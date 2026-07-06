Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /सिर्फ सैटेलाइट नहीं... पहली बार प्राइवेट रॉकेट से अंतरिक्ष भेजे जाएंगे सोना और हीरा, भारत रचने जा रहा नया इतिहास

सिर्फ सैटेलाइट नहीं... पहली बार प्राइवेट रॉकेट से अंतरिक्ष भेजे जाएंगे सोना और हीरा, भारत रचने जा रहा नया इतिहास

भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर अब एक और बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है. आने वाले दिनों में श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाला Skyroot Aerospace का Vikram-1 रॉकेट सिर्फ देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट ही नहीं होगा, बल्कि पहली बार किसी भारतीय रॉकेट के जरिए सोना और हीरा भी अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे. इस मिशन को भारतीय स्पेस इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 06, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:51 PM IST
सिर्फ सैटेलाइट नहीं... पहली बार प्राइवेट रॉकेट से अंतरिक्ष भेजे जाएंगे सोना और हीरा, भारत रचने जा रहा नया इतिहास
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इस दिन होगा देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ, PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी
Hydrogen Train29 min ago
2
Sacred Games33 min ago
3
delhi aiims news47 min ago
4
FIFA World Cup 202652 min ago
5
 Chhattisgarh News57 min ago