/बारिश के मौसम में भी तपता रहा भारत! अगस्त में टूटा 125 साल का गर्मी का रिकॉर्ड, सामने आई चौंकाने वाली वजह

अगस्त की गर्मी किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रही. दुनिया के कई हिस्सों में जमीन का तापमान भी अगस्त के लिए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. पश्चिमी यूरोप में इस दौरान अब तक की सबसे गर्म गर्मियों में से एक रही. कई देशों में बार बार हीटवेव आई और जंगलों में आग की घटनाएं भी देखने को मिलीं. फ्रांस, इटली, बाल्कन और मध्य यूरोप के कुछ हिस्सों में अगस्त का तापमान सामान्य से कई डिग्री तक ज्यादा रहा है.

अमेरिका की नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA ने भी अगस्त को अपने रिकॉर्ड में सबसे गर्म महीना बताया. जून से अगस्त के बीच की अवधि भी रिकॉर्ड में सबसे गर्म तीन महीने की अवधि रही.