साइलेंसर से धुआं नहीं, निकलेगा पानी! भारत की पहली Hydrogen Train के पीछे का साइंस जानकर रह जाएंगे हैरान

Hydrogen Train: भारतीय रेलवे जल्द ही एक ऐसी ट्रेन को पटरी पर उतारने जा रहा है, जो देश की नई पहचान बन सकती है. हरियाणा के जींद-सोनीपत रूट पर भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन चलने वाली है. इस ट्रेन की सबसे खास बात है कि इसे चलने के लिए न तो पेट्रोल की जरूरत होती है और न ही डीजल की. वहीं यह ट्रेन दूसरे ट्रेन की तरह धुआं नहीं छोड़ेगी.
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Hydrogen Train: जरा सोचिए, एक ऐसी ट्रेन जो पटरी पर तो स्पीड बुलट ट्रेन के जैसे पकड़ेगी, लेकिन साइलेंसर से काले धुएं के बजाय बिल्कुल साफ पानी की भाप छोड़ेगी! भारतीय रेलवे कुछ ऐसा ही करके इतिहास बनाने की तैयारी में है. देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है. टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसे जीरो-इमिशन यानी शून्य प्रदूषण वाला सफर कहा जा रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना आग और बिना डीजल के, सिर्फ एक एनर्जी बॉक्स के दम पर यह ट्रेन कैसे चलेगी? आइए जानते हैं...
देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का ट्रायल जल्द ही हरियाणा के जींद से सोनीपत रूट पर शुरू होने वाला है. 10 कोच वाली यह ब्रॉडगेज ट्रेन डीजल इंजनों की छुट्टी करने और प्रदूषण को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में भारत का बड़ा कदम है. इस ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि इसके साइलेंसर से जहरीले धुएं की जगह सिर्फ पानी की भाप निकलेगी.
ज्यादातर ट्रेन में फ्यूल को जलाकर इंजन चलाया जाता है, लेकिनहाइड्रोन ट्रैन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. इसके काम करने का तरीका पूरी तरह से अलग है-
स्मार्ट एनर्जी बॉक्स
हाइड्रोजन ट्रेन में एक फ्यूल सेल लगा होता है, जिसे आप एक एडवांस बिजली बनाने वाला बॉक्स कह सकते हैं.
केमिकल रिएक्शन
इस बॉक्स के अंदर ट्रेन के टैंक में रखी हाइड्रोजन और हवा से ली गई ऑक्सीजन के बीच एक कंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शन होता है.
माइक्रोस्कोपिक गेटकीपर
फ्यूल सेल के अंदर एक बहुत ही पतली झिल्ली होती है, जो गेटकीपर की तरह काम करती है. यह हाइड्रोजन के एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स को अलग करती है.
बिजली का जनरेशन
इलेक्ट्रॉन्स के इसी बहाव से लगातार बिजली बनती है, जिससे ट्रेन की हैवी मोटर चलती है. इसमें कुछ भी जलाया नहीं जाता, इसलिए बायप्रोडक्ट के रूप में सिर्फ साफ पानी की भाप ही निकलता है.
चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनी यह ट्रेन कई मायने में खास है. 2,400 किलोवाट की भारी-भरकम प्रोपल्शन पावर के साथ यह दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है. भारतीय मौसम और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसमें एडवांस लीक डिटेक्टर्स और फ्लेम सेंसर्स जैसे इंटरनेशनल सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.
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हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने के लिए हरियाणा के जींद में एक खास ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया गया है. जहां पर वॉटर इलेक्ट्रोलेसिस यानी पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने की तकनीक के जरिए इस ट्रेन के लिए फ्यूल तैयार किया जाएगा. इस प्लांट को चलाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होगा, जिससे यह फ्यूल पूरी तरह से इको-फ्रेंडली होगा.
भारतीय रेलवे फिलहाल इसके वैलिडेशन फेज या टेस्टिंग में है. इस पायलट रन से यह देखा जाएगा कि यह ट्रेन भारत की भीषण गर्मी और धूल भरे माहौल में कैसा परफॉर्म करती है.
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