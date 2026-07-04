/गगनयान से पहले अंतरिक्ष में बड़ी छलांग! इतिहास रचने जा रहा है भारत का यह 7 मंजिला प्राइवेट रॉकेट, उल्टी गिनती शुरू

Vikram 1 Rocket Launch: भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है. देश की प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्काईरूट एयरोस्पेस अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट Vikram-I को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. मिशन आगमन नाम के इ टेस्ट फ्लाइट को 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच ISRO के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा. अगर यह मिशन सफल रहा, तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा, जिनके पास अपनी प्राइवेट रॉकेट लॉन्चिंग क्षमता है.
7 मंजिला ऊंचा विक्रम-1 रॉकेट पूरी तरह से असेंबल हो गया है. हैदराबाद की इस स्टार्टअप कंपनी के को-फाउंडर और सीईओ पवन चंदना के मुताबिक रॉकेट के सभी चार स्टेज को जोड़कर एक बना दिया गया है. फिलहाल लॉन्च पैड पर इसके सभी सिस्टम, कनेक्शन और सिग्नल्स की बारीकी से जांच चल रही है. इसरो से मौसम और रेंज क्लीयरेंस मिलने के बाद इसे लॉन्च का फाइनल सिग्नल मिलेगा.
यह कोई कमर्शियल सैटेलाइट मिशन नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग टेस्ट है. हालांकि इसमें कुछ घरेलू और इंटरनेशनल पेलोड भेजे जा रहे हैं, लेकिन स्काईरूट के लिए सबसे जरूरी चीज है फ्लाइट डेटा. इससे यह जानकारी होगी कि असल उड़ान के दौरान रॉकेट का इंजन, नेविगेशन और स्टेज सेपरेशन कैसे काम करते हैं.
सॉलिड फ्यूल तकनीक
स्पेसएक्स के फाल्कन-9 जैसे लिक्विड फ्यूल रॉकेटों की तरह विक्रम-1 का प्री-लॉंच लिक्विड टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका पहला स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर पर चलता है.
इसरो का मिला साथ
स्काईरूट ने इसरो के PSLV लॉन्च पैड को अपने छोटे रॉकेट के हिसाब से मॉडिफाई किया है. मिशन कंट्रोल इसरो का होगा, जिससे स्काईरूट के कंप्यूटर जुड़े रहेंगे.
अब तक इसरो पर ही देश के साइंटिफिक मिशनों से लेकर कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करने का पूरा जिम्मा था. विक्रम-1 जैसे प्राइवेट रॉकेट अगर सफल होता है, तो इससे इसरो पर दबाव कम होगा. छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इससे इसरो अपना पूरा ध्यान गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स पर लगा पाएगा.
बता दें कि भारत पहला मानवयुक्त गगनयान मिशन 2027 के शुरुआती महीनों में लॉन्च करने की योजना है. इस अंतिम मानव मिशन से पहले इसरो कई मानवरहित परीक्षण कर रहा है, जिनमें से पहला पूर्ण ऑर्बिटल परीक्षण G1 व्योममित्र रोबोट के साथ तय है.