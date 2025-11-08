थाईलैंड की गुफाओं में मिले 2 नए 'चमकीले ड्रैगन', क्या धरती पर फिर लौटेंगे ये प्राचीन जीव!

Science News: उत्तरी थाईलैंड की अंधेरी गुफा में वैज्ञानिकों ने धरती के जीवों की दुनिया में एक नई कहानी जोड़ी है. वैज्ञानिकों ने 2 ऐसे मिलीपीड खोजे हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था. ये जीव चमकीले रंग के हैं और इनके शरीर पर कांटे हैं जिसकी वजह से ड्रैगन जैसे दिखते हैं. यह खोज महज एक सुंदर नजारा नहीं बल्कि यह जीवों के जीन और मुश्किल माहौल में ढलने के बारे में नए सवाल पैदा करती है. यह जानकारी भविष्य में अंतरिक्ष में जीवन खोजने के काम आ सकती है. ये मिलीपीड डेस्मोक्साइट्स वंश के हैं जो अपने चमकीले रंग और कांटों के लिए जाने जाते हैं.

कैसे हुई इसकी पहचान?

जिन 2 प्रजातियों को खोजा गया है उनके नाम हैं डेस्मोक्साइट्स रूब्रा और डेस्मोक्साइट्स चेम्बरलिनी. इनमें अजीबोगरीब खासियतें हैं जैसे चमकीले रंग और लंबे शरीर के खंड जो किसी पौराणिक ड्रैगन की पीठ की लकीरों जैसे दिखते हैं. ऐसा लगता है ये जीव गहरे अंधेरे और संसाधनों की कमी वाले गुफा के वातावरण के हिसाब से ढल गए हैं. इनके शरीर का बड़ा आकार सिर्फ बचाव के लिए नहीं बल्कि विकास के कारण भी हो सकता है.

ड्रैगन जैसे ही क्यों दिखे?

ये गुफाएं ऐसी जगहें होती हैं जहां बहुत ज्यादा विकासवादी दबाव होता है जिससे वहां के बीच अजनबी लगने लगते हैं. इन मिलीपिडों में कुछ खास गुण हैं जैसे गहरा लाल रंग, बचाव के लिए जहरीला रसायन और हथियार जैसे शरीर जो पूरे अंधेरे में किसी भी काम के नहीं लगते. अब सवाल आता है इनका विकास ड्रैगन जैसा ही क्यों?

इसके 2 वजह हो सकते हैं. पहला, हो सकता है कि ये खासियतें कभी जमीन के ऊपर रहने वाले उनके पूर्वजों के लिए जरूरी रही हों और अब आनुवंशिक बदलाव की वजह से गुफा में भी बनी रह गई हो. दूसरा, गुफा के अंदर भी मुहाने पर शिकारियों या अन्य जीवों से छोटी-मोटी मुठभेड़ें होती रहती होंगी जिसने रासायनिक और शारीरिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया होगा.

इस खोज से क्या जानकारी मिलेगी?

अध्ययन में पाया गया कि डेस्मोक्साइट्स चैंबर्लिनी में डेस्मोक्साइट्स के अन्य ड्रैगन सदस्यों के जैसे गुण मौजूद हैं. यह दिखाता है कि एक ही प्राचीन परिवार है जो अब भूगोल और गुफाओं के अलग-अलग होने के कारण बिखर गया है. इन मिलीपीड्स के जीन(Genetic Blueprint)का अध्ययन करने से पता चलेगा कि गुफाओं जैसे वातावरण में जीव कितनी तेजी से विकसित होते हैं. यह समझने में मदद करेगा कि बाकी ग्रहों पर भी बंद वातावरण में जीवन कैसे विकसित हो सकता है.