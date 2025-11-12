Advertisement
कब और किसने बनाए थे पेरू में ये 5,200 बड़े-बड़े गड्ढे, इतिहास, टाइम कैप्सूल या कुछ और!

Science News in Hindi: नए सबूतों से पता चला है कि पेरू के मोंटे सीरपे में बने 5,200 रहस्यमय गड्ढे पहले इंका साम्राज्य से पहले के समय में एक बाजार थे और बाद में इंका लोगों ने इसे धरती पर बनी रिकॉर्ड रखने की जगह में बदल दिया था.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 12, 2025, 01:56 PM IST
5200 Holes in Peru: लगभग एक सदी से दक्षिणी पेरू में मोंटे सिएर्पे पहाड़ी पर बने हजारों नक्काशीदार गड्ढे पुरातत्वविदों के लिए एक बड़ी पहेली बने हुए थे. यह रहस्यमय जगह ऐसी लगती थी जैसे किसी दूसरी दुनिया से आई हो. अब एक नए शोध से इस प्राचीन रहस्य पर रोशनी पड़ी है और पता चला है कि इंका साम्राज्य से पहले की दुनिया में इसकी क्या भूमिका थी. सिडनी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जैकब बोंगर्स के नेतृत्व में एक टीम ने हाल ही में इन 5,200 गड्ढों के बारे में बताया है. शोधकर्ताओं ने ड्रोन मानचित्रण और रेडियोकार्बन डेटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया.
 
जांच में क्या सबूत मिले?
गड्ढों की मिट्टी की जांच में मक्का, क्विनोआ, जौ और कुम्हड़े जैसे प्राचीन पौधों के अवशेष मिले हैं. इन सबूतों से पता चलता है कि यह जगह पहले एक बाजार के रूप में इस्तेमाल होती थी और बाद में यह एक रिकॉर्ड रखने की जगह बन गई होगी. पहले माना जाता था कि ये गड्ढे इंका साम्राज्य ने बनाए थे. गड्ढों से मिले नमूनों की डेटिंग से पता चला कि इन्हें 1320 और 1405 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया था.

बाजार से कैसे बने बहीखाता?
हवाई तस्वीरों की जांच में सामने आया कि ये गड्ढे ऐसे ब्लॉकों में व्यवस्थित थे जो इंकाओं के खिपु जैसे दिखते थे. खिपु एक गांठदार रस्सी थी जिसका इस्तेमाल गिनती और जानकारी रिकोर्ड करने के लिए होता था. बोंगर्स बताते हैं कि पहले यह जगह शायद चिंचा सभ्यता के लिए एक बाजार थी. यहां व्यापारी, किसान और मछूआरे जैसी स्थानीय चीजों का आदान-प्रदान करने के लिए इकट्ठा होते थे.

