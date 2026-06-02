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Hindi Newsविज्ञानकैमरा ऐसा कि जमीन की एक-एक चीज दिखेगी साफ! भारत और साउथ कोरिया मिलकर बना रहे सैटेलाइट, चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन

कैमरा ऐसा कि जमीन की एक-एक चीज दिखेगी साफ! भारत और साउथ कोरिया मिलकर बना रहे सैटेलाइट, चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन

VLEO Satellite: भारत और साउथ कोरिया की कंपनियां मिलकर एक नया एडवांस सैटेलाइट बना रही हैं, जो धरती के बहुत ही पास रहकर चीन-पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा देगा. इस प्रोजेक्ट में भारत की Bellatrix Aerospace और कोरिया की TelePIX शामिल हैं. यह सैटेलाइट धरती के पास ही दुश्मन देशों की हर साजिश की हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीरें ले सकेगा.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jun 02, 2026, 06:17 AM IST
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कैमरा ऐसा कि जमीन की एक-एक चीज दिखेगी साफ! भारत और साउथ कोरिया मिलकर बना रहे सैटेलाइट, चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन

Science News: भारतीय स्टार्टअप कंपनी Bellatrix Aerospace ने दक्षिण कोरिया की स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म TelePIX के साथ एक बड़ा हाथ मिलाया है. दोनों कंपनियों ने दक्षिण कोरिया के डेजॉन शहर में एक MoU पर साइन किया है. अब दोनों कंपनियां मिलकर एक नेक्स्ट-जेनरेशन Very Low Earth Orbit यानी VLEO सैटेलाइट तैयार करेंगी. यह सैटेलाइट पृथ्वी की बहुत ही साफ और अल्ट्रा-हाई- रिजॉल्यूशन इमेज क्लिक कर सकेगी. दोनों देशों के बीच इस पार्टनरशिप का मुख्य उद्देश्य डिफेंस, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण की निगरानी को और मजबूत करना है. इस मिशन को साल 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य तय किया गया है.

क्या होता है VLEO सैटेलाइट और इसके फायदे?

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये VLEO सैटेलाइटक्या होते हैं. तो इसका जवाब है कि LEO जो होता है, वह काफी ऊंचाई पर काम करते हैं, लेकिन VLEO सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से महज 150 से 250 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरेगा. धरती से बहुत पास होने के कारण से यह सैटेलाइट बाकी  सैटेलाइट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा साफ, सटीक और डिटेल तस्वीरें कैप्चर कर सकेगा.

हवा से ही फ्यूल बनाएगा यह सैटेलाइट

इस प्रोजेक्ट में दोनों कंपनियों की सबसे बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करेंगी. भारत की Bellatrix Aerospace कंपनी इस सैटेलाइट के लिए सैटेलाइट बस और अपना खास Air-Breathing Electric Propulsion सिस्टम देगी. यह प्रोपल्शन सिस्टम भारी-भरकम ईंधन ले जाने के बजाय ऊपरी वायुमंडल से ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कणों को लेकर, उन्हें कंप्रेस करता है और फिर सोलर पैनल की बिजली से चार्ज करके थ्रस्ट यानी रफ्तार पैदा करता है.

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वहीं साउथ कोरिया की कंपनी TelePIX इसमें अपना हाई-रिजॉल्यूशन ऑप्टिकल इमेजिंग पेलोड Chouette लगाएगी और सिस्टम इंटीग्रेशन में मदद करेगी.

आसान नहीं है काम

इतनी कम ऊंचाई पर किसी सैटेलाइट का उड़ना आसान नहीं होता है. इतनी कम ऊंचाई पर हवा का खिंचाव सबसे बड़ी समस्या होता है, जो सैटेलाइट को नीचे खींचता है. Bellatrix की प्रोपल्शन तकनीक इसी खिंचाव को मात देकर सैटेलाइट को लंबे समय तक अंतरिक्ष में बनाए रखेगी.

AI से लैस होगा कैमरा

TelePIX के अनुसार उनका Chouette पेलोड खास तौर पर VLEO मिशन के लिए तैयार किया गया है. इसका वाइड-स्वाथ ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टम फिलहाल काम कर रहे दूसरे सैटेलाइट्स की तुलना में दोगुने से ज्यादा इलाके पर नजर बनाए रख सकता है. साथ ही, तस्वीरों की क्वालिटी को और शानदार बनाने के लिए इसमें AI बेस्ड इमेज-प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा.

(ये भी पढ़ेंः अंतरिक्ष में मिला पृथ्वी से भी पुराना 'शहर', 29 साल के भारतीय वैज्ञानिक ने की खोज)

क्या होगा फायदा

इस प्रोजेक्ट के सफल हो जाने पर भारत को बड़ा फायदा होगा. एक तरफ पड़ोसी मुल्की चीन और पाकिस्तान पर बड़े स्तर पर निगरानी हो सकेगी, तो वहीं मौसम का और सटीक अंदाजा मिल सकेगा.

(ये भी पढ़ेंः रात के अंधेरे में पृथ्वी पर दिखा 'रोशनी का सांप'! वैज्ञानिक ने कैमरे में हुआ रिकार्ड)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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