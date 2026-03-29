लद्दाख और महाराष्ट्र की इन जगहों पर लाइट जलाना 'गुनाह'? आसमान से जुड़ा है कनेक्शन, जान लीजिए वजह

The Fight Against Light Pollution: क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने आसमान में 'मिल्की वे' (आकाशगंगा) को कब साफ-साफ देखा था? शायद आपका जवाब होगा बचपन में गांव की छत पर. आज के चमक-धमक वाले शहरों में लाइट पॉल्यूशन ने हमसे हमारे तारे छीन लिए हैं. वैज्ञानिकों का भी कहना है कि अब भारत के कुछ ही हिस्से ऐसे बचे हैं, जहां रात सच में काली और तारों भरी होती है. लेकिन भारत अब एक अनोखी मुहिम पर काम कर रहा है. भारत सरकार और वैज्ञानिक अब 'डार्क स्काई रिजर्व' बना रहे हैं. इसके लिए उन्होंने लद्दाख के हनले के बाद अब महाराष्ट्र के पेंच (Pench) टाइगर रिजर्व को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया है. यहां पर रात को लाइट जलाना किसी गुनाह से कम नहीं हैं. यह दोनों स्थान अब भारत का नया 'एस्ट्रो-टूरिज्म' का हब बन रहा है. भारत के इस प्रयास से हम एक बार फिर ब्रह्मांड की अनंत गहराई को अपनी आंखों से देख सकते हैं.

क्या होता है 'डार्क स्काई रिजर्व'?

यह कोई आम पार्क या इलाका नहीं है. यह एक ऐसा क्षेत्र होता है, जहां रात के समय आर्टिफिशियल लाइट को बहुत कम या शून्य रखा जाता है. यहां रात इतनी काली होती है कि आप अपनी सामान्य आंखों से हजारों तारे, ग्रह और आकाशगंगा देख सकते हैं. इन इलाकों में स्ट्रीट लाइट या ऊंची बिल्डिंग की रोशनी पर सख्त पाबंदी होती है, जिससे आसमान की साफ-सफाई बनी रहे.

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क्यों जरूरी है अंधेरा?

वैज्ञानिकों के अनुसार, शहरों की तेज रोशनी सिर्फ तारों को ही नहीं छिपाती, बल्कि यह एक तरह का प्रदूषण है. ज्यादा रोशनी इंसानों की नींद (Melatonin) को भी बिगाड़ देती है. इसके साथ ही रोशनी के कारण रात में सक्रिय रहने वाले पक्षी और जानवर (जैसे कछुए या जुगनू) रास्ता भटक जाते हैं और उनकी आबादी कम होने लगती है. साथ ही एस्ट्रोनॉमर्स के लिए टेलिस्कोप से दूर के सितारों को देखना भी नामुमकिन हो जाता है. इसके लिए वैज्ञानिकों का मानना है कि घना अंधेरा बहुत जरूरी है.

इन जगहों पर लाइट जलाना 'गुनाह'

भारत ने लद्दाख में हनले और महाराष्ट्र में पेंच को ऐसा स्थान बनाया है, जो इसे दुनिया के बेहतरीन 'डार्क स्काई' इलाकों में से एक बनाता है. यहां लाइट जलाना और रोशनी करना किसी गुनाह से कम नहीं है. यहां की हवा सूखी और साफ है. हनले समुद्र तल से 4,500 मीटर ऊपर है. वहीं पेंच एशिया का पांचवां और भारत का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है, जिसे 'डार्क स्काई पार्क' का दर्जा मिला हुआ है. यहां अब आप टाइगर सफारी के साथ-साथ स्टार गेजिंग (सितारे देखना) का लुत्फ भी उठा सकते हैं. हनले में अब तक 10,000 से ज्यादा पर्यटक सिर्फ तारे देखने पहुंचे हैं. 25 स्थानीय युवाओं (जिनमें 18 महिलाएं हैं) को एस्ट्रोनॉमी एंबेसडर बनाया गया है, जो इस अंधेरे को अपनी कमाई का जरिया बना रहे हैं.

एस्ट्रो-टूरिज्म एक नया ट्रेंड

अब लोग केवल पहाड़ या समंदर देखने नहीं जा रहे, बल्कि वे ऐसी जगहों की तलाश में हैं, जहां वे ब्रह्मांड को करीब से देख सकें. कई पर्यटक अब अपने साथ स्मार्ट टेलिस्कोप ले जा रहे हैं. लद्दाख के युवाओं को अब 'एस्ट्रो-गाइड' के रूप में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वे पर्यटकों को नक्षत्रों (Constellations) की पहचान करा सकें. यहां की स्थानीय आबादी अब एस्ट्रो-स्टे (सितारे देखने वाले रिसॉर्ट्स) के जरिए कमाई भी कर रही है.

भारत के पास नहीं है 'नेशनल पॉलिसी'

वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत में प्रकाश प्रदूषण को लेकर अभी तक कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है. रिजर्व की सीमा के बाहर का इलाका आज भी तेज दूधिया रोशनी में नहाया हुआ है, जो धीरे-धीरे रिजर्व की शांति को भी निगल रहा है. कुछ रिपोर्ट के अनुसार, पेंच में पिछले 3 सालों में प्रकाश प्रदूषण 10 से 20 प्रतिशत बढ़ा है. चौंकाने वाली बात यह है कि यह रोशनी पर्यटकों से नहीं, बल्कि आसपास के गांवों और शहरी विस्तार से आ रही है. हालांकि सरकार ने यहां की 100 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स को बदल दिया गया है, जिससे रोशनी ऊपर आसमान की बजाय नीचे जमीन की ओर रहे.

भारत की भविष्य की योजना

इसरो (ISRO) और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) मिलकर देश के अन्य हिस्सों (जैसे राजस्थान के रेगिस्तान और हिमालय के अन्य ऊंचे क्षेत्रों) में भी ऐसे रिजर्व बनाने की योजना बना रहे हैं. ऐसे में अगर आप भी टिमटिमाते तारों के बीच खो जाना चाहते हैं, तो अगली छुट्टी किसी 'डार्क स्काई' वाली जगह के लिए प्लान करें.

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