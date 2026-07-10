स्पेस में चमकेगा भारत का 'डायमंड लोटस'! जानिए क्यों अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है हीरे का बना यह अनोखा कमल

Skyroot Aerospace Vikram 1: भारत का स्पेस सेक्टर इन दिनों दुनिया भर में धूम मचा रहा है, लेकिन इस बार जो होने जा रहा है उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी! भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 अपनी पहली ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार है, और इस सफर में उसके साथ कोई आम मशीन नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में चमकने के लिए हीरे का कमल जा रहा है.
बेंगलुरु के हुनरमंदों ने लैब में इसे तैयार किया है, जो एक बेशकीमती और अनोखा कमल है. आइए जानते हैं आखिर क्या है यह अनोखा मिशन और क्यों यह डायमंड लोटस अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहा है...
बेंगलुरु की फेमस ज्वेलरी ब्रांड कॉस्मस डायमंड्स ने ऐलान किया है कि उनका तैयार किया गया एक बहुत ही खूबसूरत लैब-ग्रोन डायमंड लोटस यानी कमल कमल इस ऐतिहासिक मिशन का हिस्सा बनेगा. यह पहली बार है जब भारत में बना कोई लैब-ग्रोन डायमंड आर्टवर्क स्पेस की यात्रा पर जा रहा है.
कंपनी के अनुसार, स्पेस में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या भेजा जाए, इस पर महीनों चर्चा हुई. शुरुआत में एक बड़ा हीरा या कोई खास जेमस्टोन कट भेजने पर विचार किया गया, लेकिन आखिर में भारत के राष्ट्रीय फूल कमल को चुना गया.
भारतीय संस्कृति और प्राचीन मंदिरों में कमल को पवित्रता, क्रिएशन और ज्ञान का प्रतीक माना गया है. इस डायमंड लोटस के केंद्र में सोने का इस्तेमाल किया गया है, जो भारतीय संस्कृति में देवताओं के आसन को दर्शाता है.
यह सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि इसे अंतरिक्ष के कड़े माहौल को झेलने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है. रॉकेट लॉन्चिंग के समय होने वाले भारी वाइब्रेशन और प्रेशर झेलने के लिए इस डायमंड लोटस के कई कड़े स्ट्रक्चरल टेस्ट किए गए हैं. हीरा दुनिया की सबसे कठोर चीजों में से एक है. इंजीनियर्स ने यह तय किया है कि लॉन्च के दौरान इसका एक भी टुकड़ा अलग न हो.
इस अनोखे पेलोड को ले जाने वाला विक्रम-1 रॉकेट, स्काईरूट एयरोस्पेस ने तैयार किया है. यह भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है जो सैटेलाइट्स को पृथ्वी की आर्बिट में स्थापित करने की कोशिश करेगा. हालांकि यह हीरा कोई वैज्ञानिक पेलोड नहीं है, लेकिन यह अंतरिक्ष में भारतीय इनोवेशन, कारीगरी और संस्कृति का डंका बजाने के लिए भेजा जा रहा है.