/अंतरिक्ष में भारत का मास्टरप्लान: 2028 में वीनस मिशन, 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन और 440+ स्टार्टअप्स दिखा रहे दम!

स्पेस की दुनिया में अब भारत सिर्फ खोज करने वाला देश नहीं, बल्कि एक ग्लोबल बिजनेस सुपरपावर बनने की राह पर निकल पड़ा. चंद्रयान और मंगलयान की ऐतिहासिक सफलता के बाद, अब भारत की स्पेस इकोनॉमी अगले एक दशक में 45 बिलियन डॉलर यानी करीब 4.3 लाख करोड़ रुपये का बड़ा मार्केट बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है. देश में 440 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स की एंट्री हो चुकी है, प्राइवेट निवेश में 6 गुना उछाल आया है, जो भारत की बढ़ती पॉवर का सबूत हैं. स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों और स्टार्टअप्स की भागीदारी ने इस ग्रोथ को सबसे ज्यादा रफ्तार दी है.
देश में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या में बहुत ही तेजी से बढ़ रही है. साल 2014 में जहां देश में सिर्फ 1 रजिस्टर्ड स्पेस स्टार्टअप था, वहीं अगस्त 2026 तक यह आंकड़ा बढ़कर 440 के करीब पहुंच गया है.
प्राइवेट निवेश
प्राइवेट निवेश की बात की जाए तो, फाइनेंशियल ईयर 2021–22 में यह 100.5 मिलियन डॉलर था, जो मार्च 2026 तक 6 गुना बढ़कर 618.5 मिलियन डॉलर हो गया है. गैर-सरकारी संस्थाओं को सैटेलाइट ऑपरेशन, पेलोड और लॉन्च सर्विस के लिए 113 मंजूरियां दी जा चुकी हैं.
भारत की लॉन्चिंग क्षमताओं पर पूरी दुनिया का भरोसा बढ़ा है.
साल 2014 से पहले जहां भारत ने 35 विदेशी सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, वहीं जनवरी 2026 तक यह संख्या बढ़कर 399 विदेशी सैटेलाइट्स हो चुकी है.
भारत ने अब तक 61 देशों और 5 बहुराष्ट्रीय संगठनों के साथ 300 से ज्यादा स्पेस एग्रीमेंट्स किए हैं.
ISRO की न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड कमर्शियल आर्म का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के ₹321.77 करोड़ से बढ़कर FY 2024–25 में ₹3,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है. NSIL ने ISRO की 83 तकनीकों को भारतीय उद्योगों में ट्रांसफर करने के लिए 118 एग्रीमेंट साइन किए हैं.
भारत आने वाले सालों में कई बड़े स्पेस मिशनों को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है-
गगनयान मिशन
ISRO का गगनयान मिशन जो ₹20,193 करोड़ के बजट का है, इसके तहत 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की आर्बिट में 3 दिनों के लिए भेजा जाएगा. ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्र के साथ पहला अनक्रूड यानी बिना इंसान वाला ट्रायल मिशन 2026 की चौथी तिमाही में और इंसानों वाला मेन मिशन साल 2027 में होना प्रस्तावित है.
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन
भारत का अपना 5-मॉड्यूल वाला स्पेस स्टेशन 2035 तक पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा. इसका पहला मॉड्यूल BAS-01 साल 2028 तक लॉन्च किया जाएगा.