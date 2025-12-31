समंदर चीरकर निकला रहस्यमयी मलबा! LVM3 रॉकेट का पेलोड फेयरिंग पहुंचा श्रीलंका? जांच में…

India Lvm3 Rocket Debris: भारत के LVM3 रॉकेट के लॉन्च के बाद दिलचस्प और थोड़ा चिंता बढ़ाने वाला मामला सामने आया है. श्रीलंका के पूर्वी तट पर समुद्र किनारे एक बड़ा धातु का टुकड़ा बहकर आ गया है. ऐसा माना जा रहा है कि यह भारत के रॉकेट का हिस्सा हो सकता है. यह मलबा रविवार शाम को त्रिंकोमाली के पास मलई मुनथल समुद्री इलाके में मिला था. यह जगह समुद्र तटीय कस्बे संपूर के पास है. स्थानीय लोगों और मछुआरों ने सबसे पहले इस भारी धातु के टुकड़े को देखा जो तेज समुद्री धाराओं के चलते किनारे तक पहुंच गया था. इसके बाद तुरंत इसकी सूचना सुरक्षा एजेंसियों को दे दी गई थी.

शुरुआती जांच में अधिकारियों का ऐसा मानना है कि यह मलबा भारतीय लॉन्च व्हीकल का हिस्सा हो सकता है. आशंका है कि यह पेलोड फेयरिंग का टुकड़ा हो जिसमें लॉन्च के समय सैटेलाइट रखा जाता है. रॉकेट के ऊपर जाते वक्त यह हिस्सा अलग हो जाता है. ऐसा बताया गया है कि यह टुकड़ा कई दिनों तक त्रिंकोमाली के पास गहरे समुद्र में तैरता रहा था. बाद में लहरों के साथ किनारे आ गया.

बता दें कि मलबे का आकार बड़ा होने और उसके संभावित स्रोत को देखते हुए नौसेना को मौके पर तैनात किया गया है. यह कार्रवाई संपूर पुलिस के निर्देश पर की गई है. फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया गया है. आम लोगों की एंट्री पर रोक है जिससे जांच में कोई रुकावट न आए. अधिकारियों ने साफ किया है कि अब तक किसी तरह के रेडिएशन या विस्फोट का खतरा नहीं पाया गया है. हालांकि यह पक्का करने के लिए जांच जारी है, यह मलबा किस चीज का है साथ ही किस रॉकेट से जुड़ा हुआ है.

जानकारों का कहना है कि LVM3 जैसे रॉकेट जब धरती के वातावरण से बाहर जाते हैं तो अलग-अलग हिस्से चरणों में अलग होते जाते हैं. आमतौर पर ये हिस्से पहले से तय समुद्री इलाकों में गिरते हैं. कभी-कभी समुद्री धाराओं और मौसम की वजह से इनके टुकड़े काफी दूर तक बहकर पहुंच जाते हैं. यह पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो. पहले भी श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुए रॉकेट्स के कुछ टुकड़े श्रीलंका और मालदीव के समुद्री इलाकों में पाए जा चुके हैं. बता दें कि हिंद महासागर क्षेत्र दोनों देशों के बीच साझा समुद्री क्षेत्र माना जाता है.

फिलहाल इस मामले पर इसरो की ओर से कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है. विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे-जैसे अंतरिक्ष गतिविधियां बढ़ रही हैं. वैसे-वैसे ऐसे मामलों पर पड़ोसी देशों के बीच बेहतर तालमेल और जानकारी साझा करने की जरूरत भी बढ़ती जा रही है.

