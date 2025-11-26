क्या एलियंस होते हैं? भारत-जापान की 30 मीटर वाली दूरबीन देगी इस सवाल का फाइनल जवाब

Aliens Exist or Not: एक बहुत बड़े सहयोग में भारत और जापान मिलकर एक खास दूरबीन बना रहे हैं जो दुनिया के सबसे बड़े उपकरणों में से एक है. इस दूरबीन का नाम Thirty Meter Telescope(TMT)है और इसका मुख्य दर्पण 30 मीटर जितना बड़ा होगा. यह दूरबीन ब्रह्मांड को समझने के तरीके को पूरी तरह बदल देगी. इसका मक्सद सबसे बड़े सवाल की खोज करना है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या एलियंस होते हैं? यह प्रोजेक्ट भारत, जापान और 2 बड़े अमेरिकी यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता है जिसका काम है ब्रह्मांड में और गहराई तक देखना.

कैसे कार करेगा TMT टेलीस्कोप?

TMT का 30 मीटर का बड़ा दर्पण पुरानी दूरबीनों को बहुत छोटा साबित कर देगा. इससे हमें अंतरिक्ष की चीजों को बेहद साफ और बहुत गहराई से देखने को मिलेगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ. बड़ी दूरबीनों में शीशा होता है लेकिन TMT अपने विशाल शीशों को बनाने के लिए 500 छोटे दर्पणों का इस्तेमाल करेगी जो सही तरीके से लाइन में लगे होंगे.

क्या होगा भारत का योगदान?

भारत का खास योगदान ऑप्टो-मैकेनिकल सिस्टम बनाने में है. ये सिस्टम पक्का करते हैं कि दूरबीन से सभी छोटे दर्पण हमेशा एकदम सही जगह पर रहें. दूरबीन को सफल बनाने के लिए यह सबसे जरूरी काम है. यह सहयोग दिखाता है कि पूरी दुनिया के विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कामों में भारत का महत्व लगातार बढ़ रहा है.

भारत की प्रजोक्ट में भागीदारी

भारत इस TMT प्रोजेक्ट का शुरुआती सदस्य है. इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य है रोशनी और गर्मा का इस्तेमाल करने ब्रह्मांड के नए रहस्यों को खोलना. TMT में भारत के शामिल होने की मंजूरी 2014 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई थी. इसमें भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान(IIA)बेंगलुरु, अंतर-विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र(IUCAA)पुणे और आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान(ARIES)शामिल हैं.

कहां बनेगा ये टेलीस्कोप?

TMT को बनाने के लिए हवाई में मौना कीआ नाम की जगह चुनी गई है जो 4,000 मीटर की ऊंचाई पर है. यह जगह इसलिए खास है क्योंकि यहां का आसमान बहुत साफ रहता है और हवा की रुकावट कम होती है. जापान पहले से ही उसी जगह पर 8.2 मीटर का एक दूरबीन चला रहा है जो 25 साल से ज्यादा समय से जानकारी दे रही है.

क्या खोज करेगी TMT टेलीस्कोप?

यह दूरबीन ब्लैक होल की जांच करेगी, दूर की आकाशगंगाओं का नक्शा बनाएगी और शुरुआती ब्रह्मांड को समझेगी. लेकिन इसका सबसे रोमांचर मिशन है दूसरे ग्रहों पर जीवन को खोजना. डॉ. त्सुनेटा ने कहा, इसका एक बहुत जरूरी लक्ष्य है कि धरती के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन की खोज करना. इसका मतलब TMT उन ब्रह्माग्रहों की जांच करेगा जो हमारे सौरमंडल से बाहर हैं. TMT के 2030 के दशक के मध्य तक चालू होने की उम्मीद है.