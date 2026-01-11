Advertisement
trendingNow13070469
Hindi Newsविज्ञानहड्डियां नहीं, पूरा शरीर मिला...अमेरिका के ममी जोन में जाग उठा 6 करोड़ साल पुराना डायनासोर

हड्डियां नहीं, पूरा शरीर मिला...अमेरिका के 'ममी जोन' में जाग उठा 6 करोड़ साल पुराना डायनासोर

Dinosaur Fossil: अमेरिका के व्येमिंग इलाके में डायनासोर की ममी मिली हैं. यह फॉसिल इतने अच्छे से सुरक्षित है कि इनसे पता चलता है कि लाखों साल पहले ये जीव असल में कैसे दिखते थे. इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली रही है कि वे कैसे रहते थे और उनके शरीर की बनावट कैसी थी. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 11, 2026, 09:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हड्डियां नहीं, पूरा शरीर मिला...अमेरिका के 'ममी जोन' में जाग उठा 6 करोड़ साल पुराना डायनासोर

Science News: अमेरिका के व्योमिंग में एक ऐसी जगह है जिसे वैज्ञानिक ममी जोन कहते हैं. यहां डायनासोर के ऐसे अवशेष मिले हैं जो किसी करिश्म से कम नहीं हैं. आमतौर पर डायनासोर की सिर्फ हड्डियां ही मिलती हैं लेकिन यहां 6.6 करोड़ साल पुराने बत्तख जैसी चोंच वाले डायनासोर के शरीर के हिस्से में मिले हैं. इसमें उनकी त्वचा और मांस की बनावट साफ देखी जा सकती है. असल में ये पत्थर बन चुके वो शरीर हैं जो मिट्टी की एक खास परत में दबे हुए थे. जब ये डायनासोर मरे तो वे बाढ़ की मिट्टी में इतनी तेज से दब गए कि मिट्टी ने उनके शरीर के चारों और एक सांचा बना लिया. 

वैज्ञानिकों के लिए क्यों खास है ये खोज?
शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल सेरेनो ने बताया कि इस नई खोज से ऐसी बातें सामने आई हैं जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था. इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिल रही है कि करोड़ों साल पहले ये डायनासोर जीते-जी असल में कैसे दिखते थे. अब वैज्ञानिकों को उनकी त्वचा उनके शरीर की बनावट और अंगों के सही आकार को देख सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: समुद्र में मचने वाली है बड़ी तबाही! 2026 के लिए वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, बोले- अब नहीं संभले तो...

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे बचे रहे डायनासोर के शरीर?
वैज्ञानिकों ने बताया है कि करोडों साल पहले व्येमिंग का इलाका आज जैसा नहीं था बल्कि उस समय वहां भयंकर बाढ़ आती थी. जब कोई डायनासोर मरता तो बाढ़ का पानी और मिट्टी उसे तुरंत गहराई में दबा देते थे. मिट्टी और कंकड़-पत्थरों ने डायनासोर के शरीर को इतनी जल्दी ढक दिया कि उसे सड़ने का समय नहीं मिला. 

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में मिला सूर्य से 40 लाख गुना बड़ा ब्लैक होल, इसकी लपटों ने स्पेस में मचाई थी भयंकर तबाही

इस प्रक्रिया के बाद क्या हुआ?
इसी वजह से उसकी हड्डियां ही नहीं बल्कि मांस और त्वचा के निशान भी बच गए. वहां मिली टूटी हड्डियां और पेड़ों के टुकड़ों से पता चलता है कि वह पानी बहुत शक्तिशाली थी. प्रोफेसर पॉल सेरेनो कहते हैं कि व्योमिंग का यह ममी जोन एक अनोखा कब्रिस्तान है. यहां यूनिवर्सिटी के छात्र सालों से खोज कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में यहां से कुछ ऐसे राज आएंगे जो दुनिया को हैरान कर देंगे. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

dinosaur fossil

Trending news

ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
Asaduddin Owaisi
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
weather alert
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
Asaduddin Owaisi
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
suvendu adhikari
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
DNA
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
DNA
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
Sanjay Pandey
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला
DNA
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला
ऑपरेशन सिंदूर से गलवान तक, NSA अजित डोभाल ने बताया कैसे टूटता है दुश्मन का मनोबल
DNA Analysis
ऑपरेशन सिंदूर से गलवान तक, NSA अजित डोभाल ने बताया कैसे टूटता है दुश्मन का मनोबल
ओवैसी को हिजाब वाली पीएम चाहिए, लेकिन AIMIM में महिलाओं की है कितनी भागीदारी?
Owaisi
ओवैसी को हिजाब वाली पीएम चाहिए, लेकिन AIMIM में महिलाओं की है कितनी भागीदारी?