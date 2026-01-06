हर 17 मिनट में अंतरिक्ष से हमला! 350 KM ऊपर उपग्रहों से टकरा रही हैं की ‘बारीक गोलियां’, सैटेलाइट पर मंडरा रहा खतरा

ISRO DEX Experiment: ISRO के खास उपकरण ने दिखा दिया है कि अंतरिक्ष बिल्कुल खाली नहीं है. धरती के चारों ओर घूमते उपग्रहों पर लगातार सूक्ष्म कणों की बारिश हो रही है. ये कण इतने छोटे होते हैं कि रेत के दाने से भी कई गुना बारीक हो सकते हैं. हालांकि इनकी रफ्तार बहुत तेज होती है. इसी वजह से ये धीरे-धीरे सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

हर 1000 सेकंड में हो रहा टकराव

भारत के पहले स्वदेशी कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर DEX ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. इस डिवाइस के आंकड़ों के मुताबिक करीब हर 1000 सेकंड में यानी लगभग 17 मिनट में एक बार अंतरिक्ष की धूल किसी न किसी ऑर्बिटल इंस्ट्रूमेंट से टकरा रही है. यह जानकारी जनवरी और फरवरी 2024 के बीच जुटाई गई थी.

कहां और कैसे काम कर रहा था DEX

DEX को 1 जनवरी 2024 को ISRO के PSLV-C58 रॉकेट से XPoSat मिशन के साथ भेजा गया था. यह उपकरण PSLV Orbital Experimental Module यानी POEM पर लगाया गया था. करीब 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह डिवाइस धरती की कक्षा में घूमते हुए काम कर रहा है. इसका वजन सिर्फ 3 किलो है. हालांकि इसकी क्षमता काफी है. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह धूल धूमकेतुओं की पूंछ और क्षुद्रग्रहों की टक्करों से निकलती है. ये कण बेहद तेज रफ्तार से चलते हैं. धरती के वायुमंडल को छूते हुए सैटेलाइट्स से टकरा जाते हैं. DEX ने इन टक्करों के साफ संकेत दर्ज किए जैसे 14 जनवरी को ऑर्बिट नंबर 207 के दौरान इसे फिर से दर्ज किया गया था.

DEX कैसे पहचानता है टक्कर

DEX को अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी या कहें तो PRL ने तैयार किया है. यह उपकरण तेज रफ्तार से होने वाली टक्कर की आवाज जैसी हल्की कंपन को पकड़ लेता है. इन संकेतों से वैज्ञानिक यह समझ पाते हैं कि कण कितना बड़ा था. उसकी रफ्तार क्या थी. साथ ही कितनी संख्या में ऐसे कण मौजूद हैं.

भविष्य के मिशनों के लिए जरूरी

अब तक अंतरिक्ष में ऐसी धूल को लेकर सीधा डेटा बहुत कम मौजूद था. खासकर चांद, मंगल या शुक्र जैसे ग्रहों के आसपास इस तरह की धूल कितनी है इसकी जानकारी नहीं है. DEX की सफलता से अब ऐसे उपकरण चंद्रयान, मंगल मिशन और दूसरे ग्रहों पर भेजे जा सकते हैं ताकि लैंडर और रोवर सुरक्षित रह सकें.

सैटेलाइट और इंसानों की सुरक्षा

लगातार होने वाली ये टक्कर सैटेलाइट्स के सोलर पैनल और कैमरों को धीरे-धीरे खराब कर सकती हैं. भविष्य में जब इंसान चांद या मंगल की ओर जाएंगे. तब यह धूल उनके यानों के लिए भी खतरा बन सकती है. DEX से मिले आंकड़े यह तय करने में मदद करेंगे कि अंतरिक्ष यानों को मजबूत बनाना जरूरी है.

भारत के लिए बड़ी उपलब्धि

वैज्ञानिकों का कहना है, DEX ने न सिर्फ अंतरिक्ष की धूल को लेकर समझ बढ़ाई है बल्कि भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा को भी मजबूत किया है. जैसे-जैसे ISRO गगनयान और आगे के मानव मिशनों की तैयारी कर रहा है, यह छोटा सा उपकरण बड़े खतरे से बचाने में अहम भूमिका निभा सकता है.

