Science News: अब सिलिकॉन नहीं, प्रोटीन से बनेंगी चिप! भारत ने खोज लिया बिजली पैदा करने वाला बैक्टीरिया; US-China हुए शॉक्ड

Natural protein that produces electricity from light: आज की पूरी दुनिया छोटी लेकिन बेशकीमती चिप में सिमटकर रह गई है. मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी समेत हरेक इलेक्ट्रॉनिक चीजों को यही चिप कंट्रोल करती है. अधिकतर चिप सिलिकॉन से बनती है. यह सिलिकॉन मजबूत तो होता है. लेकिन इसके साथ ही कठोर, महंगा और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक भी होता है. अब भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसे नेचुरल प्रोटीन की खोज कर ली है. जो इको फ्रेंडली चिप का काम कर सकता है. इस खोज को वैज्ञानिक समुदाय में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल के भविष्य को बदल सकता है

बिजली बनाने वाले प्रोटीन की खोज

रिपोर्ट के मुताबिक, यह खोज मोहाली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने की है. उन्होंने एक ऐसा प्राकृतिक प्रोटीन ढूंढा है, जो भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बदल सकता है. यह प्रोटीन बैक्टीरिया से मिलता है और अपने आप जुड़कर पतली शीट या परत बना लेता है. यही परत बिजली बनाने में मदद करती है.

सिलिकॉन का बन सकता है विकल्प

खोज से जुड़े रिसर्चर के अनुसार, मौजूदा समय में इस्तेमाल हो रहे मोबाइल, लैपटॉप समेत अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक चीजें सिलिकॉन से बनती हैं. सिलिकॉन मजबूत तो होता है, लेकिन यह कठोर, महंगा और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक भी होता है. यही वजह है कि अब ऐसे मटेरियल की खोज चल रही है, जो नरम हों, शरीर के साथ आराम से चल सकें और प्रकृति को नुकसान भी न पहुंचाए. यह प्रोटीन इन सभी पैरामीटर पर खरा उतरा है.

छोटे सोलर पैनल की तरह करता काम

वैज्ञानिकों ने बताया कि जब इस प्रोटीन की परत पर पराबैंगनी (UV) रोशनी पड़ती है, तो यह रोशनी को सोख लेती है. इसके बाद वह परत अपने आप बिजली पैदा करने लगती है. ऐसा करने के लिए उसे किसी बैटरी या केमिकल की जरूरत भी नहीं पड़ती.यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे छोटा सा सोलर पैनल काम करता है.

भविष्य के लिए खुल गए रास्ते

रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रोटीन में एक खास तत्व होता है जिसे टायरोसिन कहते हैं. जब इस पर रोशनी पड़ती है, तो यह इलेक्ट्रॉन छोड़ता है. इसके बाद बिजली का प्रवाह शुरू हो जाता है. वैज्ञानिकों ने कहा कि इस खोज से भविष्य के रास्ते खुल गए हैं. अब ऐसे उपकरण बन सकते हैं जो त्वचा पर लगाए जा सकें, शरीर के अंदर काम कर सकें और बीमारियों की जांच कर सकें.

केमिकल साइंस जर्नल में छपी रिपोर्ट

इसके अलावा इस प्रोटीन से यूवी डिटेक्टर, हेल्थ मॉनिटर और पर्यावरण जांचने वाले सेंसर भी बनाए जा सकते हैं. यह शोध दुनिया की एक बड़ी वैज्ञानिक पत्रिका केमिकल साइंस में छपा है. इस खोज से आने वाले समय में हमें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिल सकते हैं जो नरम, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल होंगे.

(एजेंसी आईएएनएस)