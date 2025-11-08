कैलिफोर्निया में मिली मकड़ी की नई प्रजाति, देखकर वैज्ञानिक बोल- 'इसे तो पहली बार देखा है'

Science News: यूसी डेविस के वैज्ञानिकों की एक टीम ने कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर मौजूद रेत के टीलों में छिपी मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी है. इस नई मकड़ी का नाम एप्टोस्टिचस रामिरेजा(Aptostichus Ramirezae)रखा गया है. यह एक तरह की ट्रैपडोर मकड़ी है. Newsweek की रिपोर्ट के अनुसार यह अपने करीबी रिश्तेदार एप्टोस्टिचस सिमस से अलग है जबकि सिमस मकड़ी मोंटेरे से लेकर मेक्सिको तक के तट पर मिलती है. इस खोज ने पुरानी सोच को चुनौती दी है जिसमें माना जाता था कि ये दोनों प्रजातियां एक ही हैं.

किसने की इसकी खोज?

इस अध्ययन के वरिष्ठ लेखक और यूसी डेविस के प्रोफेसर जेसन बॉन्ड ने Newsweek को बताया कि, ये मकड़ियां कैलिफोर्निया के रेत के टीलों में रहने वाली एक बहुत ही सुंदर प्रजाति हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भले ही लोग आम तौर पर मकड़ियों से डरते हैं लेकिन ये जीव पर्यावरण का संतुलन(Ecological Balance)बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं.

यह खोज क्यों इतनी खास है?

दुनिया में पहले ही 50,000 से ज्याजा मकड़ी की प्रजातियां मिल चुकी हैं इसलिए यह नई खोज बहुत खास है. प्रोफेसर जेसन बॉन्ड ने बताया कि, यह नई प्रजाति कैलिफोर्निया के समुद्र तट की रेत के नीचे मिली है. यह साबित करता है कि नई खोजें सिर्फ दूर के जंगलों तक सीमित नहीं हैं बल्कि हमारे ग्रह पर अभी भी कई रहस्य छिपे हैं. वैज्ञानिकों ने पाया कि यह नई मकड़ी दिखने में अपने रिश्तेदारों जैसी है लेकिन आनुवंशिक(Genetic)रूप से यह काफी अलग है.

कितनी होती है इन मकड़ियों की उम्र?

इस प्रजाति की मादा मकड़ियां 15 साल से ज्यादा की लंबी उम्र जीती हैं. ये अपनी पूरी जिंदगी जमीन के नीचे बिलों में बिताती हैं और यहीं वो बच्चों की देखभाल करती हैं, प्रजनन करती हैं और अपना जीवन चक्र(Life Cycle) पूरा करती हैं. बॉन्ड का मानना ​​है कि California के तटीय क्षेत्रों में मकड़ियों की आनुवंशिक विविधता(Genetic Diversity)को समझना बचाव के प्रयासों के लिए बहुत जरूरी है.

कैसे रखा गया इसका नाम?

आवास में कमी से इन मकड़ियों के विलुप्त होने का खतरा है जिसका पर्यावरण पर गंभीर और बहुत बुरा असर पड़ सकता है. बॉन्ड ने कहा कि, मकड़ियां बड़ी संख्या में कीड़ों को खाती हैं और अन्य जीवों का भोजन भी बनती हैं. इसलिए इनके खत्म होने का असर पूरे पर्यावरण संतुलन पर पड़ेगा. बॉन्ड ने पहले स्टीफेन कोलबर्ट और बराक ओबामा जैसी हस्तियों के नाम पर भी मकड़ियों के नाम रखे हैं. इस नई प्रजाति का नाम मार्टिना गिसेले रामिरेज के सम्मान में रखा है.