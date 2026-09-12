/बारिश के मौसम में भी तपता रहा भारत! अगस्त में टूटा 125 साल का गर्मी का रिकॉर्ड, सामने आई चौंकाने वाली वजह

एक तरफ भारत के आसमान से बादलों की झमाझम बारिश बरस रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया के कई देश भीषण गर्मी का सामना कर रहे थे. सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन साल 2026 के अगस्त महीने में मौसम का एक ऐसा ही हैरान करने वाला और डरावना रूप देखने को मिला है. मानसून के मौसम में भी भारत के तपने और ग्लोबल लेवल पर गर्मी के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त होने ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है. आखिर बारिश के बीच ऐसा क्या हुआ कि धरती पर गर्मी का यह भयंकर रूप देखने को मिला? आइए जानते हैं...
बीते महीने यानी अगस्त 2026 दुनिया के लिए सामान्य गर्म महीना नहीं रहा. यूरोपीय संघ की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस यानी C3S के अनुसार, अगस्त 2026 में धरती का औसत सतह तापमान 16.96 डिग्री सेल्सियस रहा. यह जुलाई 2023 के बराबर है, जिसे अब तक का सबसे गर्म महीना माना जाता था. अगस्त का तापमान औद्योगिक दौर से पहले के औसत तापमान से 1.65 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा.
अब सवाल है कि आखिर अगस्त 2026 इतना गर्म क्यों रहा?
धरती के लगातार गर्म होने की सबसे बड़ी वजह इंसानी गतिविधियों से होने वाला जलवायु परिवर्तन है. कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने से वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है. इन गैसों के कारण से धरती का सामान्य तापमान लगातार ऊपर जा रहा है. इसका सीधा असर यह है कि अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बेहद ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना पहले के मुकाबले बढ़ गई है.
अगस्त में सिर्फ जलवायु परिवर्तन ही जिम्मेदार नहीं था. प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति काफी मजबूत हो रही थी. अल नीनो के दौरान समुद्र का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है. इससे अतिरिक्त गर्मी वातावरण में पहुंचती है और दुनिया के कई हिस्सों के तापमान पर असर पडता है.
कोपरनिकस के अनुसार, अगस्त में ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर दुनिया के महासागरों की सतह का औसत तापमान 21.07 डिग्री सेल्सियस रहा, जो रिकॉर्ड स्तर था. प्रशांत महासागर भी काफी गर्म रहा और अल नीनो के आगे और मजबूत होने की उम्मीद है.
अगस्त की गर्मी किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रही. दुनिया के कई हिस्सों में जमीन का तापमान भी अगस्त के लिए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. पश्चिमी यूरोप में इस दौरान अब तक की सबसे गर्म गर्मियों में से एक रही. कई देशों में बार बार हीटवेव आई और जंगलों में आग की घटनाएं भी देखने को मिलीं. फ्रांस, इटली, बाल्कन और मध्य यूरोप के कुछ हिस्सों में अगस्त का तापमान सामान्य से कई डिग्री तक ज्यादा रहा है.
अमेरिका की नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA ने भी अगस्त को अपने रिकॉर्ड में सबसे गर्म महीना बताया. जून से अगस्त के बीच की अवधि भी रिकॉर्ड में सबसे गर्म तीन महीने की अवधि रही.
भारत में अगस्त के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून का असर रहा और कई हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिली. लेकिन इसके बाद भी देश में तापमान ने नया रिकॉर्ड बना दिया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार, अगस्त 2026 भारत में 1901 के बाद से सबसे गर्म अगस्त रहा. देश का औसत तापमान 28.01 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो नार्मल से 0.67 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था.
सबसे ज्यादा चिंता रात के तापमान को लेकर रही. अगस्त में भारत का औसत न्यूनतम तापमान 24.36 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.68 डिग्री ज्यादा था.
इसका मतलब यह है कि समस्या सिर्फ दिन में ज्यादा गर्मी पडने तक सीमित नहीं रही. रातें भी सामान्य से ज्यादा गर्म रहीं. ऐसे में लोगों, इमारतों और जमीन को दिन की गर्मी के बाद ठंडा होने के लिए कम समय मिला.
अगस्त 2026 के रिकॉर्ड तापमान के पीछे कई कारण एक साथ काम करते नजर आए. लंबे समय से बढ़ रहा जलवायु परिवर्तन, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा समुद्री तापमान और मजबूत होता अल नीनो एक साथ आए और वैश्विक तापमान को काफी ज्यादा बढ़ा दिया. अगस्त का यह रिकॉर्ड सिर्फ एक महीने की गर्मी की कहानी नहीं है. लगातार बढ़ता तापमान इस बात का संकेत है कि दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी असामान्य गर्मी भविष्य में ज्यादा सामान्य हो सकती है.