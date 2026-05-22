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Hindi Newsदुनियाजय हो! अपने चंद्रयान-3 का जलवा, अमेरिका ने इसरो की टीम को दिया प्रतिष्ठित स्पेस सम्मान

जय हो! अपने चंद्रयान-3 का जलवा, अमेरिका ने इसरो की टीम को दिया प्रतिष्ठित स्पेस सम्मान

भारत के चंद्रयान-3 मिशन की फिर से पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है. अमेरिका ने इसरो की टीम को सम्मानित किया है. इसरो की तरफ से भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने यह सम्मान ग्रहण किया. पुरस्कार लेते समय बैकग्राउंड में अपने चंद्रयान की तस्वीरें दिखाई गईं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 22, 2026, 07:34 AM IST
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जय हो! अपने चंद्रयान-3 का जलवा, अमेरिका ने इसरो की टीम को दिया प्रतिष्ठित स्पेस सम्मान

भारत के चंद्रयान-3 को अमेरिका ने सम्मानित किया है. जी हां, अपने चंद्र मिशन को अमेरिका का प्रतिष्ठित स्पेस अवॉर्ड मिला है. 23 अगस्त, 2023 को चंद्रयान-3 ने इतिहास रच दिया था. उस दिन अपना चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया. यह क्षेत्र वैज्ञानिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है. इससे पहले सतह के स्तर पर इसकी कभी खोज नहीं की गई थी. अब 21 मई को वॉशिंगटन DC में आयोजित एक कार्यक्रम में स्पेस अवॉर्ड दिया गया. जिस समय सम्मान दिया जा रहा था, बैकग्राउंड में चांद पर उतरे यान की तस्वीर दिखाई दे रही थी. 

चंद्रयान-3 को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स (AIAA) की तरफ से 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड मिला है. इस मिशन ने चंद्रमा पर भविष्य के मानव मिशनों को सहायता देने के लिए महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध कराया और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की मिट्टी में प्रमुख रासायनिक तत्वों की उपस्थिति की पुष्टि की. यह इस बात का संकेत है कि वहां कुछ ऐसे स्थानीय संसाधन मौजूद हो सकते हैं, जो भविष्य में चंद्रमा की सतह पर निर्माण कार्यों को बनाए रखने में सक्षम हों.

राजदूत ने लिया स्पेस सम्मान

अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ASCEND 2026 सम्मेलन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया. अपने संबोधन में, राजदूत क्वात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'स्पेस विजन 2047' की रूपरेखा सामने रखी. 

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उन्होंने गहरे अंतरिक्ष की खोज, मानव अंतरिक्ष उड़ान और भारत के वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र के तेज विकास के लिए भारत के रोडमैप पर प्रकाश डाला. उन्होंने भारत और अमेरिका की सरकारों, उद्योगों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को और अधिक मजबूत करने का भी आह्वान किया. साथ ही, अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बढ़ती हुई साझेदारी को रेखांकित किया.

एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड के बारे में जानिए

गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड, AIAA की तरफ से अंतरिक्ष विज्ञान (एस्ट्रोनॉटिक्स) के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है. यह पुरस्कार किसी व्यक्ति या किसी टीम को प्रदान किया जाता है. टीम के नामांकन की स्थिति में, योगदानकर्ताओं की एक सूची प्रस्तुत की जाती है, जिसमें से अधिकतम दो सदस्यों को औपचारिक रूप से पुरस्कार ग्रहण करने के लिए प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है. 

इस पुरस्कार की स्थापना श्रीमती गोडार्ड ने अपने पति रॉबर्ट एच. गोडार्ड की स्मृति में की थी. रॉबर्ट एच. गोडार्ड एक रॉकेट वैज्ञानिक, अग्रणी अन्वेषक, साहसी प्रयोगकर्ता और उत्कृष्ट इंजीनियर थे, जिनके शुरुआती तरल-ईंधन वाले रॉकेट इंजनों के सफल प्रक्षेपणों ने आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के विकास की नींव रखी. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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