Advertisement
trendingNow12981134
Hindi Newsविज्ञान

चीन में मिला 24 करोड़ साल पुराना जीवाश्म, सीलैकैंथ मछली की नई खोज से वैज्ञानिक दंग

249 Million Year old Fossil: चीन में वैज्ञानिकों को एक नई मछली मिली है जिसका नाम व्हाइटिया एनिया(Whiteia Anea)है. यह मछली कोइलाकैंथ(Coelacanth)प्रजाति की है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 30, 2025, 11:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चीन में मिला 24 करोड़ साल पुराना जीवाश्म, सीलैकैंथ मछली की नई खोज से वैज्ञानिक दंग

Science News: जीवाश्म विज्ञान(Fossil Science)की दुनिया में एक बहुत बड़ी और नई खोज हुई है. इस खोज से हमें सीलैकैंथ(Coelacanth)मछलियों के विकास के बारे में और ज्यादा जानकारी मिली है. चीन के खोजकर्ताओं ने इन प्राचीन मछलियों की एक नई प्रजाति ढूंढी है. यह खोज बताती है कि शुरुआती ट्राइएसिक काल(Early Triassic Period)के दौरान ये मछलियां कितनी तरह की थीं और कितनी दूर तक फैली हुई थीं. साइंटिफिक रिपोर्ट्स नाम की पत्रिका में छपी इस जानकारी से सीलैकैंथ के इतिहास का एक अज्ञात हिस्सा सामने आया है.

कोइलाकैंथ कौन सी प्रजाति है?
कोइलाकैंथ मछली वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय से बहुत दिलचस्प रही है. यह लोब-फिन्ड मछलियों का एक बहुत पुराना समूह है. इन्हें सबसे रूढ़िवादी(लाखों सालों में कम बदलने वाले)रीढ़ की हड्डी वाले जीवों में से एक माना जाता है. ये मछलियाँ सबसे पहले शुरुआती डेवोनियन काल में मिली थीं. इनका विकासवादी इतिहास करोड़ों वर्षों तक फैला है और शुरुआती ट्राइएसिक काल में इनकी संख्या और प्रकार बहुत बढ़ गए थे. आज इनकी केवल 2 प्रजातियां बची हैं- लैटिमेरिया चालुम्ने और लैटिमेरिया मेनाडोएंसिस. 

यह भी पढ़ें: क्या होगा अगर धरती से टकराया 3I/ATLAS? AI ने दी विनाश की चेतावनी, 'डायनासोर काल से भयानक होगी तबाही'

Add Zee News as a Preferred Source

ये क्यों इतने खास हैं?
इस अध्ययन के मुख्य लेखक डॉ. गुआंग-हुई जू बताते हैं कि सीलैकैंथ सार्कोप्टेरिजियन मछलियों का एक बहुत ही अनोखा समूह है. आज ये केवल 2 समुद्री प्रजातियों के रूप में बची हैं. इनकी उम्र बहुत लंबी है और इनकी वंशावली भी बहुत पुरानी है. ये विकास के इतिहास में आई चार बड़ी विलुप्ति की घटनाओं से बच गए. इसमें वह भयानक पर्मियन-ट्राइसिक विलुप्ति भी शामिल है जिसने पृथ्वी के लगभग 90% जीवों को खत्म कर दिया था.

क्या है इसका साइज?
चीन के अनहुई प्रांत में मिले व्हाइटिया एनिया के जीवाश्म(Fossils)इस बात की खास जानकारी देते हैं कि सीलैकैंथ मछलियां कितने अलग-अलग आकार की होती थीं. इन नमूनों की कुल लंबाई 41 से 46 सेंटीमीटर के बीच है.
यह आकार व्हाइटिया वंश की दूसरी प्रजातियों से काफी बड़ा है जिनकी लंबाई आमतौर पर केवल 11.5 सेमी से 27 सेमी तक होती है.

यह भी पढ़ें: Video: कैमरे में कैद हुई 1 टन वजनी और 120 फीट लंबी जेलीफिश, देखने वालों ने कहा- 'मछली है या राक्षस'

कैसे बची सीलकैंथ?
पृथ्वी के इतिहास के इतने मुश्किल समय में भी इन मछलियों का बने रहना यह सवाल खड़ा करता है कि कौन सी चीजों ने सीलैकैंथ को बदलते माहौल में ढलने और आगे बढ़ने में मदद की.  उनकी खास शारीरिक बनावट जैसे उनके अनोखे पंख और गहरे पानी में रहने की आदत ने उन्हें जिंदा रहने में मदद की. व्हाइटिया एनिया की यह नई खोज इस बारे में नई जानकारी दे सकती है कि ये प्राचीन मछलियां अपने लगातार बदलते वातावरण के साथ खुद को कैसे ढालती थीं.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Hindi Science news

Trending news

'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM के इस बयान से क्यों मचा बवाल?
chief DK Shivakumar
'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM के इस बयान से क्यों मचा बवाल?
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, 3 भाजपा विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, 3 भाजपा विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला
ये हमारा डोमेन है, कृपया दूर ही रहिए... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC से क्यों कही ये बात
Supreme Court News
ये हमारा डोमेन है, कृपया दूर ही रहिए... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC से क्यों कही ये बात
डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ा चढ़ाई कार, मास्क पहने कौन बैठा था?
bengaluru news
डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ा चढ़ाई कार, मास्क पहने कौन बैठा था?
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
Himanta Biswa Sarma
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
DNA
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
Homi Jahangir Bhabha
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
Madras High Court
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला