आर्यभट्ट से लेकर गगनयान तक, जानें भारत-रूस की स्पेस पार्टनरशिप से क्यों डरा था अमेरिका?

India Russia Collaboration: भारत और रूस अंतरिक्ष के मामलों में मिलकर काम करते रहे हैं. रूस ने भारत को सैटेलाइट लॉन्च करने की तकनीक दी और पहले भारतीय को अंतरिक्ष में भेजा. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 06, 2025, 06:35 AM IST
Science News in Hindi: भारत का पहला सैटेलाइट जिसका नाम आर्यभट्ट था, उसे 1975 में रूस के रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया था. इसे 19 अप्रैल को रूस के कपुस्टिन यार नाम की जगह से कॉसमॉस-3एम रॉकेट का इस्तेमाल करके लॉन्च किया गया था. यह काम इंटरकॉसमॉस कार्यक्रम के तहत हुआ था जिससे रूस अपने दोस्त देशों को अंतरिक्ष में जाने में मदद करता था. रूस की मदद से भारत के कई और सैटेलाइट भी बाद में अंतरिक्ष में भेजे गए. दोनों देश आगे भी साथ काम करने की योजनाएं बना रहे हैं. 

राकेश शर्मा बने पहले अंतरिक्ष यात्री
3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने. वह रूस (सोवियत संघ) के मिशन के तहत गए थे जिसका नाम सोयुज T-11 था. उन्होंने अंतरिक्ष में 7 दिन, 21 घंटे और 40 मिनट का समय बिताया. उन्होंने  सैल्यूट नाम के स्टेशन पर वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयोग किए. 

यह भी पढ़ें: अगर मौत के बाद शरीर मरने से ही मना कर दे तो...वैज्ञानिकों ने खोजा 'थर्ड स्टेट', ना जिंदा-ना मुर्दा

भारत को क्रायोजेनिक इंजन का फायदा
1991 में रूस ने ISRO को क्रायोजेनिक इंजन बनाने की तकनीक देने का फैसला किया. इस तकनीक से भारत को भारी रॉकेटो को चलाने में मदद मिली जिसके लिए सस्ता ईंधन इस्तेमाल होता था. इस सौदे से भारत को अपने बड़े और ताकतवर रॉकेट बनाने की क्षमता मिली. अमेरिका इस बात से खुश नहीं था और उसे डर था कि इस तकनीक का इस्तेमाल मिसाइलें बनाने में भी हो सकता है. 

क्या है भारत-रूस का अगला मिशन?
आज भारत और रूस दोनों ही चांद पर रिसर्च को आसान बनाने के लिए नए रॉकेट बना रहे हैं. दोनों देश ऐसे रॉकेट और अंतरिक्ष यान भी बना रहे हैं जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके जिससे अंतरिक्ष यात्रा का खर्च कम हो जाए. भारत अपने गगनयान मिशन पर काम कर रहा है जिसमें इंसानों को स्पेस में भेजा जाएगा. इस मिशन के लिए 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने फरवरी 2020 से मार्च 2021 तक रूस के यूरी गागरिन ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण लिया है. 

यह भी पढ़ें: भारत का स्पेस में पहला कदम...जिससे धरती पर वापस आए थे राकेश शर्मा, क्या है सोयुज T-10 कैप्सूल की कहानी

वो साझेदारी जो पूरी नहीं हो पाई
कुछ मिशन ऐसे भी थे जिनमें दोनों देश साथ काम करना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. साल 2000 के आस-पास ISRO और ROSCOSMOS संस्था ने चांद की खोज के लिए मिलकर काम करने का समझौता किया. भारत के चंद्रयान-2 मिशन में रूस का लैंडर शामिल होना था लेकिन रूस की तरफ से देरी होती गई जिसके बाद भारत ने खुद का लैंडर बनाया जिसका नाम विक्रम रखा गया. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

