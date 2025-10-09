Advertisement
Devil Money: नीदरलैंड में मिला 1300 साल पुराना 'शैतान का खजाना', रात के अंधेरे में चमकने लगे सोने-चांदी के सिक्के

The Devils Money: नीदरलैंड-जर्मनी की सीमा के पास एक आदमी को सोने के सिक्के मिले. जब पुरातत्विदों ने वहां खुदाई शुरू की तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या खोज निकालेंगे.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 09, 2025, 08:05 AM IST
Dutch Cult Site: काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छुआ या छेड़ा नहीं जाना चाहिए जिसे Netherland में मिली यह चीज सही साबित करती है. एक आदमी को मेटल डिटेक्टर की मदद से जमीन में दबे 100 से ज्यादा सोने और चांदी के सिक्के मिले. उसने तुरंत ही पुरातत्व विभाग को सूचनी दी जिसके बाद टीम ने वहां पहुंच कर अपनी जांच शुरू की. खोज के दौरान पता चला कि ये सिक्के 1300 साल पहले दफनाए गए थे जिसे असल में 'शैतान का पैसा' या The Devil's Money कहा जाता है. यह जगह 7वीं सदी का एक खुला धार्मिक स्थल थी.

क्या मिली सिक्कों से जानकारी?
पुरातत्वविदों द्वारा की गई इस शोध की जानकारी मेडिवल आर्कियोलॉजी नाम की एक पत्रिका में छपी. इससे पता चला कि फ्रैंकिश साम्राज्य की टकसालों(सिक्के बनाने की जगह)से आए थे. इन सभी सिक्कों को गहनों के साथ दफनाया गया था. वैज्ञानिकों ने कहा, यह धार्मिक स्थल शायद पास की किसी बस्ती से जुड़ा हुआ था जिसके पास बंद पूजा घर या समारोह करने की जगह थी.

खुदाई में क्या-क्या पता चला?
यह खोज साल 2020-21 में हुई थी. धीरे-धीरे इस जगह से कई सारी बातें सामने आईं जिससे यह पता चला कि, लगभग 700 ईस्वी के आसापस यहां धार्मिक रस्में या अनुष्ठान हुआ करते थे. आपको बता दें कि शैतान का पैसा उन सिक्कों को कहते हैं जिन्हें पूजा की जगहों पर रस्में पूरी होने के बाद छोड़ दिया जाता था. Popular Mechanics के मुताबिक, वैज्ञानिकों को इस जगह पर जानवरों की बलि के भी सबूत मिले हैं. साथ ही यहां 24 टूटे हुए या साबुत सोने के सिक्के और सोने-चांदी के गहने मिले.

इस खोज में क्या मिली जानकारी?
उस जगह की खुदाई में ये भा सामने आया कि सोने के सिक्के और गहने वहां 100 सालों में अलग-अलग समय पर रखे गए थे. जानवरों की बलि भी अलग-अलग समय पर दी जाती थी. इन सब बातों से पता चलता है कि इस जगह पर मूर्तिपूजक देवताओं के लिए बलि जैसी धार्मिक रस्में की जाती थीं.

किसने की ये खोज?
इस अध्ययन का नेतृत्व नीदरलैंड की सांस्कृतिक विरासत एजेंसी के जॉन-विलेम डी ने किया. उन्हें 6वीं शताब्दी के एक बड़े घर और पुराने ढांचे के भी सबूत मिले. इसके अलावा जॉन क वह 17 खंभों के निशान मिले जिसे इस तरह से बनाया गया था कि वे वसंत(Spring)और शरद(Autumn)की दिशा में सीधे थे. इस खोज से यह विचार मजबूत हुआ कि यह जगह मौसम और फसलों से जुड़े धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र थी.

