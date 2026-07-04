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गगनयान से पहले अंतरिक्ष में बड़ी छलांग! इतिहास रचने जा रहा है भारत का यह 7 मंजिला प्राइवेट रॉकेट, उल्टी गिनती शुरू

Vikram 1 Rocket Launch: अंतरिक्ष में भारत का 'स्पेसएक्स मोमेंट' करीब है. गगनयान मिशन से पहले देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 इतिहास रचने को तैयार है. स्काईरूट एयरोस्पेस का यह 7 मंजिला रॉकेट इसरो के श्रीहरिकोटा केंद्र से उड़ान भरेगा, जिससे भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर का नया दौर शुरू होगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 04, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:17 PM IST
गगनयान से पहले अंतरिक्ष में बड़ी छलांग! इतिहास रचने जा रहा है भारत का यह 7 मंजिला प्राइवेट रॉकेट, उल्टी गिनती शुरू
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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