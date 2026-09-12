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बारिश के मौसम में भी तपता रहा भारत! अगस्त में टूटा 125 साल का गर्मी का रिकॉर्ड, सामने आई चौंकाने वाली वजह

मानसून की झमाझम बारिश के बीच इस साल अगस्त ने गर्मी के 125 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. भारत से लेकर पूरी दुनिया तक तापमान के इस खतरनाक तेवर ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 12, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 07:35 AM IST
बारिश के मौसम में भी तपता रहा भारत! अगस्त में टूटा 125 साल का गर्मी का रिकॉर्ड, सामने आई चौंकाने वाली वजह

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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