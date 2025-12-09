Chandrayaan-3: सबसे बड़ा बाजीगर निकला चंद्रयान-3, चांद के साउथ पोल पर खोज निकाली 'बिजली', वैज्ञानिक दंग

Indian Chandrayaan-3: भारत के चंद्रयान-3 मिशन ने चांद के दक्षिण ध्रुव के बारे में हैरान कर देने वाली नई जानकारियां दी हैं. डेटा के मुताबिक, सतह के पास डायनैमिक और इलेक्ट्रिकली एक्टिव माहौल का पता चला है.

विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2023 के बीच जो डेटा कलेक्ट किया, उससे इलाके में प्लाज्मा स्थितियों का पहली बार इन-सीटू माप देता है, यह नतीजा मून साइंस में एक मील का पत्थर है.

चंद्रयान-3 को क्या मिला?

प्लाज्मा को मैटर का चौथा स्टेट कहा जाता है. यह चार्ज्ड पार्टिकल्स, आयन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मिश्रण है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स पर रिस्पॉन्ड कर सकता है.

चांद पर, यह प्लाज्मा एनवायरनमेंट मुख्य रूप से सोलर विंड से बनता है, जो लगातार सूरज से आने वाले हाई-एनर्जी चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम है, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से, जिसमें सूरज की रोशनी चांद की सतह के एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालती है.

इन प्रोसेस से एक कमजोर लेकिन बदलने वाला लूनर आयनोस्फीयर बनता है जो लगातार बदलती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडीशंस के साथ इंटरैक्ट करता रहता है.

सामने आई ये बड़ी जानकारी

विक्रम लैंडर पर लगे रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फियर लैंगमुइर प्रोब (RAMBHA-LP) ने चंद्रयान-3 के लैंडिंग स्थल, शिव शक्ति पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन घनत्व मापा, वह 380 से 600 इलेक्ट्रॉन प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच था.

यह पहले ज्यादा ऊंचाई पर लिए गए रिमोट सेंसिंग डेटा से लगाए गए अनुमान से काफी ज्यादा है. इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इलेक्ट्रॉनों ने 3,000 और 8,000 केल्विन के बीच हाई काइनेटिक टेम्परेचर दिखाया, जो आस-पास के माहौल में बहुत ज्यादा एनर्जी दिखाता है.

बदलता रहता है प्लाज्मा का रूप

स्टडी में आगे कहा गया कि प्लाज्मा का असर धरती के चारों तरफ चांद की कक्षा में निर्भर करता है. दिन के वक्त जब चांद सूर्य के सामने आता है तो प्लाज्मा पर सूरज से आने वाली हवाओं का असर आ जाता है. लेकिन जब चांद धरती के मैग्नेटोटेल से गुजरता है तो प्लाज्मा पर धरती से आने वाले पार्टिकल्स हावी हो जाते हैं. मैग्नेटोटेल धरती के मैग्नेटिक फील्ड के एक विस्तृत इलाका है.

इसके अलावा, इसरो के इन हाउस लूनर लोनोस्फेरिक मॉडल ने बताया कि मॉलिक्युलर आयन, जो गैस, कार्बनडायऑक्साइड और वाटर वेपर से बने होते हैं, वो भी इस चार्ज्ड लेयर के लिए जिम्मेदार होते हैं.