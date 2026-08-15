Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /विज्ञान
  • /अंतरिक्ष में भारत का मास्टरप्लान: 2028 में वीनस मिशन, 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन और 440+ स्टार्टअप्स दिखा रहे दम!

अंतरिक्ष में भारत का मास्टरप्लान: 2028 में वीनस मिशन, 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन और 440+ स्टार्टअप्स दिखा रहे दम!

चंद्रयान और मंगलयान के बाद भारत अब ग्लोबल स्पेस सुपरपावर बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है. 440 से ज्यादा स्टार्टअप्स, 6 गुना बढ़े प्राइवेट निवेश और गगनयान और वीनस जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के दम पर भारतीय स्पेस इकोनॉमी अगले दशक में 45 बिलियन डॉलर का मार्केट बनने के प्रयास में है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 15, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:22 AM IST
अंतरिक्ष में भारत का मास्टरप्लान: 2028 में वीनस मिशन, 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन और 440+ स्टार्टअप्स दिखा रहे दम!
Image Credit: ISRO और प्राइवेट कंपनियों का बड़ा धमाका

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
IND vs SL: गॉल में श्रीलंका का शिकार करेगा भारत! कप्तान गिल ने उतारी ये Playing XI
2
3
4
5