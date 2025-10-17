Advertisement
ग्रीस में खोजी गई 3,00,000 साल पुरानी खोपड़ी, वैज्ञानिकों ने इसे क्यों कहा 'खोया हुआ तीसरा इंसान'?

Science News in Hindi: उत्तरी ग्रीस में पेट्रालोना गुफा से मिली एक खोपड़ी की अब पक्की तारीख का पता चल गया है. हड्डी पर बने सीधे बनी एक परत को मापने के बाद वैज्ञानिकों ने बताया किय कम से कम 2,86,000 साल पुरानी है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 17, 2025, 10:33 AM IST
ग्रीस में खोजी गई 3,00,000 साल पुरानी खोपड़ी, वैज्ञानिकों ने इसे क्यों कहा 'खोया हुआ तीसरा इंसान'?

3 Lakh Year Old Skull: उत्तरी ग्रीस की पेट्रालोना गुफा से मिली एक खोपड़ी की अब पक्की उम्र का पता चल चुका है. हड्डी पर बनी सीधी परत को मापने के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि, यह कम से कम 2,86,000(थोड़ा कम या ज्यादा)पुरानी है या शायद 3 लाख साल पुरानी हो सकती है. सबसे खास बात यह है कि यह खोपड़ी हमारी प्रजाति और निएंडरथल दोनों से अलग है. यह खोपडी मानव विकास के उस दौर के एक अध्याय में शामिल होती है जब यूरोप में एक से ज्यादा तरह के इंसान रहा करते थे. इस शोध में लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम(NHM)के क्रिस स्ट्रिंगर का काम भी शामिल है.

क्यों खास है ये खोज?
इस सटीक उम्र आधार पर जीवाशम को उस समूह के शुरुआती सदस्यों में रखा गया है जिसे कई वैज्ञानिक होमो हेडेलबर्गेंसिस कहते हैं. यह निएंडरथल और आधुनिक इंसानों से पहले के मजबूत इंसानों के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान्य नाम है. यह इसलिए मायने रखता है क्योंकि 3 लाख साल पहले यूरोप खाली नहीं थी. वहां कई तरह के इंसान एक-दूसरे से मिलते-जुलते थे. इसलिए जब तक पक्की उम्र पता ना हो तब तक अलग-अलग मिश्रित लक्षणों वाली जीवाश्मों को पहचानना मुश्किल है. 

यह भी पढ़ें: मिस्र के पिरामिड से भी पुराना! इस देश में मिला 'द्वारका' जैसा समुद्री शहर, क्या है 50,000 साल पुरानी सभ्यता का राज

कैसे पता चली इसकी सटीक उम्र?
टीम ने खोपड़ी पर जमी कैल्साइट(Calcite)की एक सफेद परत की जांच की. कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक गुफा खनिज है जो बनते समय अपने अंदर थोड़ा यूरेनियम मिला लेता है. वैज्ञानिकों ने यूरेनियम-श्रृंखला डेटिंग(Uranium Series Dating)नाम की तकनीक का इस्तेमाल किया. यह तकनीक बताती है कि एक बंद जगह में यूरेनियम धीरे-धीरे टूटकर थोरियम में कैसे बदलता है.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों को मिला 'पहले डायनासोर' का 23 करोड़ साल पुराना जीवाश्म, नई खोज ने मचाया तहलका

क्या है पेट्रालोना खोपड़ी?
ध्यान से देखने पर पता चलता है कि पेट्रालोना की खोपड़ी में निएंडरथल के खास लक्षण नहीं हैं और यह होमो सेपियंस भी नहीं है. वैज्ञानिकों ने इस बात पर जोर दिया कि यह खोपड़ी एक अलग आबादी का प्रतिनिधित्व करती है जो निएंडरथल के शुरुआत के दौरान मौजूद थी. इसके आकार और दांतों के घिसाव के आधार पर यह खोपड़ी शायद किसी युवा एडल्ट पुरुष की थी.  

