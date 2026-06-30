/जून में सूखा, जुलाई में क्या होगा? El Niño ने बिगाड़ा भारत का खेल, जानिए अब कब होगी झमाझम बारिश

क्या आपको भी लग रहा है कि इस बार जून के महीने में वैसी गर्मी और उमस नहीं थी, जैसी मानसून के आने पर होती है? आपका सोचना बिल्कुल सही है. भारत में इस साल मानसून ने ऐसा धोखा दिया है कि पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड टूटने की कगार पर है. आसमान में बादल तो आ रहे हैं, लेकिन वो बरस नहीं रहे हैं. देश के किसान से लेकर आम आदमी तक हर कोई आसमान की तरफ आंखें गड़ाए बैठा है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही डरावनी कहानी बयां कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों इस बार जून का महीना इतना सूखा बीत गया.
भारत के मौसम इतिहास में यह जून एक काले धब्बे की तरह दर्ज होने जा रहा है. आंकड़ों की मानें तो पिछले 100 सालों (1927 से 2026) में यह तीसरा सबसे सूखा जून महीना साबित होने वाला है. इस महीने देश में सामान्य रूप से 157.7mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक सिर्फ 92.2mm बारिश ही रिकॉर्ड की गई है. अगर महीने के आखिरी दिन अच्छी बारिश हो भी जाती है, तो भी यह आंकड़ा बमुश्किल 100mm तक ही पहुंच पाएगा. इससे पहले साल 2009 में 87.5mm और साल 2014 में 92.1mm बारिश हुई थी, जो इससे भी कम थी.
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून की इस सुस्ती के पीछे 'अल नीनो' (El Niño) का हाथ है. अमेरिकी एजेंसी इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट एंड सोसाइटी के अनुसार, प्रशांत महासागर का पानी तेजी से गर्म हो रहा है. इसके कारण अल नीनो अब मध्यम स्तर पर पहुंच चुका है. जब-जब अल नीनो मजबूत होता है, तब-तब भारत के मानसून पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है. हवाओं का रुख बदल जाता है और भारत के ऊपर बनने वाले मानसूनी बादल कमजोर होने लगते हैं.
इस बार सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि देश का कोई एक हिस्सा नहीं, बल्कि चारों दिशाएं सूखे की चपेट में हैं. सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत में स्थिति सबसे खराब है, जहां सामान्य से 54% कम बारिश हुई है. इसके अलावा पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत में 41%, उत्तर-पश्चिम भारत में 30% और दक्षिण भारत में 28% बारिश की कमी दर्ज की गई है. ऐसा बहुत कम देखा जाता है जब देश के चारों रीजन में एक साथ इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिले. यह इस बात का साफ संकेत है कि अल नीनो ने देश को घेर लिया है.
इस पूरे जून के महीने में मानसून की रफ्तार इतनी धीमी रही कि सिर्फ एक दिन ऐसा आया जब देश में सामान्य से ज्यादा पानी बरसा. केरल में 4 जून को मानसून ने बहुत ही कमजोर एंट्री ली थी, जिसके बाद से यह आगे बढ़ने के लिए संघर्ष ही कर रहा है. खेतों में दरारें पड़ने लगी हैं और बुआई का काम भी रुक गया है.
हालांकि, इस पूरी निराशा के बीच मौसम विभाग (IMD) ने एक राहत भरी खबर भी दी है. आईएमडी के अनुमान के मुताबिक, जुलाई का पहला हफ्ता देश के कई हिस्सों के लिए अच्छी खबर लेकर आ सकता है. मध्य भारत समेत उन इलाकों में अच्छी और बराबर बारिश होने की उम्मीद है, जहां अभी तक सबसे ज्यादा सूखा पड़ा है. उम्मीद की जा रही है कि जुलाई की शुरुआत के साथ ही मानसून अपनी रफ्तार पकड़ेगा और जून की कमी को पूरा करने की कोशिश करेगा.