मंगल ग्रह पर मिला 'जीवन का बड़ा सबूत', NASA के पर्सिवियरेंस रोवर की सबसे बड़ी खोज

NASA NEWS: वैज्ञानिकों का लगता है कि उन्होंने धरती के बाहर जीवन का सबसे बड़ा सबूत को खोज लिया है. NASA के Perseverance Rover ने मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर के पास चट्टान के एक टुकड़े को इकट्ठा किया है. इस टुकड़े में प्राचीन सूक्ष्मजीवों के होने के सबूत मिले हैं. नासा ने इस खोज के बारे में नेचर पत्रिका को बताया. यह खोज 2014 में चेयावा फॉल्स नाम की चट्टान से लिए गए एक सैंपल या नमूने पर आधारित है जिसे सैफायर कैनियन नाम दिया गया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इस नमूने में ऐसी चीजें हो सकती हैं जो किसी जीव से बनी हों. लेकिन, मंगल पर जीवन होने का कोई भी दावा करने से पहले इसकी अच्छे से जांच करना जरूरी है.

वैज्ञानिकों ने इसे लेकर क्या कहा?

वैज्ञानिकों का मानना है कि इन नमूनों में ऐसी चीजें हो सकती हैं जो किसी जीव से बनी हैं, लेकिन मंगल पर जीवन का दावा करने से पहले उनकी कड़ी जांच करना बहुत ही जरूरी है. NASA के कार्यवाहक प्रशासक सीव डफी ने इस खोज की तारीफ करते हुए कहा कि, यह मंगल ग्रह पर जीवन खोजने के लिए हमारी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष से आया रहस्यमयी सिग्नल...क्या एलियंस ने भेजी गामा किरणें? वैज्ञानिकों की नई खोज ने दुनिया को चौंकाया!

Add Zee News as a Preferred Source

किस तकनीक से की गई ये खोज?

Perseverance Rover को नेरेत्वा वैलिस के पास ब्राइट एंजेल संरचना की खोज करते समय चेयावा फॉल्स नाम की चट्टान मिली. यह एक पुरानी नदी का रास्ता है कभी जेजेरो क्रेटर में पानी ले जाती थी. रोवर ने अपने PIXL और SHERLOCK डिवाइस की मदद से चट्टानों में कुछ खास रासायनिक चीजें पाईं.

यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह पर दिखे 'भगवान बुद्ध'? NASA के क्यूरियोसिटी रोवर ने खींची चौंकाने वाली तस्वीर

मंगल की चट्टानों में और क्या मिला?

इसके अलावा मंगल की चट्टानों में कार्बनिक सल्फर, फॉस्फोरस और ऑक्सीकृत आयरन की मात्रा ज्यादा पाई गई. ये ऐसे तत्व हैं जो कभी सूक्ष्म जीवों के समुदायों को ताकत देते रहेंगे. ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इस अध्ययन में गर्मी या एसिडिटी का कोई संकेत नहीं मिला है जो आमतौर पर खनिजों को अजैविक रूप से बनाते हैं. इससे इस बात की उम्मीद बढ़ जाती है कि इनकी उत्पत्ति किसी जीव से हो सकती है. हालांकि, वैज्ञानिकों ने ये भी कहा कि, यह किसी जैविक प्रक्रिया का नतीजा हो सकता है.