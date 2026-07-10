Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /विज्ञान
  • /स्पेस में चमकेगा भारत का डायमंड लोटस! जानिए क्यों अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है हीरे का बना यह अनोखा कमल

स्पेस में चमकेगा भारत का 'डायमंड लोटस'! जानिए क्यों अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है हीरे का बना यह अनोखा कमल

Vikram 1 Rocket Launch: भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 अपनी उड़ान के लिए तैयार है. इस मिशन में सैटेलाइट्स के साथ बेंगलुरु में तैयार किया गया एक अनोखा हीरे का कमल भी स्पेस में जाएगा, जो स्पेस में भारतीय संस्कृति, कला और आधुनिक इंजीनियरिंग का डंका बजाएगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 10, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:45 PM IST
स्पेस में चमकेगा भारत का 'डायमंड लोटस'! जानिए क्यों अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है हीरे का बना यह अनोखा कमल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
फराह खान या रितेश देशमुख... Lock Upp 2 होस्ट करने के लिए किसे मिल रही भारी-भरकम फीस?
Farah Khan1 hr ago
2
Lock Upp 21 hr ago
3
Lottery1 hr ago
4
Ketan Agarwal Murder Case1 hr ago
5
Godrej2 hrs ago