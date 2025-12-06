Advertisement
गहरे समुद्र में मिला 'स्टार वार्स' जैसा एलियन जीव, वैज्ञानिक देखते ही बोले- ये तो मंगल से भी...

Sea Exploration: वैज्ञानिकों ने हाल ही प्रशांत महासागर की गहराई में एक नई खोज की है. उन्होंने एक ऐसे नए जीव की खोज की है जिसे आज से पहले कभी नहीं देखा गया था. 

 

Dec 06, 2025, 07:25 AM IST
Trending Photos

Science News: वैज्ञानिकों को धरती के गहरे समुद्रों के मुकाबले मंगल ग्रह की सतह के बारे में ज्यादा जानकारी है. हर बार जब वे समुद्र में खोज करते हैं तो उन्हें अनोखी और हैरान कर देने वाले जीव मिलते हैं जैसे- चमकने वाले जीव, ये ऐसे जीव होते हैं जो किसी साइंस फिक्शन की तरह लगते हैं. एक नई खोज इस बात को और भी पक्का करती है. इस बार जीव विज्ञान को फिल्म स्टार वार्स के एक जाने-पहचाने किरदार से जोड़ा गया है. पश्चिमी प्रशांत महासागर के गर्म इलाकों में वैज्ञानिकों को गहरे समुद्र में एक मूंगा (Coral) मिला है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था. 

कैसा है यह नया जीव?
वैज्ञानिकों ने इस मूंगे का नाम इरिडोगोर्जिया च्यूबाका (Iridogorgia chewbacca) रखा है क्योंकि इसका सीधा आकार और फजी लुक उन्हें स्टार वार्स के मशहूर किरदार च्यूबाका की याद दिलाता है. यह पहली बार 2006 में मोलोकाʻई के पास दिखा जिसकी ऊंचाई 4 फीट थी. 10 सालों के बाद मेरियाना ट्रेंच के पास एक और मूंगा मिला जो लगभग 20 इंच ऊंचा था. इसकी शाखाएं 15 इंच तक लंबी हो सकती हैं जिसे हवाई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लेस वाटलिंग ने पहचाना. 

कौन-कौन सी प्रजातियां खोजी गई?
जूटाक्सा नाम की पत्रिका में छपे रिसर्च में 2 नई तरह के मूंगों के बार में बताया गया है, इरिडोगॉर्जिया च्यूबाका और इरिडोगॉर्जिया कर्वा. अकेले पश्चिमी प्रशांत महासागर के गर्म पानी वाले इलाके में अब कुल 10 तरह के मूंगे मिल चुके हैं. यह दिखाता है कि ये इलाका जीवों से कितना भरा हुआ है. यहां तक कि जिस पानी का सालों तक अध्ययन किया गया है वह भी नए और बेहतर उपकरणों के साथ आने वाले वैज्ञानिकों को हैरान कर सकता है. 

कैसी है इस मूंगे की बनावट?
मूंगा या Coral एक जीव नहीं है चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना दिखे. मूंगे की हर कॉलोनी हजारों छोटे-छोटे पॉलीप्स (Polyp) से बनी होती है और हर पॉलीप खाने की तलाश में फैला रहता है जिससे मूंगे की बाहरी रूपरेखा कंटीली दिखती है जो इसे च्यूबाका जैसा बनाती है. पास से देखने पर यह पूरी कॉलोनी जिंदा दिखती है क्योंकि पॉलीप्स बहते हुए खाने को पकड़ने के लिए अपना मुंह खोल रहते हैं. 

क्या ये जीव समुद्र के लिए जरूरी है?
गहरे समुद्र में पाए जाने वाले मूंगे मछलियों और बिना रीढ़ वाले जीवों को रहने के लिए जगह देते हैं. ये मूंगे बहुत धीरे-धीरे बढ़ते हैं और कभी-कभी तो सैकड़ों सालों में. इनके कंकाल में रासायनिक रिकॉर्ड छिपे होते हैं जिनसे समुद्र की पुरानी स्थितियों का पता चलता है. वैज्ञानिक इन्हें समुद्री जीवों का घर और साथ ही पर्यावरण में बदलावों का रिकॉर्ड मानते हैं. 

इस खोज से क्या साबित होता है?
नई प्रजातियों की खोज यह दिखाती है कि ये पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) कितने नाजुक हैं. खनन, जलवायु परिवर्तन और इंसानी दखल उन आवासों के लिए बड़ा खतरा हैं जिनका अभी तक सही तरीके से अध्ययन नहीं हुआ है. इनका संरक्षण करना जरूरी है जिससे जीवों की विविधता (Biodiversity) और उनसे मिलने वाला ज्ञान दोनों बचे रहे हैं. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं

