भारत का स्पेस में पहला कदम...जिससे धरती पर वापस आए थे राकेश शर्मा, क्या है सोयुज T-10 कैप्सूल की कहानी

The Russian Capsule: 11 अप्रैल 1984 को भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा कजाकिस्तान में सुरक्षित उतर गए. वह सुयोज T-10 नाम के गोल कैप्सूल में उतरे थे जिसका व्यास 2.2 मीटर और वजन 2950 किलो था. कैप्सूल से उतरते समय 1650 डिग्री की भयंकर गर्मी और 7.5G का भारी दबाव सहा. 

 

Dec 05, 2025, 02:37 PM IST
भारत का स्पेस में पहला कदम...जिससे धरती पर वापस आए थे राकेश शर्मा, क्या है सोयुज T-10 कैप्सूल की कहानी

Rakesh Sharma: जब भी अंतरिक्ष यात्रा की बात होती है तो सबसे पहले विंग कमांडर राकेश शर्मा का ही नाम आता है. 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे. यह सपना पूरा करने में सबसे बड़ा सहयोग रूस का था. आज भी भारत का गगनयान मिशन रूस की तकनीक और दोस्ती पर टिका है. राकेश शर्मा 2 अप्रैल 1984को सोवियत संघ के सोयुज T-11 अंतरिक्ष यान से बायकानूर कोस्मोड्रोम से रवाना हुए थे. उनके साथ 2 सोवियत अंतरिक्ष यात्री थे, यूरी मालिशेव और गेनादी स्त्रेकालोव.

अंतरिक्ष में कितने दिन बिताए?
सोयुज T-11 यान सैल्यूट-7 अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ा जहां राकेश शर्मा ने पूरे 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट का समय बिताया. उन्होंने अंतरिक्ष में योग किया, धरती की तस्वीरें लीं और कई वैज्ञानिक प्रयोग किए. जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि ऊपर से भारत कैसे दिखता है तो राकेश शर्मा ने कहां, सारे जहां से अच्छा. 

सुरक्षित वापसी का कैप्सूल T-10
अंतरिक्ष यात्री जिस कैप्सूल से स्पेस में जाते हैं उससे वापस नहीं आते. वापसी के लिए दूसरे कैप्सूल का इस्तेमाल होता है. राकेश शर्मा सोयुज T-10 के डिसेंट मॉड्यूल में 11 अप्रैल 1984 को धरती पर वापसी की थी. यह कैप्सूल कजाकिस्तान के अरकिलक शहर में पास जमीन पर लैंड हुआ था. 

क्या थी कैप्सूल की खास बातें?
इस कैप्सूल का नाम था 7K-ST नंबर 16L था, इसका आकार गोलाकार और व्यास करीब 2.2 मीटर. इसके वजन की बात करें तो यह लगभग 2,950 किलो का था और अंतरिक्ष से आते वक्त 1600 डिग्री तक का तापमान सहने की क्षमता रखता था. इसमें 3 बड़े पैराशूट और अंत में रेट्रो रॉकेट जो लैंडिंग से ठीक पहले होते हैं जिससे झटका कम हो और इसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खास खास शॉक-एब्जॉर्बिंग सीटें थीं. यह कैप्सूल आज भी रूस में संरक्षित है और संग्रहालय में इसकी रेप्लिका दिखाई जाती है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

Astronaut Rakesh Sharma

