/सिर्फ सैटेलाइट नहीं... पहली बार प्राइवेट रॉकेट से अंतरिक्ष भेजे जाएंगे सोना और हीरा, भारत रचने जा रहा नया इतिहास

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है. एक समय था, जब रॉकेट लॉन्च करना सिर्फ ISRO की जिम्मेदारी हुआ करती थी, लेकिन अब देश की प्राइवेट कंपनियां भी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं. इसी कड़ी में हैदराबाद की प्राइवेट स्पेस कंपनी Skyroot Aerospace अपना पहला ऑर्बिटल मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है.
इस मिशन का नाम 'आगमन' रखा गया है. संस्कृत के इस शब्द का अर्थ होता है नई शुरुआत या आगमन. अगर यह मिशन सफल रहता है, तो भारत का निजी स्पेस सेक्टर एक नए दौर में प्रवेश कर जाएगा.
Skyroot Aerospace का Vikram-1 भारत का पहला निजी तौर पर तैयार किया गया ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है. इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है. करीब सात मंजिला इमारत जितना ऊंचा यह रॉकेट श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर में अंतिम तैयारियों से गुजर रहा है. कंपनी के अनुसार, लॉन्च विंडो 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच रखी गई है. हालांकि, अंतिम तारीख मौसम, तकनीकी जांच और जरूरी मंजूरी मिलने के बाद तय होगी.
इस मिशन की सबसे खास बात सिर्फ रॉकेट नहीं, बल्कि उसका पेलोड भी है. पहली बार किसी भारतीय रॉकेट के जरिए हीरे और सोने से बनी कलाकृतियां अंतरिक्ष में भेजी जाएंगी. अब तक भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक उपकरण, सैटेलाइट और रिसर्च पेलोड लेकर अंतरिक्ष पहुंचे हैं, लेकिन कला और कीमती धातुओं को लेकर उड़ान भरने का यह पहला मौका होगा.
इस मिशन में Cosmos Diamonds की ओर से तैयार किया गया Cosmic Bloom नाम का एक खास पेलोड भेजा जा रहा है. इसमें एल्यूमीनियम प्लेट पर एक खूबसूरत डायमंड ज्वेलरी आर्टवर्क लगाया गया है. कंपनी का कहना है कि इसका मकसद यह दिखाना है कि विज्ञान, कला और लग्जरी एक साथ भी स्पेस तक पहुंच सकते हैं. यह किसी व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक और कलात्मक प्रयोग माना जा रहा है.
इस मिशन का दूसरा खास आकर्षण सोने से बनी माइक्रो आर्ट है. इसे कलाकार अजय कुमार मट्टेवाड़ा ने तैयार किया है. इसमें 18 कैरेट सोने से एक छोटा रॉकेट बनाया गया है, जिसके अंदर भारत के तीन महान वैज्ञानिकों की बेहद छोटी मूर्तियां लगाई गई हैं. इनमें नोबेल पुरस्कार विजेता सर सी.वी. रमन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई और पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शामिल हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन तीनों की मूर्तियां चावल के एक दाने से भी छोटी हैं.
हालांकि, इस मिशन का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा सोना और हीरा है, लेकिन Vikram-1 कई अहम वैज्ञानिक प्रयोग भी अपने साथ ले जाएगा. इन्हीं में से एक है Cosmoserve Space का Embrace Mission. इस मिशन में एक खास रोबोटिक आर्म भेजी जाएगी, जिसका इस्तेमाल आने वाले समय में अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस डेब्रिस यानी बेकार हो चुके सैटेलाइट और मलबे को हटाने के लिए किया जा सकेगा. आज पृथ्वी की कक्षा में हजारों निष्क्रिय सैटेलाइट और टूटे हुए हिस्से घूम रहे हैं, जो आने वाले मिशनों के लिए खतरा बन सकते हैं. ऐसे में यह तकनीक भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
Vikram-1 सिर्फ अपने पेलोड की वजह से नहीं, बल्कि अपनी तकनीक की वजह से भी चर्चा में है. इस रॉकेट में कंपनी ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया है. इसके अलावा इसका बड़ा हिस्सा हल्के, लेकिन मजबूत कार्बन कंपोजिट मटेरियल से तैयार किया गया है. कंपनी का दावा है कि यह रॉकेट करीब 350 किलोग्राम तक का पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में पहुंचा सकता है.
Skyroot Aerospace के इंजीनियरों के लिए इस मिशन का सबसे कीमती हिस्सा कोई हीरा या सोना नहीं, बल्कि उड़ान के दौरान मिलने वाला डेटा होगा. लिफ्टऑफ से लेकर स्टेज सेपरेशन और सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाने तक हर सेकंड की जानकारी रिकॉर्ड की जाएगी. इसी डेटा के आधार पर कंपनी अपने अगले रॉकेट और ज्यादा सुरक्षित, मजबूत तथा भरोसेमंद बनाएगी.
Skyroot Aerospace की शुरुआत कुछ साल पहले ISRO के दो पूर्व वैज्ञानिकों, पवन कुमार चंदाना और नागा भरत डाका ने की थी. आज यह कंपनी भारत के सबसे तेजी से बढ़ते स्पेस स्टार्टअप्स में शामिल है. इसकी अनुमानित वैल्यू 1.1 अरब डॉलर से ज्यादा बताई जाती है. कम समय में कंपनी ने जिस तरह प्रगति की है, उसने दुनिया का ध्यान भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की ओर खींचा है.
आपको बता दें कि कुछ साल पहले तक भारत में रॉकेट लॉन्च का पूरा काम सिर्फ ISRO करता था. लेकिन अब निजी कंपनियां भी रॉकेट बना रही हैं, सैटेलाइट तैयार कर रही हैं और अंतरिक्ष से जुड़ी नई तकनीक विकसित कर रही हैं. अगर Vikram-1 सफलतापूर्वक अपने सभी पेलोड को कक्षा में स्थापित कर देता है, तो यह सिर्फ Skyroot Aerospace की उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि पूरे भारतीय प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए ऐतिहासिक पल होगा.
इस मिशन में भारत के अलावा जर्मनी की कंपनी DCubed और Grahaa Space जैसी कंपनियों के पेलोड भी शामिल हैं. इससे साफ है कि भारत का प्राइवेट लॉन्च सेक्टर अब अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का भरोसा भी जीतने लगा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में भारत कम लागत वाले लॉन्च के लिए दुनिया का बड़ा केंद्र बन सकता है.
जब Vikram-1 श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा, तब उसके साथ सिर्फ वैज्ञानिक गैजेट्स या कलाकृतियां नहीं होंगी. उसके साथ होंगे भारत के निजी स्पेस सेक्टर के सपने, नई पीढ़ी के स्टार्टअप्स का आत्मविश्वास और उन वैज्ञानिकों की विरासत, जिन्होंने देश को अंतरिक्ष की राह दिखाई. अगर 'आगमन' मिशन सफल रहता है, तो यह सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं होगा, बल्कि भारत के अंतरिक्ष इतिहास का ऐसा अध्याय बनेगा, जहां पहली बार किसी प्राइवेट भारतीय रॉकेट के जरिए सोना, हीरा, विज्ञान और भारतीय प्रतिभा एक साथ अंतरिक्ष की नई उड़ान भरेंगे.