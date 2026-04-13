भारतीय वैज्ञानिकों का कमाल! मेंढकों से सीखकर बनाया 'दिमाग' जैसा सेंसर, बिजली बचाने के साथ बदल देगा AI की दुनिया

JNCASR Neuromorphic Sensor: बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (JNCASR) के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ह्यूमिडिटी न्यूरोमॉर्फिक सेंसर (Neuromorphic Sensor) बनाया है, जो बिल्कुल हमारे दिमाग के काम करने के तरीके की नकल करता है. इस हाई टेक सेंसर को बनाने की प्रेरणा वैज्ञानिकों को एक नन्हे मेंढक (Frog) से मिली है.
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JNCASR Neuromorphic Sensor: अभी तक हम जिन सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, वे सिर्फ डेटा को पढ़ते हैं और उसे प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर के पास भेजते हैं. इसमें समय और बिजली दोनों ज्यादा खर्च होते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपके घर के गैजेट्स सिर्फ डेटा न पढ़ें, बल्कि उसे अपने दिमाग में स्टोर भी करें? आपको लग रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी गैजेट डेटा पर ही काम कर सकता है. तो आपको बता दें कि बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा 'स्मार्ट सेंसर' तैयार किया है, जो खुद ही सोच सकता है और डेटा को याद भी रख सकता है. इस असंभव से दिखने वाले काम को जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (JNCASR) के वैज्ञानिकों ने संभव कर दिखाया है. यह एक ऐसा ह्यूमिडिटी न्यूरोमॉर्फिक सेंसर (Neuromorphic Sensor) है, जो बिल्कुल हमारे दिमाग के काम करने के तरीके की नकल करता है. हैरानी की बात यह है कि इस हाई टेक सेंसर को बनाने की प्रेरणा उन्हें एक नन्हे मेंढक (Frog) से मिली है. आइए जानते हैं कि यह नई तकनीक भविष्य की दुनिया को कैसे बदल देगी?
हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं, जो आपस में जुड़कर जानकारी को प्रोसेस करते हैं. वैज्ञानिकों ने इसी डिजाइन को एक चिप या सेंसर पर उतारने की कोशिश की है. यह सेंसर सिर्फ नमी (Humidity) को मापता नहीं है, बल्कि पिछले अनुभवों के आधार पर यह भी समझता है कि उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी है. जैसे हमारा दिमाग बाहरी संकेतों (जैसे छूना या सूंघना) को तुरंत प्रोसेस करता है, वैसे ही यह सेंसर नमी को महसूस करते ही खुद डेटा को प्रोसेस करना शुरू कर देता है.
इस सेंसर को बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने इंसान के बाल से भी हजारों गुना पतले नैनोफाइबर का इस्तेमाल किया है, जो इंसानी नसों (Neurons) की तरह काम करते हैं. इन फाइबर की खासियत यह है कि ये नमी के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं. जैसे ही हवा में नमी बदलती है, सेंसर के अंदर के इलेक्ट्रिक सिग्नल बदल जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे दिमाग में करंट दौड़ता है.
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यह सेंसर हवा में मौजूद नमी (Humidity) के प्रति बेहद संवेदनशील होता है. जब वातावरण में नमी बदलती है, तो नैनोफाइबर के अंदर मौजूद आयन (Ions) हरकत करने लगते हैं. इस सेंसर की सबसे खास बात यह है कि इसमें मेमोरी (Memory) भी है. यह याद रख सकता है कि पिछली बार नमी का स्तर क्या था, जिससे यह बार-बार डेटा प्रोसेस करने के बजाय केवल बदलावों पर प्रतिक्रिया देता है.
मेंढक जैसे जीव, जो अलग-अलग प्रकार के वातावरण में रहने के लिए फिट होते हैं, वे नमी (Humidity) और रोशनी के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं. वैज्ञानिकों ने देखा कि कैसे इन मेंढकों का तंत्रिका तंत्र (Nervous System) नमी बढ़ने पर प्रतिक्रिया देता है. इसी व्यवहार को नैनोफाइबर तकनीक (Nanofiber Technology) के जरिए एक छोटे से चिप जैसे सेंसर में उतारा गया है. यह दुनिया का पहला ऐसा सेंसर है, जो नमी (Moisture) को मुख्य सिग्नल मानकर काम करता है.
आजकल के AI और स्मार्ट डिवाइस बहुत ज्यादा बिजली की खपत करते हैं, क्योंकि डेटा को सेंसर से प्रोसेसर तक ले जाने में ऊर्जा खर्च होती है. यह नया सेंसर 'इन मेमोरी कंप्यूटिंग' पर काम करता है. इसका मतलब है कि इसे अलग से भारी भरकम कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, जिससे डिवाइस की बैटरी लाइफ कई गुना बढ़ जाएगी.
यह सेंसर मिट्टी और हवा की नमी को सूंघकर खुद तय कर पाएगा कि पौधों को पानी की जरूरत है या नहीं. इसके साथ ही यह किसी मरीज की सांसों में नमी के स्तर को ट्रैक करके उसके फेफड़ों की बीमारी या अस्थमा का सही अनुमान लगा सकेगा. इससे रोबोट को इंसानों जैसी 'महसूस' करने की शक्ति मिलेगी, जिससे वे बदलते मौसम या वातावरण के प्रति बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया कर पाएंगे.
इस तकनीक को पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह आविष्कार भारत को सेमीकंडक्टर और सेंसर चिप्स के वैश्विक बाजार में एक बड़ी बढ़त दिला सकता है. भविष्य में इस तकनीक का इस्तेमाल करके ऐसे 'स्मार्ट कपड़े' भी बनाए जा सकते हैं, जो आपके पसीने को भांपकर आपके स्वास्थ्य का डेटा सीधे फोन पर भेज देंगे.
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