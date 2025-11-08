Advertisement
trendingNow12993427
Hindi Newsविज्ञान

थाईलैंड की गुफाओं में मिले 2 नए 'चमकीले ड्रैगन', क्या धरती पर फिर लौटेंगे ये प्राचीन जीव!

Dragon in Thai Caves: थाईलैंड की गुफाओं में हाल ही में 2 नई प्रजातियों की खोज हुई है जो बिल्कुल ड्रैगन जैसी दिखती हैं. भविष्य में यह जानकारी अंतरिक्ष में खोज में भी मदद कर सकती है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 08, 2025, 11:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

थाईलैंड की गुफाओं में मिले 2 नए 'चमकीले ड्रैगन', क्या धरती पर फिर लौटेंगे ये प्राचीन जीव!

Science News: उत्तरी थाईलैंड की अंधेरी गुफा में वैज्ञानिकों ने धरती के जीवों की दुनिया में एक नई कहानी जोड़ी है. वैज्ञानिकों ने 2 ऐसे मिलीपीड खोजे हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था. ये जीव चमकीले रंग के हैं और इनके शरीर पर कांटे हैं जिसकी वजह से ड्रैगन जैसे दिखते हैं. यह खोज महज एक सुंदर नजारा नहीं बल्कि यह जीवों के जीन और मुश्किल माहौल में ढलने के बारे में नए सवाल पैदा करती है. यह जानकारी भविष्य में अंतरिक्ष में जीवन खोजने के काम आ सकती है. ये मिलीपीड डेस्मोक्साइट्स वंश के हैं जो अपने चमकीले रंग और कांटों के लिए जाने जाते हैं. 

कैसे हुई इसकी पहचान?
जिन 2 प्रजातियों को खोजा गया है उनके नाम हैं डेस्मोक्साइट्स रूब्रा और डेस्मोक्साइट्स चेम्बरलिनी. इनमें अजीबोगरीब खासियतें हैं जैसे चमकीले रंग और लंबे शरीर के खंड जो किसी पौराणिक ड्रैगन की पीठ की लकीरों जैसे दिखते हैं. ऐसा लगता है ये जीव गहरे अंधेरे और संसाधनों की कमी वाले गुफा के वातावरण के हिसाब से ढल गए हैं. इनके शरीर का बड़ा आकार सिर्फ बचाव के लिए नहीं बल्कि विकास के कारण भी हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: अगर सूरज धरती से 10% करीब आया तो क्या होगा? विज्ञान ने बताया ऐसा डरावना सच कि...

Add Zee News as a Preferred Source

ड्रैगन जैसे ही क्यों दिखे?
ये गुफाएं ऐसी जगहें होती हैं जहां बहुत ज्यादा विकासवादी दबाव होता है जिससे वहां के बीच अजनबी लगने लगते हैं. इन मिलीपिडों में कुछ खास गुण हैं जैसे गहरा लाल रंग, बचाव के लिए जहरीला रसायन और हथियार जैसे शरीर जो पूरे अंधेरे में किसी भी काम के नहीं लगते. अब सवाल आता है इनका विकास ड्रैगन जैसा ही क्यों?

ड्रैगन जैसे क्यों दिखे?
इसके 2 वजह हो सकते हैं. पहला, हो सकता है कि ये खासियतें कभी जमीन के ऊपर रहने वाले उनके पूर्वजों के लिए जरूरी रही हों और अब आनुवंशिक बदलाव की वजह से गुफा में भी बनी रह गई हो. दूसरा, गुफा के अंदर भी मुहाने पर शिकारियों या अन्य जीवों से छोटी-मोटी मुठभेड़ें होती रहती होंगी जिसने रासायनिक और शारीरिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया होगा. 

यह भी पढ़ें: क्या होता है Space Collision? जिसके डर से चीन और अमेरिका ने पहला बार मिलाया हाथ!

इस खोज से क्या जानकारी मिलेगी?
अध्ययन में पाया गया कि डेस्मोक्साइट्स चैंबर्लिनी में डेस्मोक्साइट्स के अन्य ड्रैगन सदस्यों के जैसे गुण मौजूद हैं. यह दिखाता है कि एक ही प्राचीन परिवार है जो अब भूगोल और गुफाओं के अलग-अलग होने के कारण बिखर गया है. इन मिलीपीड्स के जीन(Genetic Blueprint)का अध्ययन करने से पता चलेगा कि गुफाओं जैसे वातावरण में जीव कितनी तेजी से विकसित होते हैं. यह समझने में मदद करेगा कि बाकी ग्रहों पर भी बंद वातावरण में जीवन कैसे विकसित हो सकता है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

dragon insect

Trending news

Bihar Election: पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस
Chirag Paswan
Bihar Election: पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
Viral News
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
Kupwara encounter
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
premchand
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला
Maharashtra news
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला
आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम
Weather
आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम
नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने इतने लोगों ने किया सरेंडर
Naxalite
नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने इतने लोगों ने किया सरेंडर
आवारा कुत्तों पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो मेनका गांधी ने उठाए सवाल, कही ये बात
Maneka Gandhi
आवारा कुत्तों पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो मेनका गांधी ने उठाए सवाल, कही ये बात
पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों की जिद्द के आगे झुका शिक्षा मंत्रालय, नहीं होगा बदलाव
Pu University
पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों की जिद्द के आगे झुका शिक्षा मंत्रालय, नहीं होगा बदलाव
लश्कर कमांडर मुसैब लखवी की प्रेमिका को कोर्ट से झटका, नजरबंदी हटाने की याचिका खारिज
jammu kashmir news
लश्कर कमांडर मुसैब लखवी की प्रेमिका को कोर्ट से झटका, नजरबंदी हटाने की याचिका खारिज