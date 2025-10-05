Secret Chamber: अमेरिका के वैज्ञानिकों ने खोला 120 सालों से बंद 'तहखाना', अंदर जो मिला उसे देख...

Secret Tunnel Found: स्मिथसोनियन कैसल के नीचे हुई एक नई खोज ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. यह खोज वाशिंगटन डीसी के पुराने निर्माण के बारे में एक खास जानकारी देती है. दरअसल, जब मजदूर कैसल की मरम्मत कर रहे थे तो उन्हें अचानक 1847 का एक पानी का टैंक मिला. यह टैंक सर्विस रोड के नीचे छिपा था जो देश की सबसे फेमस इमारतों में से एक के बहुत ही करीब है. नेशनल मॉल के आधिकारिक X अकाउंट पर इस अचानक हुई खोज के बारे में बताया गया. इस खोज से पता चलता है कि मरम्म्त के काम के दौरान कभी-कभी ऐसे रोचक ऐतिहासिक हिस्से मिल जाते हैं जो 100 साल से भी ज्यादा समय से दबे हुए थे.

कैसे हुई इसकी खोज?

मरम्मत का काम करते समय मजदूरों को 30 फीट गहरा ईंटों का बना एक शाफ्ट मिला जो बारिश का पानी जमा करने वाला टैंक या कुंड था. इस टैंक को 1847 में बनाया गया था जो लगभग 120 सालों से बंद था. जब आज जैसी सुविधा नहीं थी तब ये टैंक साफ-सफाई और रख-रखाव के लिए पानी देने का काम करता था.

विशेषज्ञों मे इस बारे में क्या कहा?

स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन में वास्तुकला इतिहास और ऐतिहासिक संरक्षण की एसोसिएट डायरेक्टर कार्ली बॉन्ड ने कहा कि, यह बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है. यह खोज इतिहासकारों और पुरानी चीदों को बचाने वालों को यह समझाने में मदद करती है कि कैसल और आस-पास की इमारतें पहले पानी के लिए खुद पर कैसे निर्भर थीं.

आगे इसका क्या किया जाएगा?

इस पानी के टैंक की खोज में लगे लोग बहुत ही उत्साहित हैं. लेकिन अब इसे सुरक्षित रखने और इसके ऐतिहासिक महत्व को बचाए रखने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं. यह टैंक एक व्यस्त सड़क के नीचे है इसलिए इसके गड्ढे को एक ऐसी चीद से भरना जरूरी बै जिसे बाद में आसानी ने निकाला जा सके. ऐसा करने से सुरक्षा का खतरा कम होगा और भविष्य में शोधकर्ता बिना किसी नुकसना के दोबारा इसकी जांच कर पाएंगे.