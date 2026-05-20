अंतरिक्ष से दिखती है भारत की यह रहस्यमयी झील, पानी पर तैरते हैं पूरे-के-पूरे टापू; अंदर छुपा है 18 फीट का 'काल'!

Loktak Lake Manipur: क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में सोच सकते हैं, जहां जमीन स्थिर नहीं बल्कि पानी पर तैरती है? एक ऐसी रहस्यमयी जगह है, जिसे देख वैज्ञानिक भी हैरान हैं. सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहां कदम रखते ही आपका सामना 18 फीट लंबे 'काल' से भी हो सकता है! भारत के पूर्वोत्तर में प्रकृति ने एक ऐसा अनोखा और खौफनाक नजारा है, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और स्पेस एजेंसियों को चौंकाया है.

हम बात कर रहे हैं भारत के मणिपुर में स्थित एक ऐसे अनोखे अजूबे का घर की, जिसे अंतरिक्ष से भी साफ देखा जा सकता है(Outer Space) से भी साफ देखा जा सकता है. वो है मणिपुर की लोकटक झील, जिसे भारत की तैरती हुई झील भी कहते हैं. इस झील की सबसे बड़ी खास बात है इसके गोल आकार के तैरते हुए द्वीप, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहते हैं. वैज्ञानिकों के लिए यह झील हमेशा से रिसर्च का एक बड़ा विषय रही है.

तैरते द्वीप के पीछे का साइंस

ये फुमदी असल में सड़ी-गली वनस्पतियों, मिट्टी और ऑर्गेनिक मैटेरियल्स यानी जैविक पदार्थों से मिलकर बने ठोस का हिस्सा है. वैज्ञानिकों के अनुसार ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर इंसानी बस्तियां, मछुआरों की झोपड़ियां और जानवरों के ठिकाने भी मौजूद हैं.

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कैसे काम करता है ये नेचुरल सिस्टम?

सूखे के मौसम में ये तैरते हुए द्वीप पानी कम होने की वजह से झील की सतह से चिपक जाते हैं, जिससे नीचे की मिट्टी से पोषक तत्व सोख सकें. जैसे ही बारिश आती है और पानी का लेवल बढ़ता है, ये वापस ऊपर तैरने लगते हैं. यूनेस्को की एक स्टडी में भी इस झील के खास इकोलॉजिकल सिस्टम को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है. लगातार हिलने-डुलने के कारण इस झील का नजारा हर दिन बदलता रहता है.

दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क

लोकटक झील के अंदर ही केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है, जिसे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भी कह सकते हैं. यह पार्क बहुत ही दुर्लभ और विलुप्तप्राय संगाई हिरण का आखिरी नेचुरल घर भी है. इस तैरते हुए घास के मैदान में कई तरह के प्रवासी पक्षी और जलीय जीव भी रहते हैं. हालांकि क्लाइमेट चेंज और मानवीय दखल के कारण इन फुमदी के पतले होने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे यहां के जीवों का अस्तित्व पर बड़ा खतरा है.

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सबसे लंबे सांप कोबरा का कनेक्शन

इस दलदली और घने इलाके का एक डराने वाला दुनिया के सबसे लंबे जहरीले सांप किंग कोबरा का भी ठिकाना है. मणिपुर यूनिवर्सिटी के लाइफ साइंसेज विभाग के मुताबिक यहां पाए जाने वाले किंग कोबरा की लंबाई 18 फीट यानी करीब 5.6 मीटर तक हो सकती है. भले ही किंग कोबरा देखने में खतरनाक लगते हों, लेकिन ये इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं और दूसरे सांपों को खाकर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं. घनी हरियाली, तैरते हुए रहस्यमयी द्वीप और दुर्लभ जीवों की मौजूदगी लोकटक झील को दुनिया के सबसे अनोखे और जैव-विविधता से भरपूर स्थानों में से एक बनाती है.

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