह अचानक उठी और इसने समुद्र के बारे में वैज्ञानिकों की सारी जानकारी को गलत साबित कर दिया.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 15, 2025, 02:08 PM IST
Four Story Building: नवंबर 2020 में वैंकूवर द्वीप के पास समुद्र में अचानक चार मंजिला इमारत जितनी ऊंची एक लहर उठी और बिना किसी चेतावनी के टकरा गई. यह लहर कुछ ही पलों तक रही लेकिन उन सेकंडों में इसने समुद्री कहानियों और आज के विज्ञान दोनों को चुनौती दे दी. 17.6 मीटर ऊंची यह लहर ब्रिटिश कोलंबिया के छोटे से शहर उक्लुएलेट से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर मरीनलैब्स द्वारा चलाए जा रहे एक रिमोट बॉय द्वारा रिकॉर्ड की गई थी. यह अब तक की सबसे ऊंची दर्ज लहर तो नहीं थी लेकिन आसपास के समुद्र की स्थिति के हिसाब से यह शायद सबसे बड़ी थी.

वैज्ञानिक भाषा में इसे क्या कहते हैं?
इन्हें अक्सर पानी की दीवारें कहा जाता है. ये अनियमित अचानक लहरें लंबे समय से कहानियों और विज्ञान के बीच फंसी रही हैं. नाविक सदियों से इनके बारे में बताते रहे हैं वे इतनी बड़ी और अचानक आती थीं कि पूरे जहाजों को निगल जाती थीं. लेकिन हाल तक इन्हें सिर्फ लोक-कथाएं मानकर खारिज कर दिया जाता था. यह बात 1995 में ड्रापनर लहर के आने से बदली.

क्या होती हैं दुष्ट तरंगें?
दुष्ट तरंगों(Rogue Waves)को उनके असामान्य आकार से पहचाना जाता है. आमतौर पर ये वो लहरें होती हैं जो आसपास की सामान्य लहरों से कम से कम 2.2 गुना ऊंची होती हैं. नवंबर 2020 की लहर आसपास की लहरों की तुलना में लगभग 3 गुना ऊंची शिखर ऊंचाई तक पहुंची. विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, लहरों के द्वितीय-क्रम सिद्धांत(Second-Order Wave Theory) के आधार पर इतनी ज्यादा बड़ी लहर के आने की संभावना 1,300 सालों में सिर्फ एक बार होती है.

यह लहरें क्यों खतरनाक हैं?
तूफानी लहरों या सुनामी से अलग Rogue Waves को बनने के लिए जमीन में टेक्टोनिक बदलाव या बड़े तूफानों की जरूरत नहीं होती. ये अक्सर खुले पानी में बिना किसी चेतावनी के आती हैं और जहाजों तेल निकालने वाले ढांचों और समुद्र के पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं. 2020 की लहर को और भी डरावना बनाने वाली बात यह है कि यह सामान्य मौसम में आई जिससे इसका अंदाा लगाना और भी मुश्किल हो गया.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

rogue waves

