हड्डियां नहीं, पूरा शरीर मिला...अमेरिका के 'ममी जोन' में जाग उठा 6 करोड़ साल पुराना डायनासोर

Dinosaur Fossil: अमेरिका के व्येमिंग इलाके में डायनासोर की ममी मिली हैं. यह फॉसिल इतने अच्छे से सुरक्षित है कि इनसे पता चलता है कि लाखों साल पहले ये जीव असल में कैसे दिखते थे. इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली रही है कि वे कैसे रहते थे और उनके शरीर की बनावट कैसी थी.
Science News: अमेरिका के व्योमिंग में एक ऐसी जगह है जिसे वैज्ञानिक ममी जोन कहते हैं. यहां डायनासोर के ऐसे अवशेष मिले हैं जो किसी करिश्म से कम नहीं हैं. आमतौर पर डायनासोर की सिर्फ हड्डियां ही मिलती हैं लेकिन यहां 6.6 करोड़ साल पुराने बत्तख जैसी चोंच वाले डायनासोर के शरीर के हिस्से में मिले हैं. इसमें उनकी त्वचा और मांस की बनावट साफ देखी जा सकती है. असल में ये पत्थर बन चुके वो शरीर हैं जो मिट्टी की एक खास परत में दबे हुए थे. जब ये डायनासोर मरे तो वे बाढ़ की मिट्टी में इतनी तेज से दब गए कि मिट्टी ने उनके शरीर के चारों और एक सांचा बना लिया.
वैज्ञानिकों के लिए क्यों खास है ये खोज?
शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल सेरेनो ने बताया कि इस नई खोज से ऐसी बातें सामने आई हैं जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था. इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिल रही है कि करोड़ों साल पहले ये डायनासोर जीते-जी असल में कैसे दिखते थे. अब वैज्ञानिकों को उनकी त्वचा उनके शरीर की बनावट और अंगों के सही आकार को देख सकते हैं.
कैसे बचे रहे डायनासोर के शरीर?
वैज्ञानिकों ने बताया है कि करोडों साल पहले व्येमिंग का इलाका आज जैसा नहीं था बल्कि उस समय वहां भयंकर बाढ़ आती थी. जब कोई डायनासोर मरता तो बाढ़ का पानी और मिट्टी उसे तुरंत गहराई में दबा देते थे. मिट्टी और कंकड़-पत्थरों ने डायनासोर के शरीर को इतनी जल्दी ढक दिया कि उसे सड़ने का समय नहीं मिला.
इस प्रक्रिया के बाद क्या हुआ?
इसी वजह से उसकी हड्डियां ही नहीं बल्कि मांस और त्वचा के निशान भी बच गए. वहां मिली टूटी हड्डियां और पेड़ों के टुकड़ों से पता चलता है कि वह पानी बहुत शक्तिशाली थी. प्रोफेसर पॉल सेरेनो कहते हैं कि व्योमिंग का यह ममी जोन एक अनोखा कब्रिस्तान है. यहां यूनिवर्सिटी के छात्र सालों से खोज कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में यहां से कुछ ऐसे राज आएंगे जो दुनिया को हैरान कर देंगे.