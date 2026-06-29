क्या है भारत का 'गगन' सिस्टम, कैसे करता है काम? बिना रनवे सिग्नल के आसमान से उतार दिया 70 टन का हवाई जहाज

27 जून 2026 की दोपहर को उदयपुर रनवे पर इंडिगो के एयरबस A320 विमान ने जब कदम रखे, तो खिड़की से बाहर देखने वाले यात्रियों को सब कुछ सामान्य लगा. लेकिन बैकस्टेज एक बहुत बड़ा इतिहास रचा जा चुका था. इस बड़े पैसेंजर जेट को रनवे पर मौजूद पारंपरिक ग्राउंड रेडियो सिग्नल की मदद से नहीं, बल्कि भारत के ऊपर हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में बैठे सैटेलाइट्स की मदद से उतारा गया था. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविऐशन (DGCA) की निगरानी में, भारत के अपने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम 'गगन' (GAGAN) का इस्तेमाल करके लैंड करने वाला यह देश का पहला बड़ा जेट बन गया है. आइए समझते हैं कि यह तकनीक क्या है और भारत के लिए क्यों बेहद खास है.
गगन (GAGAN) का पूरा नाम 'GPS Aided GEO Augmented Navigation' है. इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और भारतीय विमानन प्राधिकरण (AAI) ने मिलकर तैयार किया है. गगन का सिग्नल इसरो के GSAT-8 और GSAT-10 सैटेलाइट्स के जरिए विमानों तक पहुंचता है. इसे आप एक ऐसे 'हेल्पर' या 'टीचर' की तरह समझ सकते हैं जो आसमान में बैठकर GPS के काम को चेक करता है और उसकी गलतियों को सुधारकर पायलट तक सही जानकारी पहुंचाता है. जब कोई विमान लैंड कर रहा होता है, तो गगन उसे बिल्कुल सटीक रास्ता दिखाता है.
आमतौर पर बड़े शहरों के हवाई अड्डों पर विमानों को उतारने के लिए जमीन पर आधारित 'इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम' (ILS) यानी रेडियो बीम नेटवर्क का इस्तेमाल होता है. यह जमीन से सिग्नल भेजकर पायलट को सीधा या तिरछा आने का रास्ता बताता है. यह सिस्टम बेहद महंगा होता है और हर छोटे एयरपोर्ट पर इसे लगाना मुमकिन नहीं है. इसके विपरीत, गगन सिस्टम के लिए जमीन पर किसी महंगे तामझाम की जरूरत नहीं होती. यह सीधे अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स की मदद से पायलट को बाएं-दाएं और ऊपर-नीचे (Vertical & Horizontal) दोनों तरह का सटीक रास्ता दिखा देता है.
अक्सर लोग गगन और नाविक (NavIC) को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल अलग और विपरीत काम करते हैं. नाविक (Navigation with Indian Constellation) एक स्वतंत्र पोजीशनिंग नेटवर्क है, जो खुद रास्ता ढूंढता है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका का GPS काम करता है. वहीं दूसरी तरफ, गगन खुद कोई नया रास्ता या नेविगेशन नहीं बनाता. गगन का एकमात्र काम GPS से मिलने वाले सिग्नलों की जांच करना, उनकी कमियों को दूर करना और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सटीक बनाना है.
हमारे फोन का GPS कुछ मीटर तक की चूक कर सकता है, जो कॉफी शॉप ढूंढने के लिए तो ठीक है लेकिन 70 टन के भारी हवाई जहाज को बादलों के बीच से उतारने के लिए सुरक्षित नहीं है. भारत के ऊपर मौजूद पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल परत (आयनोस्फीयर) के कारण GPS के सिग्नल अक्सर सुस्त या मुड़ जाते हैं. इसे ठीक करने के लिए भारतभर में 15 ग्राउंड स्टेशन बनाए गए हैं, जिनकी लोकेशन सेंटीमीटर तक फिक्स है. ये स्टेशन जीपीएस की गलती को पकड़ते हैं, कंट्रोल रूम उसे ठीक करने का फॉर्मूला बनाता है और सैटेलाइट्स के जरिए तुरंत प्लेन के रिसीवर को भेज देता है. अगर सिग्नल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो यह सिस्टम पायलट को सेकंडों में वॉर्निंग भी दे देता है.
भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास अपना खुद का सैटेलाइट आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम (SBAS) है. अमेरिका इसके लिए WAAS (Wide Area Augmentation System) का इस्तेमाल करता है, यूरोप के पास EGNOS है और जापान MSAS सिस्टम का उपयोग करता है. लेकिन भारत का गगन सिस्टम इसलिए सबसे अनोखा और एडवांस माना जा रहा है क्योंकि यह भूमध्यरेखीय (Equatorial) क्षेत्र के बेहद कठिन और बदलते आसमान में भी सौ फीसदी सटीक काम करने वाला दुनिया का इकलौता प्रमाणित सिस्टम बन गया है.