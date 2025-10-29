अमेरिका कुछ तो छिपा रहा है...समुद्र के अंदर दिखे 9000 चमकते UFO, सेना ने जारी किया अलर्ट

UFO in Sea: अमेरिकी तटों के पास हजारों रहस्यमय अज्ञात पनडुब्बी वस्तुएं देखी गई हैं. इस साल 9,000 से ज्यादा ऐसी घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं. इन घटनाओं में समुद्र में गायब होती चमकती रोशनियां भी शामिल हैं.
Science Latest News: अमेरिकी तटों के पास अजीबोगरीब दृश्यों की बढ़ती संख्या ने वैज्ञानिकों और सेना के लोगों का ध्यान खींचा है. एक बहुत मशहूर UFO Training App है जिसका नाम Enigma है. इस ऐप ने हजारों अज्ञात पनडुब्बी वस्तुओं की रिपोर्ट दर्ज की हैं. ये USO की रिपोर्ट दर्ज की है. USO अजीबोगरीब एलियन यान हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बिना कोई निशान छोड़े समुद्र में गोता लगाते या बाहर निकलते हैं. इस ऐप ने वैश्विक UFO के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डाटाबेस बताता है उसने 2022 में लॉन्च होने के बाद से 30,000 से ज्यादा हवाई और पानी के अंदर की घटनाओं का डाटा जमा किया है.
क्या कुछ बड़ा होने वाला है?
एनिग्मा ऐप के एक नए Analysis से हैरान करने वाली बात सामने आई है. अगस्त तक अमेरिकी तटों या बड़े पानी के स्रोतों के लगभग 16 किमी के दायरे में 9,000 से ज्यादा ऐसी अजीब चीजें देखी गई हैं. इनमें से 500 घटनाएं तो 8 किमी के बहुत करीब हुई थीं. मरीन टेक्नोलॉजी न्यूज के मुताबिक, इन 9,000 रिपोर्टों में से लगभग 150 में उन चीजों का जिक्र था जो पानी के ऊपर मंडरा रही थीं.
यह घटना कहां हो रही है?
इस लिस्ट में कैलिफोर्निया(389 बार)और फ्लोरिडा(306 बार)सबसे ऊपर हैं. एक रिपोर्ट में तो समुद्र की सतह के नीचे चमकती हरी रोशनी का वीडियो भी शामिल किया गया था. एनिग्मा द्वारा जारी किए गए नक्शों में USA के दोनों तटों पर ये अजीब नजारे बहुत घने समूहों में दिखाई देते हैं.
क्या ये सिर्फ आंखों का भ्रम है?
भले ही UFO के कई दृश्यों को लोग गलत पहचान या आंखों का भ्रम बताकर खारिज कर देते हैं लेकिन सेवानिवृत्त अमेरिकी नौसेना रियर एडमिरल टिम गैलाउडेट ने एक गंभीर बात कही है. New York Post के मुताबिक उन्होंने कहा कि, समुद्र से जुड़े विश्वसनीय मामलों की बढ़ती संख्या पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. मार्च 2024 में सोल फाउंडेशन के लिए एक रिपोर्ट में उन्होंने लिखा, यह सच्चाई कि अजीबोगरीब विशेषताओं वाली अज्ञात वस्तुएं अमेरिकी जलक्षेत्र में घुस रही हैं और रक्षा विभाग इसे कोई बड़ा ख़तरा नहीं मान रहा है.
क्या दी गई चेतावनी?
उन्होंने चेतावनी दी कि जो वस्तुएं हवा और समुद्र के बीच बिना किसी रुकावट के बिना टकराए या यहां तक कि कोई छपाका भी किए बिना आ-जा सकती हैं उनके विश्व को बदलने वाले बड़े प्रभाव हो सकते हैं. इस तरह की घटनाओं को लेकर चिंताएं सबसे पहले जुलाई 2019 में बढ़ी थीं जब यूएसएस ओमाहा नामक जहाज ने सैन डिएगो के पास प्रशांत महासागर में एक अज्ञात वस्तु को गायब होते देखा था.