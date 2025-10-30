चीन में मिला 24 करोड़ साल पुराना जीवाश्म, सीलैकैंथ मछली की नई खोज से वैज्ञानिक दंग

Science News: जीवाश्म विज्ञान(Fossil Science)की दुनिया में एक बहुत बड़ी और नई खोज हुई है. इस खोज से हमें सीलैकैंथ(Coelacanth)मछलियों के विकास के बारे में और ज्यादा जानकारी मिली है. चीन के खोजकर्ताओं ने इन प्राचीन मछलियों की एक नई प्रजाति ढूंढी है. यह खोज बताती है कि शुरुआती ट्राइएसिक काल(Early Triassic Period)के दौरान ये मछलियां कितनी तरह की थीं और कितनी दूर तक फैली हुई थीं. साइंटिफिक रिपोर्ट्स नाम की पत्रिका में छपी इस जानकारी से सीलैकैंथ के इतिहास का एक अज्ञात हिस्सा सामने आया है.

कोइलाकैंथ कौन सी प्रजाति है?

कोइलाकैंथ मछली वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय से बहुत दिलचस्प रही है. यह लोब-फिन्ड मछलियों का एक बहुत पुराना समूह है. इन्हें सबसे रूढ़िवादी(लाखों सालों में कम बदलने वाले)रीढ़ की हड्डी वाले जीवों में से एक माना जाता है. ये मछलियाँ सबसे पहले शुरुआती डेवोनियन काल में मिली थीं. इनका विकासवादी इतिहास करोड़ों वर्षों तक फैला है और शुरुआती ट्राइएसिक काल में इनकी संख्या और प्रकार बहुत बढ़ गए थे. आज इनकी केवल 2 प्रजातियां बची हैं- लैटिमेरिया चालुम्ने और लैटिमेरिया मेनाडोएंसिस.

ये क्यों इतने खास हैं?

इस अध्ययन के मुख्य लेखक डॉ. गुआंग-हुई जू बताते हैं कि सीलैकैंथ सार्कोप्टेरिजियन मछलियों का एक बहुत ही अनोखा समूह है. आज ये केवल 2 समुद्री प्रजातियों के रूप में बची हैं. इनकी उम्र बहुत लंबी है और इनकी वंशावली भी बहुत पुरानी है. ये विकास के इतिहास में आई चार बड़ी विलुप्ति की घटनाओं से बच गए. इसमें वह भयानक पर्मियन-ट्राइसिक विलुप्ति भी शामिल है जिसने पृथ्वी के लगभग 90% जीवों को खत्म कर दिया था.

क्या है इसका साइज?

चीन के अनहुई प्रांत में मिले व्हाइटिया एनिया के जीवाश्म(Fossils)इस बात की खास जानकारी देते हैं कि सीलैकैंथ मछलियां कितने अलग-अलग आकार की होती थीं. इन नमूनों की कुल लंबाई 41 से 46 सेंटीमीटर के बीच है.

यह आकार व्हाइटिया वंश की दूसरी प्रजातियों से काफी बड़ा है जिनकी लंबाई आमतौर पर केवल 11.5 सेमी से 27 सेमी तक होती है.

कैसे बची सीलकैंथ?

पृथ्वी के इतिहास के इतने मुश्किल समय में भी इन मछलियों का बने रहना यह सवाल खड़ा करता है कि कौन सी चीजों ने सीलैकैंथ को बदलते माहौल में ढलने और आगे बढ़ने में मदद की. उनकी खास शारीरिक बनावट जैसे उनके अनोखे पंख और गहरे पानी में रहने की आदत ने उन्हें जिंदा रहने में मदद की. व्हाइटिया एनिया की यह नई खोज इस बारे में नई जानकारी दे सकती है कि ये प्राचीन मछलियां अपने लगातार बदलते वातावरण के साथ खुद को कैसे ढालती थीं.