/सिर्फ सैटेलाइट नहीं... पहली बार प्राइवेट रॉकेट से अंतरिक्ष भेजे जाएंगे सोना और हीरा, भारत रचने जा रहा नया इतिहास

हालांकि, इस मिशन का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा सोना और हीरा है, लेकिन Vikram-1 कई अहम वैज्ञानिक प्रयोग भी अपने साथ ले जाएगा. इन्हीं में से एक है Cosmoserve Space का Embrace Mission. इस मिशन में एक खास रोबोटिक आर्म भेजी जाएगी, जिसका इस्तेमाल आने वाले समय में अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस डेब्रिस यानी बेकार हो चुके सैटेलाइट और मलबे को हटाने के लिए किया जा सकेगा. आज पृथ्वी की कक्षा में हजारों निष्क्रिय सैटेलाइट और टूटे हुए हिस्से घूम रहे हैं, जो आने वाले मिशनों के लिए खतरा बन सकते हैं. ऐसे में यह तकनीक भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.