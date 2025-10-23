ये था धरती का सबसे खूंखार शिकारी, मिल गया 'टेरर बर्ड' का 1 करोड़ साल पुराना जीवाश्म

Terror Bird Fossil Found: एक हैरान कर देने वाली खोज ने पृथ्वी के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक आतंक पक्षी(Terror Bird)के जीवन के बारे में नई जानकारी दी है. कोलंबिया के ताताकोआ रेगिस्तान में एक टूटी हुई टांग की हड्डी मिली है. यह हड्डी करीब 1.2 करोड़ साल पहले रहने वाले एक ऐसे मांस खाने वाले पक्षी की है जो उड़ नहीं सकता था. पैलियोन्टोलॉजी पत्रिका में छपे अध्ययन से इस जीव के आकार, बर्ताव और पुराने समय की इसकी जगह के बारे में नई जानकारी मिली है. इसकी मदद से वैज्ञानिक एक ऐसे प्राचीन माहौल की कहानी जोड़ रहे हैं जहां ये पक्षी जमीन पर राज करते थे और विशाल मगरमच्छों से लड़ते थे.

इसे टेरर बर्ड क्यों कहते हैं?

Terror Bird जिन्हें फोरस्रासीडे भी कहते हैं, पुराने जमाने के मुख्य शिकारी थे जो उड़ नहीं सकते थे. उनके पैर भागने के लिए बहुत मजबूत थे और ये जमीन पर घूमते थे और छोटे जानवरों का शिकार करते थे. आज के पक्षियों के विपरीत, जो उड़कर भागते या शिकार करते हैं. जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के डॉ. सिओभान कुक के अनुसार, Terror Bird जमीन पर रहते थे, उनके पैर दौड़ने के हिसाब से बने थे और वे अधिकतर दूसरे जानवरों को खाकर जीते थे.

कहां मिला ये अनोखा जीव?

हाल ही में एक जीवाश्म मिला है जो ऐसे ही एक पक्षी के जीवन की जानकारी देता है. यह Columbia के ला वेंटा नाम की जगह पर मिला है लगभग 1.2 करोड़ साल पुराना है. वैज्ञानिकों ने इसे स्कैन करने एक डिडिटल मॉडल बनाया जिससे पता चलता है कि यह पक्षी पहले खोजे गए आतंकिक पक्षियों से काफी बड़ा था. ऐसा कहा जा सकता है कि, फोरस्रासिड्स से लगभग 5 से 20% ज्यादा बड़ा था.

क्यों खास है ये खोज?

यह खोज बहुत बड़ी है क्योंकि पैर की हड्डी का यह छोटा सा टुकड़ा भी वैज्ञानिकों को पक्षी के आकार का अंदाजा लगाने में मदद करता है. डॉ. कुक बताते हैं कि, पहले खोजे गए जीवाश्मों से पता चलता था कि इनका आकार 3 से 9 फीट तक होता था लेकिन यह उनसे काफी बड़ा था. यह बड़ा आकार पक्षी के शिकारी बर्ताव के हिसाब से सही बैठता है क्योंकि मियोसीन दक्षिण अमेरिका के खुले मैदानों में शिकार का पीछा करने के लिए उसे ताकत और स्पीड की जरूरत होती थी.

किस तकनीक की मदद से की जांच?

वैज्ञानिकों ने इस नाज़ुक हड्डी को नुकसान पहुंचाए बिना इसका आकार मापने के लिए खास इमेजिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया. इस टुकड़े की तुलना दूसरे Terror Bird के जीवाश्मों से करके उन्होंने अंदाजा लगाया कि यह खास पक्षी एक विशालकाय पक्षी था. इस खोज से यह भी पता चला है कि ये शिकारी पक्षी पहले की सोच से ज्यादा बड़े इलाके में फैले हुए थे.

किसका करता था शिकार?

इसके पैर की हड्डी पर काटने के निशान हैं जो कैमन नाम के विलुप्त मगरमच्छ के काटने जैसा है जो लगभग 30 फीट तक लंबा हो सकता था. ये निशान पानी के किनारे पर Terror Bird और मगरमच्छ के बीच हुई मुठभेड़ को दिखाते हैं. डॉ.कुक ने कहा, हमें लगता है कि 1.2 करोड़ साल पहले मगरमच्छों के आकार को देखते हुए आतंक पक्षी अपनी चोटों के कारण मर गया होगा.

इस खोज से क्या जानकारी मिलती है?

Terror Bird की खोज मियोसीन काल के Ecosystem की हमारी समझ में बड़ी जानकारी को शामिल करता है. पनामा की जमीनी मिट्टी से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के जुड़ने से पहले दक्षिण अमेरिका का यह गर्म और नमी वाला इलाका जमीन और पानी दोनों तरह के खतरों से भरा था. अब वैज्ञानिकों का मानना है कि, ये पक्षी उस माहौल का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा थे जो खाने की श्रृंखला में सबसे ऊपर थे. मियोसीन युग के इन वातावरणों को पढ़ने से वैज्ञानिकों को उस समय के बड़े पर्यावरण बदलावों के बारे में जानकारी मिलती है जिन्होंने अब विलुप्त प्रजातियों को यह रूप दिया.