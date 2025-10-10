Advertisement
चीन की धरती में छिपी है 'दूसरी दुनिया'...जमीन के नीचे मिला 630 फीट गहरा सिंकहोल, अंदर थे रहस्यमयी जीव

Sinkhole in China: वैज्ञानिकों को चीन में एक बहुत बड़े सिंकहोल के अंदर एक छिपा हुआ जंगल मिला है. इस जंगल में पुराने और विशाल पेड़ हैं और साथ ही रहस्यमयी जीव-जंतु भी मौजूद हैं.

 

Oct 10, 2025
Scientists Discover Second World: चीन के गुआंग्शी में एक बहुत बड़े सिंकहोल की नई खोज ने वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं का ध्यान खींचा है. शिन्हुआ न्यूज और BBC की रिपोर्ट के अनुसार, इस गड्ढे के नीचे पूरा जंगल है और यह ऐसी दुनिया है जहां ज्यादातर इंसान कभी नहीं पहुंचे हैं. यह सिंकहोल, जिसे स्थानीय भाषा में तियानकेंग कहते हैं, लगभग 630 फीट गहरा है. इसके तल पर ऊंचे-ऊंचे पड़े और घनी झाड़ियां हैं और अंदर का हिस्सा हरी-भरी घाटी जैसा है. वैज्ञानिकों ने यहां ऐस भी जानवर या जीव देखे जिन्हें पहले नहीं देखा गया था.

सिंकहोल के अंदर क्या-क्या मिला?
गुफाओं के विशेषज्ञ जॉर्ज वेनी ने कहा कि, यह बहुत ही अच्छी खबर है. हालांकि, वेनी इस खोज में शामिल नहीं थे पर उनका संस्थान इस सिंकहोल को खोजने वाली चीनी संस्था चाइना जियोलॉजिकल सर्वे के साथ मिलकर काम करता है. टीम को इस गड्ढे के अंदर 3 गुफाओं के दरवाजे भी मिले और उन्हें 131 फीट ऊंचे पुराने पेड़ मिले जो ऊपर से फिल्टर होकर आती धूप की तरफ बढ़ रहे थे.

यह भी पढ़ें: Big Bang: क्या बजने वाली धरती की आखिरी घंटी? वैज्ञानिकों ने बता दी 11 अरब साल पुराने ब्रह्मांड की डेथ डेट

अंदर से कैसा दिखता है सिंकहोल?
सिंकहोल के नीचे का पूरा जंगल पेड़ों, झाड़ियों और घने पौधों से भरा है. ये सब मिलकर जीव-जंतुओं के लिए छोटे और खास रहने की जगहें बनाते हैं. अभियान दल के लीडर चेन लिक्सिन का मानना है कि इस सिंकहोल में ऐसी प्रजातियां हो सकती हैं जिनके बारे में विज्ञान अभी तक नहीं जानता. लिक्सिन ने कहा, मुझे यह जानकर होगी की उन गुफाओं में ऐसी प्रजातियां मिली जिनकी पहचान विज्ञान ने अब तक नहीं की है.

क्या है सिंकहोल का महत्व?
इन सिंकहोल और गुफाओं का पर्यावरण के लिए महत्व तो है ही, साथ ही ये कार्स्ट एक्वीफर्स तक पहुंच भी देते हैं. ये भूमिगत पानी के बड़े भंडार हैं जिसमें दुनिया भर के लाखों लोगों को पोनी मिलता है. हालांकि, ये पानी के भंडार प्रदूषण के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि, कार्स्ट एक्वीफर्स ही एकमात्र जल भंडार है जिन्हें आप ठोस कचरे से प्रदूषित कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: इस मुस्लिम देश में वैज्ञानिकों को मिली 60 रहस्यमयी कब्रें! अंदर देखते ही उड़े होश

क्या इन्हें बचाना जरूरी है?
वैज्ञानिकों का मानें को इन जल भंडारों को बचाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपस में जुड़े हुए होने की वजह से प्रदूषण तेजी से फैल सकता है. चीन का यह सिंकहोल इन भूमिगत जगहों की सुंदरता और नाजुकता दोनों को दिखाता है. साफ शब्दों में कहा जाए तो, सिंकहोल में मिलने वाले भूमिगत भंडार लाखों लोगों के लिए अहम है लेकिन इनमें ठोस कचरे से प्रदूषण का खतरा सबसे ज्यादा रहता है इसलिए इसे बचाना जरूरी है.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

