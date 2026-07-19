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भारतीय प्राइवेट स्पेस सेक्टर के नए 'रॉकेट मैन', कौन हैं पवन और नागा भरत, जिन्होंने दुनिया में गाड़ दिया देश का झंडा!

ISRO में काम कर चुके दो वैज्ञानिकों ने जो रिस्क लिया, उसने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का इतिहास बदल दिया. स्काईरूट एयरोस्पेस के विक्रम-1 रॉकेट की सफल लॉन्चिंग ने भारत को बड़ी कामयाबी दिलाई है. आइए जानते हैं इसके पीछे के असली नायकों की कहानी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 19, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:55 AM IST
भारतीय प्राइवेट स्पेस सेक्टर के नए 'रॉकेट मैन', कौन हैं पवन और नागा भरत, जिन्होंने दुनिया में गाड़ दिया देश का झंडा!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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