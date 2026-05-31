1997 में जिस समंदर ने भारत को सूखे से बचाया था, 2026 में वो 'खामोश' है: अल नीनो के खतरे ने बढ़ाई IMD की टेंशन

El Nino impact on India: भारत में मानसून को लेकर इस साल नई चिंता सामने आई है. वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी जारी कर दी है कि इस साल भारत के मानसून पर अल नीनो का सबसे खतरनाक असर दिख रहा है. जब भी अल नीनो आता है, भारत के लिए परेशानी का कारण बनता है. अगर अल नीनो का असर भारत पर पड़ता है, तो सीखे की स्थिति बढ़ सकती है. लेकिन इस बार स्थिति थोड़ा अलग है. साल 2026 में आने वाले अल नीनो को लेकर ही चिंता नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी टेंशन है हिंद महासागर का खामोश बैठना.

आमतौर पर जब भी प्रशांत महासागर में अल नीनो एक्टिव होता है, तो भारत में सूखा पड़ने का खतरा बहुत बढ़ जाता है. लेकिन साल 1997 में इतिहास का सबसे खतरनाक अल नीनो आने के बाद भी भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई थी. ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे अपने हिंद महासागर ने ढाल बनकर मानसून बचाया था. लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह से अलग है. डेटा बता रहा है कि 2026 में हिंद महासागर पूरी तरह शांत बैठा है, जिससे भारत के पास अल नीनो से लड़ने का कोई बैकअप प्लान नहीं बचा है.

क्या है अल नीनो

प्रशांत महासागर में जब भी पूरब से पश्चिम चलने वाली हवाएं कमजोर होती हैं, तो समुद्र का गर्म पानी दक्षिण अमेरिका के तटों की ओर जमा होने लगता है. पानी के इस तरह गर्म होने की घटना को अल नीनो कहते हैं. इसका सीधा असर भारत के मानसून पर पड़ता है.

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मानसून का नियम है, जब गर्मियों में भारत की जमीन तपती है, तो हिंद महासागर से नमी वाली ठंडी हवाएं खिंची चली आती हैं और बारिश होती है. लेकिन अल नीनो इस पूरे सिस्टम को खराब करने का काम करता है. अल नीनो बादलों और नमी को भारत से दूर प्रशांत महासागर की ओर खींच लेता है, जिससे भारत में बारिश कम होती है. आंकड़ों के अनुसार 1951 से 2022 के बीच 60% अल नीनो वाले सालों में भारत में सूखा या कम बारिश हुई है.

हिंद महासागर बना था ढाल

जब अल नीनो मानसून को कमजोर करने की कोशिश करता है, तो हिंद महासागर एक्टिव हो जाता है. इसे वैज्ञानिक भाषा में इंडियन ओशन डाइपोल कहा जाता है. इसमें अफ्रीका के पास का समंदर गर्म हो जाता है और इंडोनेशिया के पास का पानी ठंडा रहता है. यह स्थिति दो प्रकार की होती है. पॉजिटिव IOD और नेगेटिव IOD.

पॉजिटिव IOD

यह स्थिति भारत के लिए एक वरदान की तरह काम करती है, क्योंकि यह मानसून की हवाओं को दोगुनी ताकत से भारत की ओर धकेलता है. 1997 में इसी पॉजिटिव IOD ने अल नीनो के असर को पूरी तरह खत्म कर दिया था.

नेगेटिव IOD

वहीं अगर स्थिति बनी, तो यह मानसून को पूरी तरह बर्बाद कर देती है जैसा साल 2002 और 2015 में हुआ था.

2026 में क्यों बढ़ी है भारत की टेंशन?

IMD के सैटेलाइट और क्लाइमेट मॉडल्स से जो ताजा डेटा सामने आया है, उसके अनुसार 24 मई तक IOD इंडेक्स माइनस 0.34 डिग्री सेल्सियस पर था. यानी इस साल हिंद महासागर में कोई पॉजिटिव हलचल नहीं हो रही है. यह पूरी तरह से शांत है. यानी इस बार अल नीनो को रोकने वाला कोई नहीं है. IMD के अनुमान के अनुसार-

जून से अगस्त के बीच अल नीनो की शुरुआत हल्की रहेगी.

सितंबर तक अल नीनो अपनी पूरी ताकत में आ जाएगा.

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किसानों की बढ़ सकती है मुसीबत

सिंतबर के महीने में अल नीनो का असर सबसे खतरनाक होगा. यह वही महीना है जब किसानों की फसल धान, दालें, कपास और तिलहन पकने की कगार पर होती हैं. वैज्ञानिक इसे ग्रेन-फिलिंग स्टेज कहते हैं, जिसमें पौधों के दानों में न्यूट्रिएंट्स भरते हैं. इस समय फसलों को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है. अगर सितंबर में बारिश रुकी, तो पूरी की पूरी तैयार फसल बर्बाद हो सकती है.

इसी खतरे को देखते हुए IMD ने मानसून का अनुमान घटाकर 90% कर दिया है, जो सामान्य से कम की श्रेणी में आता है. इस साल सूखा पड़ने की आशंका 60% तक बढ़ गई है, जो आम सालों में महज 16% होती है.

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